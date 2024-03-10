Moto2 Katar: Lopez sezona zaferle başladı, Deniz ilk puanını aldı!

Moto2'de yeni sezon bu hafta sonu Katar'da başlarken, temsilcimiz Deniz Öncü de kariyerinin ilk Moto2 yarışına çıktı.

Losail Pisti'nde gerçekleştirilen yarışın ilk turunun ardından Alonso Lopez genel klasmanda liderdi ve onu Manuel Gonzalez takip ediyordu.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk turun ardından 20. sıradaydı.

İlk turlarda üçüncülük için yoğun bir çekişme olurken, Lopez ve Gonzalez farkı yarım saniyeye kadar çıkardılar. Sonrasın Gonzalez, Lopez'i sıkıştırmaya başladı .

Kısa bir süre sonra ön bölüme Aron Canet de dahil oldu ve bitime 16 tur kala iki isimi de geçerek liderliği aldı.

Bu üçlü yarış ilerledikçe kendi arasında yer değiştirmeye devam ederken, bitime 12 tur kala liderlik tekrar Lopez'e geçti. Temsilcimiz Deniz ise 16. sıraya çıktı.

Son 10 tura girilirken Canet gerilemeye başladı ve ilk bölümdeki mücadele değişmeye başladı; Barry Baltus peş peşe güzel ataklar yaparak ikinciliğe çıktı. Sonra da Lopez'i sıkıştırmaya başladı.

Sergio Garcia da iyi bir tempo yakalayarak Lopez, Baltus ve Gonzalez ile arayı kapatmaya başladı.

Garcia, son bölüme girilirken üçüncülüğü aldı fakat galibiyet mücadelesi son bölümde Lopez ve Baltus arasında geçti.

Lopez son tura lider girdi ve Baltus'un tüm baskısına rağmen yerini koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Lopez yeni sezona zaferle başlarken, Baltus ikinci ve iyi bir yükseliş gerçekleştiren Garcia üçüncü oldu.

Ai Ogura dördüncü olurken, ilk beşi Gonzalez tamamladı.

Temsilcimiz Deniz, ilk turun ardından 20. sırada yer alsa da, damalı bayrağı 15. sırada görerek Moto2 kariyerinin ilk puanını almış oldu.

Deniz, böylelikle ilk yarışını başarıyla tamamladı ve çaylaklar arasında zirvede yer aldı.

Yarış sonucu: