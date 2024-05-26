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Moto2 Barcelona
Yarış raporu

Moto2 Katalonya: Ai Ogura kazandı, Deniz Öncü 20. oldu

2024 Moto2 Şampiyonası'nın Barselona'da gerçekleştirilen 7. yarışında zafer Ai Ogura'nın olurken temsilcimiz Deniz Öncü 26. sıradan başladığı yarışı 20. sırada tamamladı.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Ai Ogura, MT Helmets MSI

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın başında pole pozisyonundan başlayan Sergio Garcia ile Aldeguer arasında yaşanan liderlik mücadelesinden zaferle ayrılan isim Aldeguer oldu.

Liderliği ele geçiren Aldeguer, sonrasında yerini korumayı başardı ancak pist sınırlarını ihlal ettiği için uzun tur cezası aldı. Aldeguer, uzun tur cezasını çekerken düşünce yarışa veda etti.

Garcia, Aldeguer'in düşmesiyle liderliğe yükselse de arkasından gelen Ai Ogura'ya geçilmekten kurtulamadı. Ogura 2022 Japonya yarışından sonra ilk kez kazanırken, Moto2'deki 4. yarış zaferini aldı.

Garcia, yarışı kazanamasa da rakiplerinin önünde yer alarak şampiyonluk mücadelesinde puan farkını açmış oldu.

Barselona'da podyumu tamamlayan isim Jake Dixon oldu.

Yarışa 26. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz, ilk turda 6 sıra kazanmasının ardından yükselişini pist üstünde yaptığı geçişlerle sürdürdü. Deniz bu sayede 16. sıraya kadar yükseldi. Ancak pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle uzun tur cezası alan Deniz, kötü denebilecek bir uzun tur sürüşünde 6 sn civarında zaman kaybetti ve bu yüzden 24. sıraya kadar geriledi. Deniz, uzun tur cezasında sorun yaşadığı için bir kez daha ceza aldı. Deniz yaptığı geçişler ve önünde yaşanan olaylarla birlikte yarışı 20. sırada tamamladı.

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Önceki haber MotoGP Katalonya: Cuma gününün lideri Navarro, Deniz 24.

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Abdullah Çelik
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