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Sıralama turları raporu
Moto2 Mugello

Moto2 İtalya: Joe Roberts lider, Deniz 14. oldu

Joe Roberts, İtalya'da gerçekleştirilen Moto2 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Joe Roberts, American Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralama turlarının ilk bölümünde sürücüler ilk dörde girerek Q2'ye kalmak için çaba gösterdiler.

Jeremy Alcoba bu bölümü 1:50.583'lük turuyla lider tamamlarken, Darryn Binder 0.034 saniye geride ikinci ve Marcos Ramirez üçüncü oldu.

Zonta van den Goorgbergh ise seansı dördüncü sırada tamamlayarak Q2'ye kalan son isim oldu.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Deniz Öncü, Q2’ye kalmayı başardı ve 14. sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının son bölümünde ise nefes kesen bir mücadele vardı.

Joe Roberts 1:49.877'lik turuyla pole pozisyonunu kazandı. Sergio Garcia  0.824 saniye geride ikinci olurken, Manuel Gonzalez üçüncü oldu.

Pazar günkü yarışta ikinci çizgiyi Alonso Lopez, Manuel González ve Darryn Binder paylaşacak.

Fermin Aldeguer, boyun ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılarak Q2'ye katılamadı.

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 7

1'49.877

   171.846  
2 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 5

+0.078

1'49.955

 0.078 171.724  
3 Spain A. Lopez MB Conveyors SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 8

+0.255

1'50.132

 0.177 171.448  
4 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 7

+0.371

1'50.248

 0.116 171.268  
5 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 7

+0.469

1'50.346

 0.098 171.116  
6 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 7

+0.481

1'50.358

 0.012 171.097  
7 Italy M. Pasini Team Ciatti Boscoscuro 19 Boscoscuro B-21 8

+0.533

1'50.410

 0.052 171.017  
8 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 7

+0.573

1'50.450

 0.040 170.955  
9 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 6

+0.620

1'50.497

 0.047 170.882  
10 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 7

+0.628

1'50.505

 0.008 170.870  
11 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 7

+0.674

1'50.551

 0.046 170.798  
12 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 6

+0.696

1'50.573

 0.022 170.765  
13 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 6

+0.699

1'50.576

 0.003 170.760  
14 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 7

+0.882

1'50.759

 0.183 170.478  
15 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 6

+0.919

1'50.796

 0.037 170.421  
16 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 7

+1.017

1'50.894

 0.098 170.270  
17 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 7

+1.187

1'51.064

 0.170 170.010  
18 Spain F. Aldeguer MB Conveyors SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 0

 

      
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EDİSYON

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