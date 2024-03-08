Moto2 Katar: İlk antrenmanda Aldeguer lider, Deniz Öncü 16. oldu

2024 Moto2 şampiyonası, bu hafta sonu Katar'da başladı. Temsilcimiz Deniz Öncü'nün de aralarında bulunduğu altı isim, bu hafta sonu Moto2'deki ilk yarışına çıkmaya hazırlanırken, Katar'daki ilk seansta gözler onların üzerindeydi.

Aralarında Pedro Acosta'nın yerine Red Bull KTM Ajo'ya geçen Celestino Vietti'nin de bulunduğu birkaç Moto2 sürücüsü de bu yıl garaj değiştirdi.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Çoğu sürücü yeşil ışık yandıktan birkaç saniye sonra piste çıktı. Alonso Lopez 2:00.822 ile başlangıçta ilk sırayı alan isim oldu.

Manuel Gonzalez, 1:59.410 ile liderliği aldı ve daha sonra bu dereceyi 1:58.798'e çekti.

Fakat son sözü İspanyol Fermin Aldeguer söyledi ve seansı lider tamamlayan isim oldu. Zonta van den Goorbergh'in ikinci olduğu seansta, ilk üçü Celestino Vietti tamamladı.

Arkasındaki grup ise birbirine çok yakındı. Jake Dixon, Gonzalez, Albert Arenas, Jeremy Alcoba, Bo Bendsneyder ve Somkiat Chantra arasında sadece 0.066 saniye vardı.

İlk onu tamamlayan isim Ai Ogura oldu.

Deniz Öncü, Moto2'deki ilk antrenman seansında 16. olsa da çaylaklar arasındaki en yukarıda yer alan isimdi.

Seans sonucu: