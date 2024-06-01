Moto2 İtalya: Joe Roberts lider, Deniz 14. oldu
Joe Roberts, İtalya'da gerçekleştirilen Moto2 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Sıralama turlarının ilk bölümünde sürücüler ilk dörde girerek Q2'ye kalmak için çaba gösterdiler.
Jeremy Alcoba bu bölümü 1:50.583'lük turuyla lider tamamlarken, Darryn Binder 0.034 saniye geride ikinci ve Marcos Ramirez üçüncü oldu.
Zonta van den Goorgbergh ise seansı dördüncü sırada tamamlayarak Q2'ye kalan son isim oldu.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Temsilcimiz Deniz Öncü, Q2’ye kalmayı başardı ve 14. sıradan başlayacak.
Sıralama turlarının son bölümünde ise nefes kesen bir mücadele vardı.
Joe Roberts 1:49.877'lik turuyla pole pozisyonunu kazandı. Sergio Garcia 0.824 saniye geride ikinci olurken, Manuel Gonzalez üçüncü oldu.
Pazar günkü yarışta ikinci çizgiyi Alonso Lopez, Manuel González ve Darryn Binder paylaşacak.
Fermin Aldeguer, boyun ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılarak Q2'ye katılamadı.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|7
|
1'49.877
|171.846
|2
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|5
|
+0.078
1'49.955
|0.078
|171.724
|3
|A. Lopez MB Conveyors SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.255
1'50.132
|0.177
|171.448
|4
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|7
|
+0.371
1'50.248
|0.116
|171.268
|5
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|7
|
+0.469
1'50.346
|0.098
|171.116
|6
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|7
|
+0.481
1'50.358
|0.012
|171.097
|7
|M. Pasini Team Ciatti Boscoscuro
|19
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.533
1'50.410
|0.052
|171.017
|8
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|7
|
+0.573
1'50.450
|0.040
|170.955
|9
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|6
|
+0.620
1'50.497
|0.047
|170.882
|10
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|7
|
+0.628
1'50.505
|0.008
|170.870
|11
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|7
|
+0.674
1'50.551
|0.046
|170.798
|12
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|6
|
+0.696
1'50.573
|0.022
|170.765
|13
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|6
|
+0.699
1'50.576
|0.003
|170.760
|14
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|7
|
+0.882
1'50.759
|0.183
|170.478
|15
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|6
|
+0.919
1'50.796
|0.037
|170.421
|16
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|7
|
+1.017
1'50.894
|0.098
|170.270
|17
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|7
|
+1.187
1'51.064
|0.170
|170.010
|18
|F. Aldeguer MB Conveyors SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|0
|
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