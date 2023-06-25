Moto2 Hollanda: Jake Dixon ilk kez kazandı, Acosta şampiyonadaki farkı azalttı
Moto3 kadar heyecanlı olmasa bile nispeten sürprizli geçen mücadelede galibiyet, kariyerinin ilk zaferine ulaşan Jake Dixon'a gitti, Pedro Acosta ise şampiyonadaki farkı epey azaltarak gidiyor yaz arasına.
22 turluk mücadelede pole pozisyonu sezona sakatlıklarla boğuşarak başlayan ve tempo tutturamayan Ai Ogura'ya gitmişti.
Yarışın ilk turlarında liderliği Alonso Lopez'e kaptırdıktan sonra 13. turda yerini geri alan Ogura, bitime iki tur kala kendisini yarış boyunca kovalayan Jake Dixon'a geçildi.
Kalan iki turda bir hata yapmayan Dixon, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve uzun bir bekleyişten sonra Moto2 kariyerinin ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.
İkinci sıradaki Ogura bu sene ilk kez podyuma çıkarak moral bulurken, üçüncülük olaylı bir hafta sonu geçiren Pedro Acosta'ya gitti.
Hafta boyunca "KTM ile MotoGP'ye geçiş yapacağı" dedikodularıyla gündeme gelen Acosta, yarışta da oldukça agresifti.
Ancak bu agresifliğinin bedelini ödedi, nitekim bir şikanı kesmesinin ardından uzun tur cezası aldı ve zaman kaybederek galibiyet mücadelesinden düştü -yine de temposu sayesinde dördüncü Fermin Aldeguer'i ve beşinci Aron Canet'i savunarak podyuma tutunmayı başardı.
Epey gerileyen Alonso Lopez ancak altıncı olabilirken, kötü bir hafta sonu geçiren Tony Arbolino yedincilikten ileri gidemedi -bu, Acosta'nın şampiyonadaki farkı dört puana indirmesi anlamına geliyor!
İlk onu tamamlayan isimlerse Manuel Gonzales, Albert Arenas ve Celestino Vietti.
Moto2 Hollanda - Sonuç tablosu
|Sıra
|Sürücü
|Fark
|Ara
|1
|
Jake Dixon
|2
|
Ai Ogura
|1.334
|1.334
|3
|
Pedro Acosta
|4.448
|3.114
|4
|
Fermin Aldeguer
|4.487
|0.039
|5
|
Aron Canet
|4.884
|0.397
|6
|
Alonso Lopez
|9.555
|4.671
|7
|
Tony Arbolino
|9.625
|0.070
|8
|
Manuel Gonzalez
|10.547
|0.922
|9
|
Albert Arenas
|10.615
|0.068
|10
|
Celestino Vietti Ramus
|10.761
|0.146
|11
|
Sam Lowes
|15.964
|5.203
|12
|
Barry Baltus
|18.234
|2.270
|13
|
Sergio Garcia Dols
|20.408
|2.174
|14
|
Darryn Binder
|20.639
|0.231
|15
|
Jeremy Alcoba
|24.492
|3.853
|16
|
Lukas Tulovic
|29.416
|4.924
|17
|
Carlos Tatay
|32.440
|3.024
|18
|
Joe Roberts
|35.017
|2.577
|19
|
Dennis Foggia
|35.235
|0.218
|20
|
Zonta van den Goorbergh
|50.394
|15.159
|21
|
Taiga Hada
|1'09.768
|19.374
|22
|
Yeray Ruiz
|3 Laps
|3 Laps
|
Filip Salač
|1 Lap
|
Borja Gomez
|4 Laps
|3 Laps
|
Álex Escrig
|5 Laps
|1 Lap
|
Izan Guevara
|7 Laps
|2 Laps
|
Sean Dylan Kelly
|7 Laps
|26.055
|
Somkiat Chantra
|13 Laps
|6 Laps
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