Moto2 Jerez: Sam Lowes rahat kazandı, Acosta ikinci oldu

Sakin geçen 21 turluk mücadelede galibiyet, pole pozisyonunu zafere dönüştürmeyi başaran Sam Lowes'a gitti; böylece Lowes, 2021'den bu yana devam eden zafer hasretini giderdi.

Lowes aslında startta liderliği Pedro Acosta'ya kaybetmişti, ancak son virajda hemen yerini geri aldı ve arkasına bakmadan damalı bayrağa vardı.

Acosta pek zorlamadığı yarışta 2.841 saniye geride ikinci olurken, podyumu Alonso Lopez tamamladı.

Tony Arbolino dördüncülüğü alırken, beşinci sıra Aron Canet'e, altıncı sıra Jake Dixon'a gitti. İlk onu tamamlayan isimlerse Somkiat Chantra, Albert Arenas, Filip Salac ve Fermin Aldeguer.

Zorlu bir sezon geçiren Ai Ogura yine şanssızdı; Japon sürücü son turlara doğru kendini yerde bularak yarışa veda etti. Geçen yılın şampiyona ikincisi, bu yıl iki yarış da kaçırmasının etkisiyle 1 puanla ancak 20. sırada yer alıyor.

Şampiyonada ise Acosta'nın 74 puanla liderliği sürüyor, Arbolino yine 74 puanla hemen arkasında. Üçüncü sırada ise 52 puanla Canet bulunmakta.