Moto2 Le Mans 1. antrenman: Lopez hızlı başladı, Deniz 23. oldu
Le Mans'ta gerçekleştirilen 1. Moto2 antrenman seansını Alonso Lopez lider tamamladı.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Moto2, cuma gününü sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansıyla açarken, dereceler seans boyunca kademeli olarak geliştirildi.
Başlangıçta dereceler 1:37'ler seviyesinde olsa da, son bölümde 1:36'nın da altına indi.
Joe Roberts, bitime 8 dakika kala 1:36'nın altına inen ilk isim oldu fakat çok geçmeden Alonso Lopez 1:35.556 yaparak ilk sıraya oturdu.
Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmayınca, Lopez seansı lider tamamladı.
Onu takım arkadaşı Fermin Aldeguer takip ederken, ilk üçü Roberts tamamladı. Sadece bu üç isim 1:36'nın altına indi.
Manuel Gonzalez dördüncü olurken, Ai Ogura beşinci, Sergio Garcia altıncı ve Barry Baltus yedinci oldu.
İlk onu Jake Dixon, Tony Arbolino ve Marcos Ramirez tamamladı.
Temsilcimiz Deniz önce 1:37.259'lık derecesiyle 1.6 saniye geride 23. oldu.
1. antrenman seansı:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|A. Lopez Folladore SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|21
|
1'35.556
|167.348
|266
|2
|F. Aldeguer Folladore SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|21
|
+0.155
1'35.711
|0.155
|167.077
|265
|3
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|21
|
+0.384
1'35.940
|0.229
|166.679
|265
|4
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|20
|
+0.461
1'36.017
|0.077
|166.545
|264
|5
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|19
|
+0.604
1'36.160
|0.143
|166.297
|264
|6
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|20
|
+0.631
1'36.187
|0.027
|166.251
|265
|7
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|18
|
+0.689
1'36.245
|0.058
|166.150
|261
|8
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|17
|
+0.729
1'36.285
|0.040
|166.081
|264
|9
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|21
|
+0.813
1'36.369
|0.084
|165.937
|265
|10
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|22
|
+0.854
1'36.410
|0.041
|165.866
|263
|11
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|19
|
+0.939
1'36.495
|0.085
|165.720
|262
|12
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|17
|
+0.960
1'36.516
|0.021
|165.684
|265
|13
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|16
|
+1.017
1'36.573
|0.057
|165.586
|266
|14
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|18
|
+1.068
1'36.624
|0.051
|165.499
|263
|15
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|19
|
+1.077
1'36.633
|0.009
|165.483
|261
|16
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|20
|
+1.098
1'36.654
|0.021
|165.447
|265
|17
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|16
|
+1.125
1'36.681
|0.027
|165.401
|263
|18
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|18
|
+1.231
1'36.787
|0.106
|165.220
|267
|19
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|20
|
+1.348
1'36.904
|0.117
|165.021
|266
|20
|J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team
|5
|Kalex
|17
|
+1.382
1'36.938
|0.034
|164.963
|265
|21
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|18
|
+1.396
1'36.952
|0.014
|164.939
|266
|22
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|20
|
+1.613
1'37.169
|0.217
|164.571
|264
|23
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|20
|
+1.703
1'37.259
|0.090
|164.418
|265
|24
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|18
|
+1.716
1'37.272
|0.013
|164.396
|266
|25
|
D. Muñoz Pertamina Mandalika GAS UP Team
|17
|Kalex
|19
|
+2.044
1'37.600
|0.328
|163.844
|264
|26
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|19
|
+2.570
1'38.126
|0.526
|162.965
|264
|27
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|19
|
+3.140
1'38.696
|0.570
|162.024
|263
|28
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|17
|
+3.405
1'38.961
|0.265
|161.590
|261
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