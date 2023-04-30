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Moto2 Jerez: Sam Lowes rahat kazandı, Acosta ikinci oldu

2023 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışı olan İspanya Grand Prix'sini Sam Lowes kazandı.

Altay Gök
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Yardımcı Editör:
Can Çarpıcı
, Editör
Moto2 Jerez: Sam Lowes rahat kazandı, Acosta ikinci oldu

Sakin geçen 21 turluk mücadelede galibiyet, pole pozisyonunu zafere dönüştürmeyi başaran Sam Lowes'a gitti; böylece Lowes, 2021'den bu yana devam eden zafer hasretini giderdi. 

Lowes aslında startta liderliği Pedro Acosta'ya kaybetmişti, ancak son virajda hemen yerini geri aldı ve arkasına bakmadan damalı bayrağa vardı.

Acosta pek zorlamadığı yarışta 2.841 saniye geride ikinci olurken, podyumu Alonso Lopez tamamladı.

Tony Arbolino dördüncülüğü alırken, beşinci sıra Aron Canet'e, altıncı sıra Jake Dixon'a gitti. İlk onu tamamlayan isimlerse Somkiat Chantra, Albert Arenas, Filip Salac ve Fermin Aldeguer.

Zorlu bir sezon geçiren Ai Ogura yine şanssızdı; Japon sürücü son turlara doğru kendini yerde bularak yarışa veda etti. Geçen yılın şampiyona ikincisi, bu yıl iki yarış da kaçırmasının etkisiyle 1 puanla ancak 20. sırada yer alıyor.

Şampiyonada ise Acosta'nın 74 puanla liderliği sürüyor, Arbolino yine 74 puanla hemen arkasında. Üçüncü sırada ise 52 puanla Canet bulunmakta.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 United Kingdom Sam Lowes 21 35'45.107     155.8 25
2 Spain Pedro Acosta 21 35'47.948 2.841 2.841 155.6 20
3 Spain Alonso Lopez 21 35'54.725 9.618 6.777 155.1 16
4 Italy Tony Arbolino 21 35'55.270 10.163 0.545 155.1 13
5 Spain Aron Canet 21 35'56.163 11.056 0.893 155.0 11
6 United Kingdom Jake Dixon 21 35'57.030 11.923 0.867 155.0 10
7 Thailand Somkiat Chantra 21 35'57.693 12.586 0.663 154.9 9
8 Spain Albert Arenas 21 36'00.055 14.948 2.362 154.8 8
9 Czech Republic Filip Salač 21 36'01.577 16.470 1.522 154.6 7
10 Spain Fermin Aldeguer 21 36'03.657 18.550 2.080 154.5 6
11 Spain Sergio Garcia Dols 21 36'07.241 22.134 3.584 154.2 5
12 Spain Manuel Gonzalez 21 36'07.924 22.817 0.683 154.2 4
13 Belgium Barry Baltus 21 36'08.187 23.080 0.263 154.2 3
14 United States Joe Roberts 21 36'10.217 25.110 2.030 154.0 2
15 Germany Lukas Tulovic 21 36'11.816 26.709 1.599 153.9 1
16 Spain Jeremy Alcoba 21 36'12.029 26.922 0.213 153.9  
17 Netherlands Bo Bendsneyder 21 36'13.675 28.568 1.646 153.8  
18 Italy Dennis Foggia 21 36'15.491 30.384 1.816 153.7  
19 Borja Gomez 21 36'18.330 33.223 2.839 153.5  
20 Spain Marcos Ramírez 21 36'21.882 36.775 3.552 153.2  
21 Senna Agius 21 36'21.919 36.812 0.037 153.2  
22 Spain Izan Guevara 21 36'22.258 37.151 0.339 153.2  
23 Netherlands Zonta van den Goorbergh 21 36'24.744 39.637 2.486 153.0  
24 United Kingdom Rory Skinner 21 36'24.893 39.786 0.149 153.0  
25 Italy Lorenzo Porta 21 36'47.679 1'02.572 22.786 151.4  
26 Soichiro Minamimoto 21 36'48.389 1'03.282 0.710 151.4  
  Japan Ai Ogura 12 20'32.650 9 Laps 9 Laps 155.0  
  Sean Kelly 7 12'08.704 14 Laps 5 Laps 152.9  
  Italy Celestino Vietti Ramus 1 1'50.551 20 Laps 6 Laps 144.0  
  Álex Escrig 0          
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Moto2 Amerika: Acosta, son turdaki geçişiyle 2023'teki 2. zaferine ulaştı

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