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Antrenman raporu
Moto2 Assen

Moto2 Assen 3. antrenman: Chantra zirvede, Gonzalez ikinci, Canet üçüncü

Moto2'nin Hollanda'da gerçekleştirdiği son antrenman seansının lideri, 1:35.341'lik dereceyle Somkiat Chantra oldu.

Rümeysa Öztürk
Somkiat Chantra, IDEMITSU Honda Team Asia

Somkiat Chantra, IDEMITSU Honda Team Asia

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto2'nin Hollanda'da düzenlediği son antrenman seansı başlamadan önce, Joe Roberts ve Filip Salac'ın Cuma günü yaptıkları kaza nedeniyle her iki sürücünün de seansa çıkmayacağı duyuruldu. 

Üçüncü antrenman başladığında, Sergio Garcia ve Fermin Aldeguer seans boyunca birkaç kez zirvede yer aldılar. 

O sırada Xavi Cardelus'un, 7. virajda kaza yapması nedeniyle hızlı turları kısa süreliğine durduran sarı bayraklar eşliğinde sürücüler yavaşlamaya başladı. Böylece ilk 14'e girmek isteyen sürücüler, son 10 dakika içerisinde turlarını geliştirmek için çaba gösterdiler. 

Son antrenman seansının lideri, 1:35.341'lik dereceyle Somkiat Chantra olurken, Manuel Gonzalez ikinci oldu. Aron Canet de seansı üçüncü sırada tamamladı. 

Fermin Aldeguer, seansın sonlarında dördüncü sıraya çıktı.

Şampiyona lideri Sergio Garcia beşinci olurken, takım arkadaşı Ai Ogura altıncı sıraya yerleşti ve MT Helmets - MSI takımı için harika bir sabah seansı oldu. 

Tony Arbolino, seans boyunca istikrarlı bir tempoyla yedinci sırada yer alırken, 15 turun ardından Alonso Lopez sekizinci sıraya çıktı. 

Celestino Vietti dokuzuncu sıraya çıkarken, Marcos Ramirez de onuncu sırada seansı tamamladı. 

Jeremy Alcoba, seansın sonlarında 11. sırada yer alırken,  Darryn Binder'de 12. sıraya yükseldi.

İlk 14'teki son sırayı Diogo Moreira ve geçen yılın Moto2 galibi Jake Dixon paylaştı.

Seansın sonucu: 

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 13

1'35.341

   171.502 260
2 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 15

+0.114

1'35.455

 0.114 171.297 260
3 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 14

+0.142

1'35.483

 0.028 171.247 258
4 Spain F. Aldeguer Folladore SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 16

+0.145

1'35.486

 0.003 171.241 258
5 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 15

+0.180

1'35.521

 0.035 171.179 262
6 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 16

+0.229

1'35.570

 0.049 171.091 260
7 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 13

+0.301

1'35.642

 0.072 170.962 262
8 Spain A. Lopez Folladore SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 15

+0.314

1'35.655

 0.013 170.939 259
9 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 15

+0.356

1'35.697

 0.042 170.864 262
10 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 16

+0.392

1'35.733

 0.036 170.800 260
11 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 14

+0.512

1'35.853

 0.120 170.586 263
12 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 10

+0.576

1'35.917

 0.064 170.472 263
13 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 12

+0.603

1'35.944

 0.027 170.424 263
14 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 14

+0.619

1'35.960

 0.016 170.395 261
15 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 14

+0.669

1'36.010

 0.050 170.307 263
16 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 12

+0.757

1'36.098

 0.088 170.151 264
17 Netherlands B. Bendsneyder Preicanos Racing Team 64 Kalex 13

+0.781

1'36.122

 0.024 170.108 258
18 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 15

+0.792

1'36.133

 0.011 170.089 263
19 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 14

+0.820

1'36.161

 0.028 170.039 260
20 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 14

+0.962

1'36.303

 0.142 169.789 259
21
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 14

+1.115

1'36.456

 0.153 169.519 259
22 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 14

+1.174

1'36.515

 0.059 169.416 262
23 Spain J. Masia Preicanos Racing Team 5 Kalex 12

+1.792

1'37.133

 0.618 168.338 260
24 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 15

+1.804

1'37.145

 0.012 168.317 262
25 Germany M. Schrötter Ajo Motorsport 32 Kalex 13

+1.829

1'37.170

 0.025 168.274 260
26
D. Muñoz Preicanos Racing Team
 17 Kalex 13

+2.106

1'37.447

 0.277 167.795 253
27 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 13

+2.356

1'37.697

 0.250 167.366 260
28
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 10

+2.368

1'37.709

 0.012 167.345 260
29
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 12

+3.067

1'38.408

 0.699 166.157 257
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Önceki haber Moto2 Assen 2. Antrenman: Aldeguer lider, Ogura ikinci, Roberts üçüncü!

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