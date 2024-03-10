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Moto2 Lusail
Yarış raporu

Moto2 Katar: Lopez sezona zaferle başladı, Deniz ilk puanını aldı!

Losail'de gerçekleştirilen 2024 Moto2 sezonunun ilk yarışını Alonso Lopez kazandı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Alonso Lopez, SpeedUp Racing

Alonso Lopez, SpeedUp Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Moto2'de yeni sezon bu hafta sonu Katar'da başlarken, temsilcimiz Deniz Öncü de kariyerinin ilk Moto2 yarışına çıktı.

Losail Pisti'nde gerçekleştirilen yarışın ilk turunun ardından Alonso Lopez genel klasmanda liderdi ve onu Manuel Gonzalez takip ediyordu.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk turun ardından 20. sıradaydı.

İlk turlarda üçüncülük için yoğun bir çekişme olurken, Lopez ve Gonzalez farkı yarım saniyeye kadar çıkardılar. Sonrasın Gonzalez, Lopez'i sıkıştırmaya başladı .

Kısa bir süre sonra ön bölüme Aron Canet de dahil oldu ve bitime 16 tur kala iki isimi de geçerek liderliği aldı.

Bu üçlü yarış ilerledikçe kendi arasında yer değiştirmeye devam ederken, bitime 12 tur kala liderlik tekrar Lopez'e geçti. Temsilcimiz Deniz ise 16. sıraya çıktı.

Son 10 tura girilirken Canet gerilemeye başladı ve ilk bölümdeki mücadele değişmeye başladı; Barry Baltus peş peşe güzel ataklar yaparak ikinciliğe çıktı. Sonra da Lopez'i sıkıştırmaya başladı.

Sergio Garcia da iyi bir tempo yakalayarak Lopez, Baltus ve Gonzalez ile arayı kapatmaya başladı.

Garcia, son bölüme girilirken üçüncülüğü aldı fakat galibiyet mücadelesi son bölümde Lopez ve Baltus arasında geçti.

Lopez son tura lider girdi ve Baltus'un tüm baskısına rağmen yerini koruyarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Lopez yeni sezona zaferle başlarken, Baltus ikinci ve iyi bir yükseliş gerçekleştiren Garcia üçüncü oldu.

Ai Ogura dördüncü olurken, ilk beşi Gonzalez tamamladı.

Temsilcimiz Deniz, ilk turun ardından 20. sırada yer alsa da, damalı bayrağı 15. sırada görerek Moto2 kariyerinin ilk puanını almış oldu.

Deniz, böylelikle ilk yarışını başarıyla tamamladı ve çaylaklar arasında zirvede yer aldı.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain A. Lopez Sync SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 18

-

       25
2 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 18

+0.055

0.055

 0.055     20
3 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 18

+0.742

0.742

 0.687     16
4 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 18

+1.514

1.514

 0.772     13
5 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 18

+5.100

5.100

 3.586     11
6 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 18

+5.320

5.320

 0.220     10
7 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 18

+9.058

9.058

 3.738     9
8 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 18

+9.210

9.210

 0.152     8
9 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 18

+10.710

10.710

 1.500     7
10 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 18

+10.879

10.879

 0.169     6
11 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 18

+15.066

15.066

 4.187     5
12 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 18

+18.986

18.986

 3.920     4
13 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 18

+19.038

19.038

 0.052     3
14 Netherlands B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team 64 Kalex 18

+22.338

22.338

 3.300     2
15 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 18

+22.568

22.568

 0.230     1
16 Spain F. Aldeguer Sync SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 18

+25.220

25.220

 2.652      
17
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 18

+27.060

27.060

 1.840      
18 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 18

+28.515

28.515

 1.455      
19 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 18

+30.099

30.099

 1.584      
20 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 18

+30.356

30.356

 0.257      
21 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 18

+41.203

41.203

 10.847      
22 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 18

+43.118

43.118

 1.915      
23
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 18

+43.185

43.185

 0.067      
24 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 18

+43.259

43.259

 0.074      
25 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 18

+43.623

43.623

 0.364      
26
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 17

+1 Lap

1'07.049

 1 Lap      
27 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 17

+1 Lap

1'07.149

 0.100      
dnf Spain I. Guevara CFMOTO Aspar Team 28 Kalex 12

 

     Yarış dışı  
dnf Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 6

 

     Kaza  
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Önceki haber Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak

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