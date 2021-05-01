Moto2 Jerez: Remy Gardner polde, Lowes yine kaza yaptı

Gardner, Jerez'de pole pozisyonuna ulaşarak, hem Katar da hem de Portekiz'de pole pozisyonunu alan Lowes'un serisine de son verdi. Lowes'un son virajdaki hatası belki de onu pole pozisyonunu kazanmaktan etti.

Cameron Beaubier, Marcos Ramirez, Bo Bendsneyder ve Nicolo Bulega Q1'den Q2'ye geçen 4 pilot oldu. 4 pilot sadece 0.1 saniyenin içinde yer aldı.

Q2'ye gelindiğinde Remy Gardner, ilk turlardan tempoyu belirlemeye başladı. Avustralyalı pilot 1:40.667s'lik turuyla pist rekorunu kırdı fakat Di Giannantonio ve Bezzecchi de ona 0.1 saniye kadar yaklaşmayı bildi ancak pole pozisyonunu alamadı.

Seansın sonuna kadar kimse Gardner'in turuna rakip olamamıştı ki Lowes sonunda, ilk sektörde 0.1s daha hızlı bir sektör derecesi kaydetti.

İkinci sektöre geldiğinde 0.2s daha hızlı bir tur derecesi kaydetti ve Gardner'den 0.3s daha hızlı bir şekilde son sektöre geldi. İngiliz pilot pole pozisyonunu ve pist rekorunu almak üzereydi ki son virajda yaptığı ile bu fırsatı kaçırmış oldu.

Yaptığı hatanın ardından ise birkaç viraj sonra motosikletinin önünü kaybetti ve 2. virajda kaza yaptı.

Lowes, bu hatasıyla sadece pole pozisyonunu değil, ilk çizgiden başlama fırsatını da kaçırmış. oldu.

İkinci sırayı Di Giannantonio alırken; Bezzecchi, 3. sırayı aldı. İkinci çizgide ise 4. sırayı Lowes alırken, 5. sırayı Portekiz GP galibi Raul Fernandez 5. oldu.