Moto2 Jerez: Sam Lowes rahat kazandı, Acosta ikinci oldu
2023 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışı olan İspanya Grand Prix'sini Sam Lowes kazandı.
Sakin geçen 21 turluk mücadelede galibiyet, pole pozisyonunu zafere dönüştürmeyi başaran Sam Lowes'a gitti; böylece Lowes, 2021'den bu yana devam eden zafer hasretini giderdi.
Lowes aslında startta liderliği Pedro Acosta'ya kaybetmişti, ancak son virajda hemen yerini geri aldı ve arkasına bakmadan damalı bayrağa vardı.
Acosta pek zorlamadığı yarışta 2.841 saniye geride ikinci olurken, podyumu Alonso Lopez tamamladı.
Tony Arbolino dördüncülüğü alırken, beşinci sıra Aron Canet'e, altıncı sıra Jake Dixon'a gitti. İlk onu tamamlayan isimlerse Somkiat Chantra, Albert Arenas, Filip Salac ve Fermin Aldeguer.
Zorlu bir sezon geçiren Ai Ogura yine şanssızdı; Japon sürücü son turlara doğru kendini yerde bularak yarışa veda etti. Geçen yılın şampiyona ikincisi, bu yıl iki yarış da kaçırmasının etkisiyle 1 puanla ancak 20. sırada yer alıyor.
Şampiyonada ise Acosta'nın 74 puanla liderliği sürüyor, Arbolino yine 74 puanla hemen arkasında. Üçüncü sırada ise 52 puanla Canet bulunmakta.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|Puan
|1
|Sam Lowes
|21
|35'45.107
|155.8
|25
|2
|Pedro Acosta
|21
|35'47.948
|2.841
|2.841
|155.6
|20
|3
|Alonso Lopez
|21
|35'54.725
|9.618
|6.777
|155.1
|16
|4
|Tony Arbolino
|21
|35'55.270
|10.163
|0.545
|155.1
|13
|5
|Aron Canet
|21
|35'56.163
|11.056
|0.893
|155.0
|11
|6
|Jake Dixon
|21
|35'57.030
|11.923
|0.867
|155.0
|10
|7
|Somkiat Chantra
|21
|35'57.693
|12.586
|0.663
|154.9
|9
|8
|Albert Arenas
|21
|36'00.055
|14.948
|2.362
|154.8
|8
|9
|Filip Salač
|21
|36'01.577
|16.470
|1.522
|154.6
|7
|10
|Fermin Aldeguer
|21
|36'03.657
|18.550
|2.080
|154.5
|6
|11
|Sergio Garcia Dols
|21
|36'07.241
|22.134
|3.584
|154.2
|5
|12
|Manuel Gonzalez
|21
|36'07.924
|22.817
|0.683
|154.2
|4
|13
|Barry Baltus
|21
|36'08.187
|23.080
|0.263
|154.2
|3
|14
|Joe Roberts
|21
|36'10.217
|25.110
|2.030
|154.0
|2
|15
|Lukas Tulovic
|21
|36'11.816
|26.709
|1.599
|153.9
|1
|16
|Jeremy Alcoba
|21
|36'12.029
|26.922
|0.213
|153.9
|17
|Bo Bendsneyder
|21
|36'13.675
|28.568
|1.646
|153.8
|18
|Dennis Foggia
|21
|36'15.491
|30.384
|1.816
|153.7
|19
|Borja Gomez
|21
|36'18.330
|33.223
|2.839
|153.5
|20
|Marcos Ramírez
|21
|36'21.882
|36.775
|3.552
|153.2
|21
|Senna Agius
|21
|36'21.919
|36.812
|0.037
|153.2
|22
|Izan Guevara
|21
|36'22.258
|37.151
|0.339
|153.2
|23
|Zonta van den Goorbergh
|21
|36'24.744
|39.637
|2.486
|153.0
|24
|Rory Skinner
|21
|36'24.893
|39.786
|0.149
|153.0
|25
|Lorenzo Porta
|21
|36'47.679
|1'02.572
|22.786
|151.4
|26
|Soichiro Minamimoto
|21
|36'48.389
|1'03.282
|0.710
|151.4
|Ai Ogura
|12
|20'32.650
|9 Laps
|9 Laps
|155.0
|Sean Kelly
|7
|12'08.704
|14 Laps
|5 Laps
|152.9
|Celestino Vietti Ramus
|1
|1'50.551
|20 Laps
|6 Laps
|144.0
|Álex Escrig
|0
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı Bakü'de en hızlı pit stopu Red Bull yaptı
Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil
Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil Horner, Red Bull'un bu yılki gelişiminden memnun değil
Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"
Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı" Marko: "Checo, Bakü'de harika bir yarış çıkardı"
Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"
Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor" Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.