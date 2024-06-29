Moto2 Assen 3. antrenman: Chantra zirvede, Gonzalez ikinci, Canet üçüncü
Moto2'nin Hollanda'da gerçekleştirdiği son antrenman seansının lideri, 1:35.341'lik dereceyle Somkiat Chantra oldu.
Somkiat Chantra, IDEMITSU Honda Team Asia
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Moto2'nin Hollanda'da düzenlediği son antrenman seansı başlamadan önce, Joe Roberts ve Filip Salac'ın Cuma günü yaptıkları kaza nedeniyle her iki sürücünün de seansa çıkmayacağı duyuruldu.
Üçüncü antrenman başladığında, Sergio Garcia ve Fermin Aldeguer seans boyunca birkaç kez zirvede yer aldılar.
O sırada Xavi Cardelus'un, 7. virajda kaza yapması nedeniyle hızlı turları kısa süreliğine durduran sarı bayraklar eşliğinde sürücüler yavaşlamaya başladı. Böylece ilk 14'e girmek isteyen sürücüler, son 10 dakika içerisinde turlarını geliştirmek için çaba gösterdiler.
Son antrenman seansının lideri, 1:35.341'lik dereceyle Somkiat Chantra olurken, Manuel Gonzalez ikinci oldu. Aron Canet de seansı üçüncü sırada tamamladı.
Fermin Aldeguer, seansın sonlarında dördüncü sıraya çıktı.
Şampiyona lideri Sergio Garcia beşinci olurken, takım arkadaşı Ai Ogura altıncı sıraya yerleşti ve MT Helmets - MSI takımı için harika bir sabah seansı oldu.
Tony Arbolino, seans boyunca istikrarlı bir tempoyla yedinci sırada yer alırken, 15 turun ardından Alonso Lopez sekizinci sıraya çıktı.
Celestino Vietti dokuzuncu sıraya çıkarken, Marcos Ramirez de onuncu sırada seansı tamamladı.
Jeremy Alcoba, seansın sonlarında 11. sırada yer alırken, Darryn Binder'de 12. sıraya yükseldi.
İlk 14'teki son sırayı Diogo Moreira ve geçen yılın Moto2 galibi Jake Dixon paylaştı.
Seansın sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|13
|
1'35.341
|171.502
|260
|2
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|15
|
+0.114
1'35.455
|0.114
|171.297
|260
|3
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|14
|
+0.142
1'35.483
|0.028
|171.247
|258
|4
|F. Aldeguer Folladore SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|16
|
+0.145
1'35.486
|0.003
|171.241
|258
|5
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|15
|
+0.180
1'35.521
|0.035
|171.179
|262
|6
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|16
|
+0.229
1'35.570
|0.049
|171.091
|260
|7
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|13
|
+0.301
1'35.642
|0.072
|170.962
|262
|8
|A. Lopez Folladore SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|15
|
+0.314
1'35.655
|0.013
|170.939
|259
|9
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|15
|
+0.356
1'35.697
|0.042
|170.864
|262
|10
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|16
|
+0.392
1'35.733
|0.036
|170.800
|260
|11
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|14
|
+0.512
1'35.853
|0.120
|170.586
|263
|12
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|10
|
+0.576
1'35.917
|0.064
|170.472
|263
|13
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|12
|
+0.603
1'35.944
|0.027
|170.424
|263
|14
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|14
|
+0.619
1'35.960
|0.016
|170.395
|261
|15
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|14
|
+0.669
1'36.010
|0.050
|170.307
|263
|16
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|12
|
+0.757
1'36.098
|0.088
|170.151
|264
|17
|B. Bendsneyder Preicanos Racing Team
|64
|Kalex
|13
|
+0.781
1'36.122
|0.024
|170.108
|258
|18
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|15
|
+0.792
1'36.133
|0.011
|170.089
|263
|19
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|14
|
+0.820
1'36.161
|0.028
|170.039
|260
|20
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|14
|
+0.962
1'36.303
|0.142
|169.789
|259
|21
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|14
|
+1.115
1'36.456
|0.153
|169.519
|259
|22
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|14
|
+1.174
1'36.515
|0.059
|169.416
|262
|23
|J. Masia Preicanos Racing Team
|5
|Kalex
|12
|
+1.792
1'37.133
|0.618
|168.338
|260
|24
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|15
|
+1.804
1'37.145
|0.012
|168.317
|262
|25
|M. Schrötter Ajo Motorsport
|32
|Kalex
|13
|
+1.829
1'37.170
|0.025
|168.274
|260
|26
|
D. Muñoz Preicanos Racing Team
|17
|Kalex
|13
|
+2.106
1'37.447
|0.277
|167.795
|253
|27
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|13
|
+2.356
1'37.697
|0.250
|167.366
|260
|28
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|10
|
+2.368
1'37.709
|0.012
|167.345
|260
|29
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|12
|
+3.067
1'38.408
|0.699
|166.157
|257
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