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Moto2 Jerez
Sıralama turları raporu

Moto2 İspanya GP Sıralama: Aldeguer sezondaki ilk pole'ünü aldı, Deniz Öncü 22.

Fermin Aldeguer, İspanya GP'sine Albert Arenas ve Jake Dixon'ın önünde pole pozisyonundan başlayacak. Temsilcimiz Deniz Öncü ise 22. sırada yer alıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aldeguer, pole pozisyonuna yükselmesini sağlayan temposunun ardından Cumartesi günü gride damgasını vurdu.

Ön sıradaki #54'e, harika bir son turun ardından ön sıraya yerleşen ve seansı 0.438s geride tamamlayan Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2™) katılacak. CFMOTO Aspar Team'den Jake Dixon üçüncü sırayı alarak sezonun ilk ön sıra startını aldı.

Seansın ikinci bölümünde yağmurun görüldüğü güçlü bir Q1'in ardından Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) en hızlı isim oldu ve Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo), Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) ve Yamaha VR46 Master Camp Team'den Jeremy Alcoba ile birlikte Q2'de yer aldı.

Q2 başladığında, Aldeguer seansın başlarında liderlik için harika bir ilk tur attı. Bu arada, Zonta Van Den Goorbergh (RW-Idrofoglia Racing GP) beşinci virajda düştü ve Alonso Lopez (Beta Tools SpeedUp) dakikalar sonra aynı virajda kaza yaptı.

İkinci turda Gonzalez kısa süre içinde birinciliği ele geçirirken, Aldeguer yarım saniye daha hızlı giderek ona karşılık verdi. Seansın kapanış turlarında çok sayıda kırmızı sektör vardı, ancak mükemmel turu bir araya getiren tek sürücü yine Aldeguer oldu ve 1:40 aralığına girdi.

Gridin ikinci sırasının başında, harika bir sıralama turunun ardından dördüncü sıradan başlayacak olan Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2™) yer alacak ve seansı Moreira'nın önünde bitirecek. 10 numara, zorlu koşullarda 1:41.657'lik son derece hızlı bir derece yaptıktan sonra ilk beşin içinde başlayacak. Amerika GP galibi Sergio Garcia (MT Helmets - MSI) altıncı sıradan başlayarak ikinci sırayı tamamlıyor.

Q1'de mücadele eden Vietti, Cuma gününü zorlu bir şekilde bitirdikten sonra harika bir sonuç elde ederek gridde üçüncü sıraya yerleşti. İtalyan sürücüye üçüncü sırada eşlik eden Arbolino, sıralama turlarını sekizinci sırada bitirmeden önce kısa bir süre ilk üçün içinde yer aldı ve ilk dokuz sürücüyü tamamlayan Alcoba'nın önünde yer aldı.

Gridin daha aşağısında yer alan Lopez, kaza yaptıktan sonra sadece birkaç tur attıktan sonra 16. sırada yer aldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 22. sırayı elde etti.

   
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 - 
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 8

1'40.673

   158.163 244
2 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 8

+0.438

1'41.111

 0.438 157.478 247
3 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Aspar Team 96 Kalex 8

+0.793

1'41.466

 0.355 156.927 246
4 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 8

+0.881

1'41.554

 0.088 156.791 244
5 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 8

+0.984

1'41.657

 0.103 156.632 247
6 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 7

+1.033

1'41.706

 0.049 156.557 246
7 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 9

+1.068

1'41.741

 0.035 156.503 246
8 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 8

+1.086

1'41.759

 0.018 156.475 244
9 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 7

+1.098

1'41.771

 0.012 156.457 244
10 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 9

+1.115

1'41.788

 0.017 156.431 244
11 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 8

+1.126

1'41.799

 0.011 156.414 243
12 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 9

+1.216

1'41.889

 0.090 156.275 247
13 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 8

+1.300

1'41.973

 0.084 156.147 245
14 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 8

+1.572

1'42.245

 0.272 155.731 246
15 Spain I. Guevara CFMOTO Aspar Team 28 Kalex 8

+1.589

1'42.262

 0.017 155.705 247
16 Spain A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 6

+1.674

1'42.347

 0.085 155.576 242
17 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 7

+2.032

1'42.705

 0.358 155.034 246
18 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 0

 

      
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