Moto2 Katar: Lopez sezona zaferle başladı, Deniz ilk puanını aldı!
Losail'de gerçekleştirilen 2024 Moto2 sezonunun ilk yarışını Alonso Lopez kazandı.
Alonso Lopez, SpeedUp Racing
Gold and Goose / Motorsport Images
Moto2'de yeni sezon bu hafta sonu Katar'da başlarken, temsilcimiz Deniz Öncü de kariyerinin ilk Moto2 yarışına çıktı.
Losail Pisti'nde gerçekleştirilen yarışın ilk turunun ardından Alonso Lopez genel klasmanda liderdi ve onu Manuel Gonzalez takip ediyordu.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk turun ardından 20. sıradaydı.
İlk turlarda üçüncülük için yoğun bir çekişme olurken, Lopez ve Gonzalez farkı yarım saniyeye kadar çıkardılar. Sonrasın Gonzalez, Lopez'i sıkıştırmaya başladı .
Kısa bir süre sonra ön bölüme Aron Canet de dahil oldu ve bitime 16 tur kala iki isimi de geçerek liderliği aldı.
Bu üçlü yarış ilerledikçe kendi arasında yer değiştirmeye devam ederken, bitime 12 tur kala liderlik tekrar Lopez'e geçti. Temsilcimiz Deniz ise 16. sıraya çıktı.
Son 10 tura girilirken Canet gerilemeye başladı ve ilk bölümdeki mücadele değişmeye başladı; Barry Baltus peş peşe güzel ataklar yaparak ikinciliğe çıktı. Sonra da Lopez'i sıkıştırmaya başladı.
Sergio Garcia da iyi bir tempo yakalayarak Lopez, Baltus ve Gonzalez ile arayı kapatmaya başladı.
Garcia, son bölüme girilirken üçüncülüğü aldı fakat galibiyet mücadelesi son bölümde Lopez ve Baltus arasında geçti.
Lopez son tura lider girdi ve Baltus'un tüm baskısına rağmen yerini koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Lopez yeni sezona zaferle başlarken, Baltus ikinci ve iyi bir yükseliş gerçekleştiren Garcia üçüncü oldu.
Ai Ogura dördüncü olurken, ilk beşi Gonzalez tamamladı.
Temsilcimiz Deniz, ilk turun ardından 20. sırada yer alsa da, damalı bayrağı 15. sırada görerek Moto2 kariyerinin ilk puanını almış oldu.
Deniz, böylelikle ilk yarışını başarıyla tamamladı ve çaylaklar arasında zirvede yer aldı.
Yarış sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|A. Lopez Sync SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|18
|
-
|25
|2
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|18
|
+0.055
0.055
|0.055
|20
|3
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|18
|
+0.742
0.742
|0.687
|16
|4
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|18
|
+1.514
1.514
|0.772
|13
|5
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|18
|
+5.100
5.100
|3.586
|11
|6
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|18
|
+5.320
5.320
|0.220
|10
|7
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|18
|
+9.058
9.058
|3.738
|9
|8
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|18
|
+9.210
9.210
|0.152
|8
|9
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|18
|
+10.710
10.710
|1.500
|7
|10
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|18
|
+10.879
10.879
|0.169
|6
|11
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|18
|
+15.066
15.066
|4.187
|5
|12
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|18
|
+18.986
18.986
|3.920
|4
|13
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|18
|
+19.038
19.038
|0.052
|3
|14
|B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team
|64
|Kalex
|18
|
+22.338
22.338
|3.300
|2
|15
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|18
|
+22.568
22.568
|0.230
|1
|16
|F. Aldeguer Sync SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|18
|
+25.220
25.220
|2.652
|17
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|18
|
+27.060
27.060
|1.840
|18
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|18
|
+28.515
28.515
|1.455
|19
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|18
|
+30.099
30.099
|1.584
|20
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|18
|
+30.356
30.356
|0.257
|21
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|18
|
+41.203
41.203
|10.847
|22
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|18
|
+43.118
43.118
|1.915
|23
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|18
|
+43.185
43.185
|0.067
|24
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|18
|
+43.259
43.259
|0.074
|25
|J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team
|5
|Kalex
|18
|
+43.623
43.623
|0.364
|26
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|17
|
+1 Lap
1'07.049
|1 Lap
|27
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|17
|
+1 Lap
1'07.149
|0.100
|dnf
|I. Guevara CFMOTO Aspar Team
|28
|Kalex
|12
|
|Yarış dışı
|dnf
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|6
|
|Kaza
|Tüm sonuçları görüntüle
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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