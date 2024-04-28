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Moto2 Jerez
Yarış raporu

Moto2 Jerez: Aldeguer kazandı, Roberts liderliğe yükseldi, Deniz 14. oldu

2024 Moto2 Şampiyonası'nın İspanya'nın Jerez pistinde gerçekleştirilen 4. yarışında zafer Fermin Aldeguer'in olurken temsilcimiz Deniz Öncü 14. olarak bu sezon ikinci kez puan kazandı.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aldeguer, mücadelenin ve kazaların yoğun olduğu Jerez yarışının ilk turlarında sıkı bir mücadele verdi ve 2006'da Nicky Hayden'dan bu yana bir Grand Prix Dünya Şampiyonasında liderliğe yükselmeyi başaran ilk Amerikalı olan OnlyFans American Racing Team'den Joe Roberts'ı geçerek zafere ulaştı.

69 puanla şampiyonada liderliğe yükselen Roberts, Aldeguer'in 1.2 sn geride damalı bayrağı ikinci sırada görürken podyumu tamamlayan isim Manuel Gonzalez oldu. Gonzalez, kariyerinin 2. podyumunu aldı.

Sergio Garcia, yarışın son aşamalarında zaman kaybederek dördüncü olurken onu Albert Arenas ve Ai Ogura takip ettiler.

Yarışa 22. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü, sorunlardan uzak durarak 14. sırada yarışı tamamladı ve bu sene ikinci kez bir yarıştan puanla ayrıldı.

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 21

35'36.316

   156.5   25
2 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 21

+1.287

35'37.603

 1.287 156.4   20
3 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 21

+1.568

35'37.884

 0.281 156.4   16
4 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 21

+6.226

35'42.542

 4.658 156.0   13
5 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 21

+8.059

35'44.375

 1.833 155.9   11
6 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 21

+12.490

35'48.806

 4.431 155.6   10
7 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 21

+13.346

35'49.662

 0.856 155.5   9
8 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 21

+13.489

35'49.805

 0.143 155.5   8
9 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 21

+14.508

35'50.824

 1.019 155.4   7
10 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 21

+19.693

35'56.009

 5.185 155.0   6
11 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 21

+20.045

35'56.361

 0.352 155.0   5
12 Spain I. Guevara CFMOTO Aspar Team 28 Kalex 21

+21.779

35'58.095

 1.734 154.9   4
13 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 21

+27.933

36'04.249

 6.154 154.5   3
14 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 21

+32.146

36'08.462

 4.213 154.2   2
15 Italy M. Ferrari QJMOTOR Gresini Moto2 23 Kalex 21

+41.158

36'17.474

 9.012 153.5   1
16 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 21

+41.953

36'18.269

 0.795 153.5    
17
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 21

+42.591

36'18.907

 0.638 153.4    
18 Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Kalex 21

+46.933

36'23.249

 4.342 153.1    
19 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 20

+1 Lap

37'08.185

 1 Lap 142.9    
20 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 17

+4 Laps

36'10.407

 3 Laps 124.7    
dnf Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 20

+1 Lap

34'25.068

   154.2 Kaza  
dnf United Kingdom J. Dixon CFMOTO Aspar Team 96 Kalex 20

+1 Lap

34'49.510

 24.442 152.4 Yarış dışı  
dnf Spain A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 17

+4 Laps

29'01.058

 3 Laps 155.4 Kaza  
dnf Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 15

+6 Laps

25'31.696

 2 Laps 155.9 Kaza  
dnf
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 13

+8 Laps

22'27.523

 2 Laps 153.6 Kaza  
dnf Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 11

+10 Laps

18'49.960

 2 Laps 155.0 Yarış dışı  
dnf Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 6

+15 Laps

10'21.711

 5 Laps 153.6 Kaza  
dnf Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 4

+17 Laps

6'59.256

 2 Laps 151.9 Yarış dışı  
dnf
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 1

+20 Laps

1'52.340

 3 Laps 141.7 Kaza  
dnf Netherlands B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team 64 Kalex 1

+20 Laps

1'52.523

 0.183 141.5 Kaza  
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Önceki haber Moto2 İspanya GP Sıralama: Aldeguer sezondaki ilk pole'ünü aldı, Deniz Öncü 22.

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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