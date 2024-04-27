Moto2 İspanya GP Sıralama: Aldeguer sezondaki ilk pole'ünü aldı, Deniz Öncü 22.

Aldeguer, pole pozisyonuna yükselmesini sağlayan temposunun ardından Cumartesi günü gride damgasını vurdu.

Ön sıradaki #54'e, harika bir son turun ardından ön sıraya yerleşen ve seansı 0.438s geride tamamlayan Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2™) katılacak. CFMOTO Aspar Team'den Jake Dixon üçüncü sırayı alarak sezonun ilk ön sıra startını aldı.

Seansın ikinci bölümünde yağmurun görüldüğü güçlü bir Q1'in ardından Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) en hızlı isim oldu ve Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo), Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) ve Yamaha VR46 Master Camp Team'den Jeremy Alcoba ile birlikte Q2'de yer aldı.

Q2 başladığında, Aldeguer seansın başlarında liderlik için harika bir ilk tur attı. Bu arada, Zonta Van Den Goorbergh (RW-Idrofoglia Racing GP) beşinci virajda düştü ve Alonso Lopez (Beta Tools SpeedUp) dakikalar sonra aynı virajda kaza yaptı.

İkinci turda Gonzalez kısa süre içinde birinciliği ele geçirirken, Aldeguer yarım saniye daha hızlı giderek ona karşılık verdi. Seansın kapanış turlarında çok sayıda kırmızı sektör vardı, ancak mükemmel turu bir araya getiren tek sürücü yine Aldeguer oldu ve 1:40 aralığına girdi.

Gridin ikinci sırasının başında, harika bir sıralama turunun ardından dördüncü sıradan başlayacak olan Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2™) yer alacak ve seansı Moreira'nın önünde bitirecek. 10 numara, zorlu koşullarda 1:41.657'lik son derece hızlı bir derece yaptıktan sonra ilk beşin içinde başlayacak. Amerika GP galibi Sergio Garcia (MT Helmets - MSI) altıncı sıradan başlayarak ikinci sırayı tamamlıyor.

Q1'de mücadele eden Vietti, Cuma gününü zorlu bir şekilde bitirdikten sonra harika bir sonuç elde ederek gridde üçüncü sıraya yerleşti. İtalyan sürücüye üçüncü sırada eşlik eden Arbolino, sıralama turlarını sekizinci sırada bitirmeden önce kısa bir süre ilk üçün içinde yer aldı ve ilk dokuz sürücüyü tamamlayan Alcoba'nın önünde yer aldı.

Gridin daha aşağısında yer alan Lopez, kaza yaptıktan sonra sadece birkaç tur attıktan sonra 16. sırada yer aldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 22. sırayı elde etti.