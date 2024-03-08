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Moto2 Lusail
Antrenman raporu

Moto2 Katar: İlk antrenmanda Aldeguer lider, Deniz Öncü 16. oldu

Losail'de gerçekleştirilen ilk Moto2 antrenman seansında Fermn Aldeguer zirvede yer alırken, temsilcimiz Deniz Öncü 16. sırada kendisine yer buldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Fermin Aldeguer, Speed Up Racing

Fermin Aldeguer, Speed Up Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

2024 Moto2 şampiyonası, bu hafta sonu Katar'da başladı. Temsilcimiz Deniz Öncü'nün de aralarında bulunduğu altı isim, bu hafta sonu Moto2'deki ilk yarışına çıkmaya hazırlanırken, Katar'daki ilk seansta gözler onların üzerindeydi.

Aralarında Pedro Acosta'nın yerine Red Bull KTM Ajo'ya geçen Celestino Vietti'nin de bulunduğu birkaç Moto2 sürücüsü de bu yıl garaj değiştirdi.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Çoğu sürücü yeşil ışık yandıktan birkaç saniye sonra piste çıktı. Alonso Lopez 2:00.822 ile başlangıçta ilk sırayı alan isim oldu.

Manuel Gonzalez, 1:59.410 ile liderliği aldı ve daha sonra bu dereceyi 1:58.798'e çekti.

Fakat son sözü İspanyol Fermin Aldeguer söyledi ve seansı lider tamamlayan isim oldu. Zonta van den Goorbergh'in ikinci olduğu seansta, ilk üçü Celestino Vietti tamamladı.

Arkasındaki grup ise birbirine çok yakındı. Jake Dixon, Gonzalez, Albert Arenas, Jeremy Alcoba, Bo Bendsneyder ve Somkiat Chantra arasında sadece 0.066 saniye vardı.

İlk onu tamamlayan isim Ai Ogura oldu.

Deniz Öncü, Moto2'deki ilk antrenman seansında 16. olsa da çaylaklar arasındaki en yukarıda yer alan isimdi.

Seans sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain F. Aldeguer Sync SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 16

1'58.373

   163.618 284
2 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 17

+0.034

1'58.407

 0.034 163.571 286
3 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 16

+0.290

1'58.663

 0.256 163.218 287
4 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Aspar Team 96 Kalex 16

+0.293

1'58.666

 0.003 163.214 284
5 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 15

+0.303

1'58.676

 0.010 163.200 283
6 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 16

+0.303

1'58.676

 0.000 163.200 285
7 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 12

+0.317

1'58.690

 0.014 163.181 288
8 Netherlands B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team 64 Kalex 15

+0.329

1'58.702

 0.012 163.164 288
9 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 15

+0.359

1'58.732

 0.030 163.123 285
10 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 16

+0.542

1'58.915

 0.183 162.872 289
11 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 15

+0.569

1'58.942

 0.027 162.835 289
12 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 16

+0.577

1'58.950

 0.008 162.824 288
13 Spain I. Guevara CFMOTO Aspar Team 28 Kalex 14

+0.679

1'59.052

 0.102 162.685 285
14 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 14

+0.706

1'59.079

 0.027 162.648 283
15 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 16

+0.732

1'59.105

 0.026 162.612 284
16 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 15

+0.825

1'59.198

 0.093 162.485 289
17 Spain A. Lopez Sync SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 16

+0.829

1'59.202

 0.004 162.480 286
18 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 15

+0.960

1'59.333

 0.131 162.302 287
19 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 14

+1.024

1'59.397

 0.064 162.215 290
20 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 16

+1.024

1'59.397

 0.000 162.215 281
21 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 13

+1.063

1'59.436

 0.039 162.162 285
22 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 17

+1.187

1'59.560

 0.124 161.993 284
23 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 12

+1.195

1'59.568

 0.008 161.983 292
24 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 14

+1.254

1'59.627

 0.059 161.903 287
25
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 15

+1.585

1'59.958

 0.331 161.456 288
26 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 13

+1.695

2'00.068

 0.110 161.308 281
27
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 17

+2.128

2'00.501

 0.433 160.728 289
28
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 8

+2.779

2'01.152

 0.651 159.865 280
29 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 16

+2.841

2'01.214

 0.062 159.783 284
30 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 14

+3.883

2'02.256

 1.042 158.421 284
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