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Moto2 Lusail

Moto2 Katar: Yağmurun etkilediği seansta Masia lider, Deniz Öncü piste çıkmadı

Moto2 sezonunun ilk yarışı için Losail'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını yağmur vurdu sadece dört isim tur zamanı kaydedebildi.

Burak Yasul
Güncel:
Jaume Masia, Pertamina Mandalika GAS UP Team

Jaume Masia, Pertamina Mandalika GAS UP Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Gündüz saatlerinde yapılan ilk seansta Fermin Aldeguer zaman tablosunun zirvesinde yer alarak favori konumunu pekiştirmişti.

İkinci antrenman seansında ise çaylak Jaume Masia, Katar'daki 2024 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ilk günü beklenmedik bir şekilde vuran yağmurun etkilediği seansı lider tamamladı.

Islak zemindeki seansta sürücülerini piste gönderen iki takımdan biri olan Pertamina Mandalika, seansı Masia liderliğinde tamamladı ve takım arkadaşı Bo Bendsneyder de ikinci oldu.. Forward Racing'den Alex Escrig ve Xavier Artigas üçüncü ve dördüncü sırayı aldılar.

Masia'nın Moto2'deki ilk hafta sonunda gelen bu sonuç, kasım ayında yine Losail'de Moto3 şampiyonluğunu elde ettikten sonra genç sürücü için Katar'daki bir başka unutulmaz anı yaşattı.

Temsilcimiz Deniz Öncü'nün de yer aldı seride sürücüler MotoGP'nin aksine cumartesi sabahı pistin kuru olacağı düşünüldüğü için piste çıkabilecekler.

Deniz günün ilk antrenman seansında 16. sırada yer almış ve Moto2 çaylakları arasında ilk sırada yer almıştı.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 9

2'14.891

   143.582 272
2 Netherlands B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team 64 Kalex 9

+1.007

2'15.898

 1.007 142.518 271
3 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 14

+1.991

2'16.882

 0.984 141.494 274
4
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 8

+4.213

2'19.104

 2.222 139.233 269
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