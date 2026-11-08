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Moto2 Katar yarış: Daniel Holgado zafere ulaştı, Deniz Öncü 21.sırada tamamladı

Moto2 mücadelesinin Katar ayağında zafere ulaşan isim Daniel Holgado oldu. Temsilcimiz Deniz Öncü, mücadeleyi 21. sırada tamamladı.

Emine Kökçü

Düzenlendi: 8 Kas 2026 16:17

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2026 Moto2 Dünya Şampiyonası’nın Katar Grand Prix’sinde zafer, Daniel Holgado’nun oldu. Ivan Ortola ikinci, Alex Escrig ise üçüncü sırada finiş görerek podyumu tamamladı. Şampiyona lideri Manuel Gonzalez yarışı altıncı sırada tamamlarken, en yakın rakibi Izan Guevara motor arızası nedeniyle yarış dışı kaldı. Temsilcimiz Deniz Öncü ise uzun tur cezasının ardından mücadeleyi 21. sırada bitirdi.

Katar Grand Prix’sinde cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında Alex Escrig pole pozisyonunu elde etti. Şampiyona lideri Manuel Gonzalez ikinci, Izan Guevara ise yedinci sırada yer aldı. Ancak yarış hakemlerinin Q2 seansında pist üzerinde yavaş sürüş nedeniyle verdiği cezalar sonucunda sekiz sürücünün grid pozisyonu üç sıra geriye alındı. Bu karardan Gonzalez ve Guevara da etkilendi. Böylece Gonzalez beşinci, Guevara ise onuncu sıraya geriledi. Pole pozisyonunu kazanan Escrig ise ceza almayarak ilk sıradaki yerini korudu.

Yarışın startında Daniel Holgado öne çıkarken, Escrig ilk virajın ardından liderliği yeniden ele geçirdi. İlk virajda yaşanan kazada Collin Veijer yarış dışı kalırken, Gonzalez üçüncülüğe kadar yükseldi. Ancak İspanyol sürücü kısa süre içinde Daniel Muñoz ve David Alonso ile mücadele ederek pozisyon kaybetti.

İlk turlarda liderlik mücadelesi Escrig ile Aspar sürücüleri arasında şekillendi. Escrig, istikrarlı temposuyla farkı açmaya çalışırken Holgado ve Alonso yakın takibini sürdürdü. Ivan Ortola da güçlü bir yükseliş gerçekleştirerek ön gruba dahil oldu. Dördüncü turda Guevara’yı geride bırakan Ortola, ilerleyen turlarda Rueda ve Gonzalez’i de geçerek üst sıralara tırmandı.

Yarışın orta bölümünde David Alonso, takım arkadaşı Holgado’yu geride bırakarak ikinciliğe yükseldi. Ancak Holgado kısa süre sonra pozisyonunu geri aldı. Bu sırada Ortola da Alonso’yu geçerek üçüncülüğe yerleşti. Lider Escrig, yarışın önemli bir bölümünde temposunu koruyarak arkasındaki rakipleriyle arasındaki farkı kontrol altında tuttu.

Yarışın 14. turunda Holgado, Escrig’i geride bırakarak liderliği ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından temposunu artıran İspanyol sürücü, farkı açmaya başladı. Mücadelenin diğer önemli gelişmesi ise Izan Guevara cephesinde yaşandı. Şampiyonluk mücadelesinin önemli isimlerinden Guevara, Boscoscuro motosikletinde yaşanan motor arızası nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı. Pramac takım direktörü Gino Borsoi de kısa süre sonra sorunun motor kaynaklı olduğunu doğruladı.

Son turlara girilirken Holgado liderliğini korurken, Ortola ve Escrig ikincilik mücadelesine odaklandı. Son turda iki rakibinin de önünde kalmayı başaran Holgado, damalı bayrağı ilk sırada görerek Katar Grand Prix’sinde zafere ulaştı. Holgado, Ivan Ortola’nın 2.265 saniye önünde finiş görürken, Alex Escrig üçüncü sırayı aldı. David Alonso dördüncü, Daniel Muñoz ise beşinci oldu.

Şampiyona lideri Manuel Gonzalez, yarışı altıncı sırada tamamlayarak puan hanesine önemli puanlar ekledi. Takım arkadaşı Senna Agius’un hemen önünde finiş gören Gonzalez, Katar’da puan alamayan Izan Guevara ile arasındaki farkı 13,5 puana çıkardı. Böylece Gonzalez, iki hafta sonra Portekiz’de düzenlenecek Portimao Grand Prix’sinde şampiyonluğunu ilan etme fırsatını elde etti.

ELF Marc VDS Racing Team adına mücadele eden temsilcimiz Deniz Öncü, ise Katar Grand Prix’sinde yarış boyunca pozisyon kazanmak için mücadele etti. 18. sıraya kadar yükselmeyi başaran Deniz Öncü, pist limitlerini ihlal etmesi nedeniyle aldığı uzun tur cezasının ardından geriye düştü ve yarışı 21. sırada tamamladı.

Katar’daki yarışın ardından Manuel Gonzalez şampiyona liderliğini korurken, Izan Guevara’nın yarış dışı kalması şampiyonluk mücadelesinde dengeleri değiştirdi. Sezonun bir sonraki yarışı, iki hafta sonra Portekiz’in Portimao pistinde gerçekleştirilecek.

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- Motorsport.com Ekibi

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