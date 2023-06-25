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Moto2 Hollanda: Jake Dixon ilk kez kazandı, Acosta şampiyonadaki farkı azalttı

Moto3 kadar heyecanlı olmasa bile nispeten sürprizli geçen mücadelede galibiyet, kariyerinin ilk zaferine ulaşan Jake Dixon'a gitti, Pedro Acosta ise şampiyonadaki farkı epey azaltarak gidiyor yaz arasına.

Ekleyen:
Jaume Masia, Leopard Racing

22 turluk mücadelede pole pozisyonu sezona sakatlıklarla boğuşarak başlayan ve tempo tutturamayan Ai Ogura'ya gitmişti.

Yarışın ilk turlarında liderliği Alonso Lopez'e kaptırdıktan sonra 13. turda yerini geri alan Ogura, bitime iki tur kala kendisini yarış boyunca kovalayan Jake Dixon'a geçildi.

Kalan iki turda bir hata yapmayan Dixon, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve uzun bir bekleyişten sonra Moto2 kariyerinin ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.

İkinci sıradaki Ogura bu sene ilk kez podyuma çıkarak moral bulurken, üçüncülük olaylı bir hafta sonu geçiren Pedro Acosta'ya gitti.

Hafta boyunca "KTM ile MotoGP'ye geçiş yapacağı" dedikodularıyla gündeme gelen Acosta, yarışta da oldukça agresifti.

Ancak bu agresifliğinin bedelini ödedi, nitekim bir şikanı kesmesinin ardından uzun tur cezası aldı ve zaman kaybederek galibiyet mücadelesinden düştü -yine de temposu sayesinde dördüncü Fermin Aldeguer'i ve beşinci Aron Canet'i savunarak podyuma tutunmayı başardı.

Epey gerileyen Alonso Lopez ancak altıncı olabilirken, kötü bir hafta sonu geçiren Tony Arbolino yedincilikten ileri gidemedi -bu, Acosta'nın şampiyonadaki farkı dört puana indirmesi anlamına geliyor!

İlk onu tamamlayan isimlerse Manuel Gonzales, Albert Arenas ve Celestino Vietti.

 

Moto2 Hollanda - Sonuç tablosu

Sıra Sürücü Fark Ara
1 United Kingdom Jake Dixon
2 Japan Ai Ogura
1.334 1.334
3 Spain Pedro Acosta
4.448 3.114
4 Spain Fermin Aldeguer
4.487 0.039
5 Spain Aron Canet
4.884 0.397
6 Spain Alonso Lopez
9.555 4.671
7 Italy Tony Arbolino
9.625 0.070
8 Spain Manuel Gonzalez
10.547 0.922
9 Spain Albert Arenas
10.615 0.068
10 Italy Celestino Vietti Ramus
10.761 0.146
11 United Kingdom Sam Lowes
15.964 5.203
12 Belgium Barry Baltus
18.234 2.270
13 Spain Sergio Garcia Dols
20.408 2.174
14 South Africa Darryn Binder
20.639 0.231
15 Spain Jeremy Alcoba
24.492 3.853
16 Germany Lukas Tulovic
29.416 4.924
17 Spain Carlos Tatay
32.440 3.024
18 United States Joe Roberts
35.017 2.577
19 Italy Dennis Foggia
35.235 0.218
20 Netherlands Zonta van den Goorbergh
50.394 15.159
21 Taiga Hada
1'09.768 19.374
22 Yeray Ruiz
3 Laps 3 Laps
Czech Republic Filip Salač
1 Lap
Borja Gomez
4 Laps 3 Laps
Álex Escrig
5 Laps 1 Lap
Spain Izan Guevara
7 Laps 2 Laps
United States Sean Dylan Kelly
7 Laps 26.055
Thailand Somkiat Chantra
13 Laps 6 Laps
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