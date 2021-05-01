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Moto2 / Jerez Haberler

Moto2 Jerez: Remy Gardner polde, Lowes yine kaza yaptı

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Jerez'de gerçekleştirilen seansta Remy Gardner, tur rekorunu kırarak pole pozisyonunu kazanırken, Sam Lowes kaza yaptı.

Moto2 Jerez: Remy Gardner polde, Lowes yine kaza yaptı

Gardner, Jerez'de pole pozisyonuna ulaşarak, hem Katar da hem de Portekiz'de pole pozisyonunu alan Lowes'un serisine de son verdi. Lowes'un son virajdaki hatası belki de onu pole pozisyonunu kazanmaktan etti.

Cameron Beaubier, Marcos Ramirez, Bo Bendsneyder ve Nicolo Bulega Q1'den Q2'ye geçen 4 pilot oldu. 4 pilot sadece 0.1 saniyenin içinde yer aldı.

Q2'ye gelindiğinde Remy Gardner, ilk turlardan tempoyu belirlemeye başladı. Avustralyalı pilot 1:40.667s'lik turuyla pist rekorunu kırdı fakat  Di Giannantonio ve Bezzecchi de ona 0.1 saniye kadar yaklaşmayı bildi ancak pole pozisyonunu alamadı.

Seansın sonuna kadar kimse Gardner'in turuna rakip olamamıştı ki Lowes sonunda, ilk sektörde 0.1s daha hızlı bir sektör derecesi kaydetti.

İkinci sektöre geldiğinde 0.2s daha hızlı bir tur derecesi kaydetti ve Gardner'den 0.3s daha hızlı bir şekilde son sektöre geldi. İngiliz pilot pole pozisyonunu ve pist rekorunu almak üzereydi ki son virajda yaptığı ile bu fırsatı kaçırmış oldu.

Yaptığı hatanın ardından ise birkaç viraj sonra motosikletinin önünü kaybetti ve 2. virajda kaza yaptı.

 

Lowes, bu hatasıyla sadece pole pozisyonunu değil, ilk çizgiden başlama fırsatını da kaçırmış. oldu.

İkinci sırayı Di Giannantonio alırken; Bezzecchi, 3. sırayı aldı. İkinci çizgide ise 4. sırayı Lowes alırken, 5. sırayı Portekiz GP galibi Raul Fernandez 5. oldu.

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Australia Remy Gardner 1'40.667   158.172
2 Italy Fabio Di Giannantonio 1'40.738 0.071 158.061
3 Italy Marco Bezzecchi 1'40.753 0.086 158.037
4 Spain Raul Fernandez 1'40.808 0.141 157.951
5 United Kingdom Sam Lowes 1'40.833 0.166 157.912
6 Spain Xavi Vierge 1'41.038 0.371 157.592
7 Spain Augusto Fernandez 1'41.210 0.543 157.324
8 United States Joe Roberts 1'41.235 0.568 157.285
9 Japan Ai Ogura 1'41.251 0.584 157.260
10 United Kingdom Jake Dixon 1'41.266 0.599 157.237
11 Spain Aron Canet 1'41.329 0.662 157.139
12 Spain Jorge Navarro 1'41.458 0.791 156.939
13 Italy Nicolo Bulega 1'41.521 0.854 156.842
14 Spain Marcos Ramírez 1'41.704 1.037 156.560
15 Netherlands Bo Bendsneyder 1'41.714 1.047 156.544
16 United States Cameron Beaubier 1'41.736 1.069 156.510
17 Spain Albert Arenas 1'41.933 1.266 156.208
18 Germany Marcel Schrötter 1'41.945 1.278 156.190
19 Italy Stefano Manzi 1'41.483 0.816 156.901
20 Spain Hector Garzo 1'41.521 0.854 156.842
21 Italy Lorenzo Baldassari 1'41.557 0.890 156.786
22 Thailand Somkiat Chantra 1'41.601 0.934 156.718
23 Italy Lorenzo Porta 1'41.636 0.969 156.664
24 Italy Tony Arbolino 1'41.675 1.008 156.604
25 Italy Simone Corsi 1'41.705 1.038 156.558
26 Switzerland Thomas Luthi 1'41.841 1.174 156.349
27 Italy Yari Montella 1'41.974 1.307 156.145
28 Malaysia Hafizh Syahrin 1'42.124 1.457 155.916
29 Italy Celestino Vietti Ramus 1'42.159 1.492 155.862
30 Taiga Hada 1'43.014 2.347 154.569
31 Italy Tommaso Marcon 1'43.271 2.604 154.184
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Moto2 Portekiz: 10. sıradan başlayan Raul Fernandez kazandı, Lowes kaza yaptı

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Seri Moto2
Etkinlik Jerez
Editör Can Çarpıcı

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