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Moto2 Le Mans
Antrenman raporu

Moto2 Le Mans 1. antrenman: Lopez hızlı başladı, Deniz 23. oldu

Le Mans'ta gerçekleştirilen 1. Moto2 antrenman seansını Alonso Lopez lider tamamladı.

Ezel Tan
Alonso Lopez, SpeedUp Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto2, cuma gününü sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansıyla açarken, dereceler seans boyunca kademeli olarak geliştirildi.

Başlangıçta dereceler 1:37'ler seviyesinde olsa da, son bölümde 1:36'nın da altına indi.

Joe Roberts, bitime 8 dakika kala 1:36'nın altına inen ilk isim oldu fakat çok geçmeden Alonso Lopez 1:35.556 yaparak ilk sıraya oturdu.

Kalan bölümde kendisini geçebilen bir isim çıkmayınca, Lopez seansı lider tamamladı.

Onu takım arkadaşı Fermin Aldeguer takip ederken, ilk üçü Roberts tamamladı. Sadece bu üç isim 1:36'nın altına indi.

Manuel Gonzalez dördüncü olurken, Ai Ogura beşinci, Sergio Garcia altıncı ve Barry Baltus yedinci oldu.

İlk onu Jake Dixon, Tony Arbolino ve Marcos Ramirez tamamladı.

Temsilcimiz Deniz önce 1:37.259'lık derecesiyle 1.6 saniye geride 23. oldu.

1. antrenman seansı:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain A. Lopez Folladore SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 21

1'35.556

   167.348 266
2 Spain F. Aldeguer Folladore SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 21

+0.155

1'35.711

 0.155 167.077 265
3 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 21

+0.384

1'35.940

 0.229 166.679 265
4 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 20

+0.461

1'36.017

 0.077 166.545 264
5 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 19

+0.604

1'36.160

 0.143 166.297 264
6 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 20

+0.631

1'36.187

 0.027 166.251 265
7 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 18

+0.689

1'36.245

 0.058 166.150 261
8 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 17

+0.729

1'36.285

 0.040 166.081 264
9 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 21

+0.813

1'36.369

 0.084 165.937 265
10 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 22

+0.854

1'36.410

 0.041 165.866 263
11 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 19

+0.939

1'36.495

 0.085 165.720 262
12 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 17

+0.960

1'36.516

 0.021 165.684 265
13 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 16

+1.017

1'36.573

 0.057 165.586 266
14 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 18

+1.068

1'36.624

 0.051 165.499 263
15 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 19

+1.077

1'36.633

 0.009 165.483 261
16
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 20

+1.098

1'36.654

 0.021 165.447 265
17 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 16

+1.125

1'36.681

 0.027 165.401 263
18 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 18

+1.231

1'36.787

 0.106 165.220 267
19 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 20

+1.348

1'36.904

 0.117 165.021 266
20 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 17

+1.382

1'36.938

 0.034 164.963 265
21 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 18

+1.396

1'36.952

 0.014 164.939 266
22 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 20

+1.613

1'37.169

 0.217 164.571 264
23 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 20

+1.703

1'37.259

 0.090 164.418 265
24 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 18

+1.716

1'37.272

 0.013 164.396 266
25
D. Muñoz Pertamina Mandalika GAS UP Team
 17 Kalex 19

+2.044

1'37.600

 0.328 163.844 264
26
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 19

+2.570

1'38.126

 0.526 162.965 264
27
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 19

+3.140

1'38.696

 0.570 162.024 263
28 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 17

+3.405

1'38.961

 0.265 161.590 261
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