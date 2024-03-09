Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Moto2 Lusail

Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak

Moto2 sezonunun ilk sıralama seansında Aron Canet pole pozisyonunu aldı, Telsilcimiz Deniz Öncü Q2'ye kalamasa da çaylakların en iyi oldu ve 20. sırayı aldı.

Burak Yasul
Aron Canet, Fantic Racing

Aron Canet, Fantic Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Aron Canet (Fantic Racing) yılın açılış pole pozisyonunu alarak cumartesi gününe mükemmel bir nokta koydu. Alonso Lopez (Sync SpeedUp) en iyi Boscoscuro makinesi olarak ilk çizgide kendine yer buldu. İlk çizginin son ismi ise Triumph motorlu QJMOTOR Gresini Moto2 motosikletiyle Albert Arenas olacak.

Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2™) Q2'nin ilk bölümünde zaman tablosunun en üstünde yer aldı. Ancak seans ilerledikçe Canet ve Lopez onun zamanını saniyenin onda biri farkla geçmeyi başardı.

Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2™) takım arkadaşının arkasında gridde ikinci çizgide dördüncü pozisyonda start alacak. Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), İtalyan pilotun sağlam zamanının ardından gridin ön sırasında ona katılacak. Barry Baltus (RW-Idrofoglia Racing GP) kayda değer bir zaman yaparak 19 yaşındaki yarışçıyı altıncı sıraya yerleştirdi.

Fermin Aldeguer (Sync SpeedUp) sürpriz bir şekilde gridde üçüncü çizgide yer alarak şampiyonluk favorisi olduğu sezonun ilk sıralama seansında geride kaldı.

Zonta van der Goorbergh (RW-Idrofoglia Racing GP) seansın başında geçirdiği kazanın sıralama turlarına erken son vermesinin ardından ilk 10'u tamamlayan isim oldu. 

Telsilcimiz Deniz Öncü'nün çaylak sezonunda yer aldığı ilk sıralama seansında Q2'ye kalmayı başaramadı. Ancak Deniz Öncü çaylak sürücüler arasında en iyi isimde ve Q1'in sonlarına doğru kişisel en iyi derecelerini yaptı. Temsilcimiz ilk Moto2 yarışına 20. sıradan başlayacak.

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 6

1'56.788

   165.838  
2 Spain A. Lopez Sync SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 7

+0.102

1'56.890

 0.102 165.694  
3 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 7

+0.237

1'57.025

 0.135 165.503  
4 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 7

+0.239

1'57.027

 0.002 165.500  
5 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 6

+0.426

1'57.214

 0.187 165.236  
6 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 6

+0.548

1'57.336

 0.122 165.064  
7 Spain F. Aldeguer Sync SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 7

+0.574

1'57.362

 0.026 165.027  
8 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 7

+0.608

1'57.396

 0.034 164.980  
9 Spain I. Guevara CFMOTO Aspar Team 28 Kalex 6

+0.675

1'57.463

 0.067 164.885  
10 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 5

+0.791

1'57.579

 0.116 164.723  
11 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 7

+0.796

1'57.584

 0.005 164.716  
12 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 7

+0.822

1'57.610

 0.026 164.679  
13 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 8

+0.902

1'57.690

 0.080 164.567  
14 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 7

+0.932

1'57.720

 0.030 164.525  
15 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 8

+0.974

1'57.762

 0.042 164.467  
16 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 7

+0.989

1'57.777

 0.015 164.446  
17 Netherlands B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team 64 Kalex 7

+1.007

1'57.795

 0.018 164.421  
18 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 7

+1.830

1'58.618

 0.823 163.280  
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Moto2 Katar: Yağmurun etkilediği seansta Masia lider, Deniz Öncü piste çıkmadı
Sonraki haber Moto2 Katar: Lopez sezona zaferle başladı, Deniz ilk puanını aldı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Piastri: "Bugün yeterli düzlük hızına sahip değildik"

Piastri: "Bugün yeterli düzlük hızına sahip değildik"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Piastri: "Bugün yeterli düzlük hızına sahip değildik" Piastri: "Bugün yeterli düzlük hızına sahip değildik"
Vasseur: "Bearman, tek bir hata yapmadan harika bir iş çıkardı"

Vasseur: "Bearman, tek bir hata yapmadan harika bir iş çıkardı"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Vasseur: "Bearman, tek bir hata yapmadan harika bir iş çıkardı" Vasseur: "Bearman, tek bir hata yapmadan harika bir iş çıkardı"
Perez: "Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmeliyiz"

Perez: "Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmeliyiz"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Perez: "Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmeliyiz" Perez: "Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmeliyiz"

Son Haberler

Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?

Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı? Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?
Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu"

Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu" Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu"
Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"

Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti" Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"
2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı

2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı

MGP MotoGP
Katar GP
2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı 2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye