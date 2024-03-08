Moto2 Katar: İlk antrenmanda Aldeguer lider, Deniz Öncü 16. oldu
Losail'de gerçekleştirilen ilk Moto2 antrenman seansında Fermn Aldeguer zirvede yer alırken, temsilcimiz Deniz Öncü 16. sırada kendisine yer buldu.
Fermin Aldeguer, Speed Up Racing
Gold and Goose / Motorsport Images
2024 Moto2 şampiyonası, bu hafta sonu Katar'da başladı. Temsilcimiz Deniz Öncü'nün de aralarında bulunduğu altı isim, bu hafta sonu Moto2'deki ilk yarışına çıkmaya hazırlanırken, Katar'daki ilk seansta gözler onların üzerindeydi.
Aralarında Pedro Acosta'nın yerine Red Bull KTM Ajo'ya geçen Celestino Vietti'nin de bulunduğu birkaç Moto2 sürücüsü de bu yıl garaj değiştirdi.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Çoğu sürücü yeşil ışık yandıktan birkaç saniye sonra piste çıktı. Alonso Lopez 2:00.822 ile başlangıçta ilk sırayı alan isim oldu.
Manuel Gonzalez, 1:59.410 ile liderliği aldı ve daha sonra bu dereceyi 1:58.798'e çekti.
Fakat son sözü İspanyol Fermin Aldeguer söyledi ve seansı lider tamamlayan isim oldu. Zonta van den Goorbergh'in ikinci olduğu seansta, ilk üçü Celestino Vietti tamamladı.
Arkasındaki grup ise birbirine çok yakındı. Jake Dixon, Gonzalez, Albert Arenas, Jeremy Alcoba, Bo Bendsneyder ve Somkiat Chantra arasında sadece 0.066 saniye vardı.
İlk onu tamamlayan isim Ai Ogura oldu.
Deniz Öncü, Moto2'deki ilk antrenman seansında 16. olsa da çaylaklar arasındaki en yukarıda yer alan isimdi.
Seans sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|F. Aldeguer Sync SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|16
|
1'58.373
|163.618
|284
|2
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|17
|
+0.034
1'58.407
|0.034
|163.571
|286
|3
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|16
|
+0.290
1'58.663
|0.256
|163.218
|287
|4
|J. Dixon CFMOTO Aspar Team
|96
|Kalex
|16
|
+0.293
1'58.666
|0.003
|163.214
|284
|5
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|15
|
+0.303
1'58.676
|0.010
|163.200
|283
|6
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|16
|
+0.303
1'58.676
|0.000
|163.200
|285
|7
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|12
|
+0.317
1'58.690
|0.014
|163.181
|288
|8
|B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team
|64
|Kalex
|15
|
+0.329
1'58.702
|0.012
|163.164
|288
|9
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|15
|
+0.359
1'58.732
|0.030
|163.123
|285
|10
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|16
|
+0.542
1'58.915
|0.183
|162.872
|289
|11
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|15
|
+0.569
1'58.942
|0.027
|162.835
|289
|12
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|16
|
+0.577
1'58.950
|0.008
|162.824
|288
|13
|I. Guevara CFMOTO Aspar Team
|28
|Kalex
|14
|
+0.679
1'59.052
|0.102
|162.685
|285
|14
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|14
|
+0.706
1'59.079
|0.027
|162.648
|283
|15
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|16
|
+0.732
1'59.105
|0.026
|162.612
|284
|16
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|15
|
+0.825
1'59.198
|0.093
|162.485
|289
|17
|A. Lopez Sync SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|16
|
+0.829
1'59.202
|0.004
|162.480
|286
|18
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|15
|
+0.960
1'59.333
|0.131
|162.302
|287
|19
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|14
|
+1.024
1'59.397
|0.064
|162.215
|290
|20
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|16
|
+1.024
1'59.397
|0.000
|162.215
|281
|21
|J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team
|5
|Kalex
|13
|
+1.063
1'59.436
|0.039
|162.162
|285
|22
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|17
|
+1.187
1'59.560
|0.124
|161.993
|284
|23
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|12
|
+1.195
1'59.568
|0.008
|161.983
|292
|24
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|14
|
+1.254
1'59.627
|0.059
|161.903
|287
|25
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|15
|
+1.585
1'59.958
|0.331
|161.456
|288
|26
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|13
|
+1.695
2'00.068
|0.110
|161.308
|281
|27
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|17
|
+2.128
2'00.501
|0.433
|160.728
|289
|28
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|8
|
+2.779
2'01.152
|0.651
|159.865
|280
|29
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|16
|
+2.841
2'01.214
|0.062
|159.783
|284
|30
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|14
|
+3.883
2'02.256
|1.042
|158.421
|284
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