Moto2 Jerez: Aldeguer kazandı, Roberts liderliğe yükseldi, Deniz 14. oldu

Aldeguer, mücadelenin ve kazaların yoğun olduğu Jerez yarışının ilk turlarında sıkı bir mücadele verdi ve 2006'da Nicky Hayden'dan bu yana bir Grand Prix Dünya Şampiyonasında liderliğe yükselmeyi başaran ilk Amerikalı olan OnlyFans American Racing Team'den Joe Roberts'ı geçerek zafere ulaştı.

69 puanla şampiyonada liderliğe yükselen Roberts, Aldeguer'in 1.2 sn geride damalı bayrağı ikinci sırada görürken podyumu tamamlayan isim Manuel Gonzalez oldu. Gonzalez, kariyerinin 2. podyumunu aldı.

Sergio Garcia, yarışın son aşamalarında zaman kaybederek dördüncü olurken onu Albert Arenas ve Ai Ogura takip ettiler.

Yarışa 22. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü, sorunlardan uzak durarak 14. sırada yarışı tamamladı ve bu sene ikinci kez bir yarıştan puanla ayrıldı.