Moto2 Jerez: Aldeguer kazandı, Roberts liderliğe yükseldi, Deniz 14. oldu
2024 Moto2 Şampiyonası'nın İspanya'nın Jerez pistinde gerçekleştirilen 4. yarışında zafer Fermin Aldeguer'in olurken temsilcimiz Deniz Öncü 14. olarak bu sezon ikinci kez puan kazandı.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Aldeguer, mücadelenin ve kazaların yoğun olduğu Jerez yarışının ilk turlarında sıkı bir mücadele verdi ve 2006'da Nicky Hayden'dan bu yana bir Grand Prix Dünya Şampiyonasında liderliğe yükselmeyi başaran ilk Amerikalı olan OnlyFans American Racing Team'den Joe Roberts'ı geçerek zafere ulaştı.
69 puanla şampiyonada liderliğe yükselen Roberts, Aldeguer'in 1.2 sn geride damalı bayrağı ikinci sırada görürken podyumu tamamlayan isim Manuel Gonzalez oldu. Gonzalez, kariyerinin 2. podyumunu aldı.
Sergio Garcia, yarışın son aşamalarında zaman kaybederek dördüncü olurken onu Albert Arenas ve Ai Ogura takip ettiler.
Yarışa 22. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü, sorunlardan uzak durarak 14. sırada yarışı tamamladı ve bu sene ikinci kez bir yarıştan puanla ayrıldı.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing
|54
|Boscoscuro B-21
|21
|
35'36.316
|156.5
|25
|2
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|21
|
+1.287
35'37.603
|1.287
|156.4
|20
|3
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|21
|
+1.568
35'37.884
|0.281
|156.4
|16
|4
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|21
|
+6.226
35'42.542
|4.658
|156.0
|13
|5
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|21
|
+8.059
35'44.375
|1.833
|155.9
|11
|6
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|21
|
+12.490
35'48.806
|4.431
|155.6
|10
|7
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|21
|
+13.346
35'49.662
|0.856
|155.5
|9
|8
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|21
|
+13.489
35'49.805
|0.143
|155.5
|8
|9
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|21
|
+14.508
35'50.824
|1.019
|155.4
|7
|10
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|21
|
+19.693
35'56.009
|5.185
|155.0
|6
|11
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|21
|
+20.045
35'56.361
|0.352
|155.0
|5
|12
|I. Guevara CFMOTO Aspar Team
|28
|Kalex
|21
|
+21.779
35'58.095
|1.734
|154.9
|4
|13
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|21
|
+27.933
36'04.249
|6.154
|154.5
|3
|14
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|21
|
+32.146
36'08.462
|4.213
|154.2
|2
|15
|M. Ferrari QJMOTOR Gresini Moto2
|23
|Kalex
|21
|
+41.158
36'17.474
|9.012
|153.5
|1
|16
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|21
|
+41.953
36'18.269
|0.795
|153.5
|17
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|21
|
+42.591
36'18.907
|0.638
|153.4
|18
|J. Navarro KLINT Forward Factory Team
|9
|Kalex
|21
|
+46.933
36'23.249
|4.342
|153.1
|19
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|20
|
+1 Lap
37'08.185
|1 Lap
|142.9
|20
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|17
|
+4 Laps
36'10.407
|3 Laps
|124.7
|dnf
|J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team
|5
|Kalex
|20
|
+1 Lap
34'25.068
|154.2
|Kaza
|dnf
|J. Dixon CFMOTO Aspar Team
|96
|Kalex
|20
|
+1 Lap
34'49.510
|24.442
|152.4
|Yarış dışı
|dnf
|A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing
|21
|Boscoscuro B-21
|17
|
+4 Laps
29'01.058
|3 Laps
|155.4
|Kaza
|dnf
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|15
|
+6 Laps
25'31.696
|2 Laps
|155.9
|Kaza
|dnf
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|13
|
+8 Laps
22'27.523
|2 Laps
|153.6
|Kaza
|dnf
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|11
|
+10 Laps
18'49.960
|2 Laps
|155.0
|Yarış dışı
|dnf
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|6
|
+15 Laps
10'21.711
|5 Laps
|153.6
|Kaza
|dnf
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|4
|
+17 Laps
6'59.256
|2 Laps
|151.9
|Yarış dışı
|dnf
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|1
|
+20 Laps
1'52.340
|3 Laps
|141.7
|Kaza
|dnf
|B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team
|64
|Kalex
|1
|
+20 Laps
1'52.523
|0.183
|141.5
|Kaza
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