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Moto2 Jerez
Antrenman raporu

Moto2 İspanya GP: Roberts lider, Deniz Öncü yirmi yedinci oldu

Amerikalı sürücü Joe Roberts, cuma günü İspanya GP'sini Aldeguer ve Garcia'nın önünde bitirdi. Temsilcimiz Deniz Öncü ise yarışı 27. sırada tamamladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Joe Roberts, American Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), Grand Premio Estrella Galicia 0,0 de España'daki ilk antrenman seansında en üst sıraya yükseldi.

Amerikalı sürücü, Amerika GP'sini ikinci sırada tamamladıktan sonra güçlü bir tempo sergilemeye devam etti ve 1:40.664'lük güçlü bir derece elde ederek ilk antrenmanı, zirveden sadece 0.234 uzakta olan Fermin Aldeguer'in (Beta Tools SpeedUp) önünde bitirdi.

COTA'da yarışı kazanan Sergio Garcia (MT Helmets - MSI), 12. turda kendi en iyi turunu atarak ilk üçü tamamladı.

Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) seansın sonlarına doğru hızlanarak 1:40.964'lük derecesiyle American Racing için harika bir açılış gününü tamamladı.

Ramirez, seansın erken aşamalarında güçlü bir tempo gösteren Ai Ogura'nın (MT Helmets - MSI) önünde ilk beşi tamamladı.

Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2) 1:40.999'luk derecesiyle İspanyol pilotu altıncı sıraya yükseltti ve günü ilk 14 içinde tamamladı. Zonta Van Den Goorbergh (RW-Idrofoglia Racing GP) kısa bir süreliğine zaman çizelgesinin zirvesinde yer aldı ancak seansı şampiyonluk adayı Alonso Lopez'in (Beta Tools SpeedUp) önünde yedinci sırada tamamladı.

Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Moto2™) dokuzuncu oldu ve seansı CFMOTO Aspar Team'den Izan Guevara'nın önünde bitirerek ilk 10'u tamamladı.

Jake Dixon (CFMOTO Aspar Team) ve Antrenman 1'in son dakikalarında kaza yapan Somkiat Chantra'nın (IDEMITSU Honda Team Asia) önünde yer aldı. Filip Salac (Elf Marc VDS Racing Team) 13th  ile ilk 14 içindeki son sırayı alan Barry Baltus'un (RW-Idrofoglia Racing GP ) önünde yer aldı.

Seansın sonunda kaza yapan Aron Canet (Fantic Racing) için zor bir gün oldu ve ilk 14 için mücadele edemedi. Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) de Cuma gününü 19 sırada bitirdi.

Moto2™ gridi cumartesi sabahı yerel saatle 9:25'te (UTC+1) 2. antrenman için tekrar piste çıkacak ve yerel saatle 13:45'te sıralama turlarına geçilecek. 

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 20

1'40.664

   158.177 245
2 Spain F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 18

+0.234

1'40.898

 0.234 157.810 244
3 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 18

+0.267

1'40.931

 0.033 157.759 250
4 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 19

+0.300

1'40.964

 0.033 157.707 245
5 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 17

+0.329

1'40.993

 0.029 157.662 247
6 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 16

+0.335

1'40.999

 0.006 157.653 246
7 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 17

+0.471

1'41.135

 0.136 157.441 245
8 Spain A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 18

+0.551

1'41.215

 0.080 157.316 246
9 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 19

+0.601

1'41.265

 0.050 157.238 247
10 Spain I. Guevara CFMOTO Aspar Team 28 Kalex 19

+0.691

1'41.355

 0.090 157.099 248
11 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Aspar Team 96 Kalex 18

+0.765

1'41.429

 0.074 156.984 248
12 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 17

+0.817

1'41.481

 0.052 156.904 247
13 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 18

+0.855

1'41.519

 0.038 156.845 248
14 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 13

+0.859

1'41.523

 0.004 156.839 246
15 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 19

+0.865

1'41.529

 0.006 156.830 245
16
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 17

+0.911

1'41.575

 0.046 156.759 247
17 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 18

+0.927

1'41.591

 0.016 156.734 249
18 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 14

+1.014

1'41.678

 0.087 156.600 251
19 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 19

+1.039

1'41.703

 0.025 156.561 248
20 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 8

+1.057

1'41.721

 0.018 156.534 244
21 Netherlands B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team 64 Kalex 16

+1.094

1'41.758

 0.037 156.477 245
22 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 17

+1.135

1'41.799

 0.041 156.414 248
23 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 15

+1.174

1'41.838

 0.039 156.354 248
24 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 16

+1.440

1'42.104

 0.266 155.946 246
25 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 19

+1.653

1'42.317

 0.213 155.622 250
26
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 14

+1.666

1'42.330

 0.013 155.602 242
27 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 18

+1.804

1'42.468

 0.138 155.392 246
28 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 17

+1.815

1'42.479

 0.011 155.376 251
29 Italy M. Ferrari QJMOTOR Gresini Moto2 23 Kalex 16

+1.868

1'42.532

 0.053 155.295 244
30
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 17

+1.997

1'42.661

 0.129 155.100 246
31 Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Kalex 14

+2.388

1'43.052

 0.391 154.512 245
32 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 16

+2.925

1'43.589

 0.537 153.711 247
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yorumlar
Önceki haber Moto2 Amerika GP: Garcia ilk galibiyetine ulaştı, Deniz Öncü yirmi ikinci

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