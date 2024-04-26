Moto2 İspanya GP: Roberts lider, Deniz Öncü yirmi yedinci oldu

Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), Grand Premio Estrella Galicia 0,0 de España'daki ilk antrenman seansında en üst sıraya yükseldi.

Amerikalı sürücü, Amerika GP'sini ikinci sırada tamamladıktan sonra güçlü bir tempo sergilemeye devam etti ve 1:40.664'lük güçlü bir derece elde ederek ilk antrenmanı, zirveden sadece 0.234 uzakta olan Fermin Aldeguer'in (Beta Tools SpeedUp) önünde bitirdi.

COTA'da yarışı kazanan Sergio Garcia (MT Helmets - MSI), 12. turda kendi en iyi turunu atarak ilk üçü tamamladı.

Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) seansın sonlarına doğru hızlanarak 1:40.964'lük derecesiyle American Racing için harika bir açılış gününü tamamladı.

Ramirez, seansın erken aşamalarında güçlü bir tempo gösteren Ai Ogura'nın (MT Helmets - MSI) önünde ilk beşi tamamladı.

Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2) 1:40.999'luk derecesiyle İspanyol pilotu altıncı sıraya yükseltti ve günü ilk 14 içinde tamamladı. Zonta Van Den Goorbergh (RW-Idrofoglia Racing GP) kısa bir süreliğine zaman çizelgesinin zirvesinde yer aldı ancak seansı şampiyonluk adayı Alonso Lopez'in (Beta Tools SpeedUp) önünde yedinci sırada tamamladı.

Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2™) dokuzuncu oldu ve seansı CFMOTO Aspar Team'den Izan Guevara'nın önünde bitirerek ilk 10'u tamamladı.

Jake Dixon (CFMOTO Aspar Team) ve Antrenman 1'in son dakikalarında kaza yapan Somkiat Chantra'nın (IDEMITSU Honda Team Asia) önünde yer aldı. Filip Salac (Elf Marc VDS Racing Team) 13th ile ilk 14 içindeki son sırayı alan Barry Baltus'un (RW-Idrofoglia Racing GP ) önünde yer aldı.

Seansın sonunda kaza yapan Aron Canet (Fantic Racing) için zor bir gün oldu ve ilk 14 için mücadele edemedi. Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) de Cuma gününü 19 sırada bitirdi.

Moto2™ gridi cumartesi sabahı yerel saatle 9:25'te (UTC+1) 2. antrenman için tekrar piste çıkacak ve yerel saatle 13:45'te sıralama turlarına geçilecek.