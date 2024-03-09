Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak

Aron Canet (Fantic Racing) yılın açılış pole pozisyonunu alarak cumartesi gününe mükemmel bir nokta koydu. Alonso Lopez (Sync SpeedUp) en iyi Boscoscuro makinesi olarak ilk çizgide kendine yer buldu. İlk çizginin son ismi ise Triumph motorlu QJMOTOR Gresini Moto2 motosikletiyle Albert Arenas olacak.

Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2™) Q2'nin ilk bölümünde zaman tablosunun en üstünde yer aldı. Ancak seans ilerledikçe Canet ve Lopez onun zamanını saniyenin onda biri farkla geçmeyi başardı.

Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2™) takım arkadaşının arkasında gridde ikinci çizgide dördüncü pozisyonda start alacak. Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), İtalyan pilotun sağlam zamanının ardından gridin ön sırasında ona katılacak. Barry Baltus (RW-Idrofoglia Racing GP) kayda değer bir zaman yaparak 19 yaşındaki yarışçıyı altıncı sıraya yerleştirdi.

Fermin Aldeguer (Sync SpeedUp) sürpriz bir şekilde gridde üçüncü çizgide yer alarak şampiyonluk favorisi olduğu sezonun ilk sıralama seansında geride kaldı.

Zonta van der Goorbergh (RW-Idrofoglia Racing GP) seansın başında geçirdiği kazanın sıralama turlarına erken son vermesinin ardından ilk 10'u tamamlayan isim oldu.

Telsilcimiz Deniz Öncü'nün çaylak sezonunda yer aldığı ilk sıralama seansında Q2'ye kalmayı başaramadı. Ancak Deniz Öncü çaylak sürücüler arasında en iyi isimde ve Q1'in sonlarına doğru kişisel en iyi derecelerini yaptı. Temsilcimiz ilk Moto2 yarışına 20. sıradan başlayacak.