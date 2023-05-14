Moto2 Fransa: Arbolino rahat kazandı, Acosta kaza yaptı!

2023 Moto2 sezonunun 5. yarışı bugün Fransa'nın ikonik Le Mans Pisti'nin Bugatti düzeninde gerçekleştirildi. Motosiklet Grand Prix tarihinin 1000. yarışının kutlandığı bu hafta sonunda yarışı Marc VDS sürücüsü Tony Arbolino her turu lider götürerek kazandı.

Yarış, ilk olarak 3. turda birçok sürücünün karıştığı bir kaza nedeniyle çıkan kırmızı bayraklarla durduruldu. Albert Arenas, 6. virajın çıkışında kaza yaptı, onun arkasından gelen Manuel Gonzalez ile Aron Canet'e kaçacak yer kalmadı ve kaza kaçınılmaz hâle geldi.

Arenas ve Gonzalez iyi gözükseler de Canet, tetkikler yapılabilmesi için medikal merkeze götürüldü.

Bu kazadan önce yarışa pole pozisyonundan başlayan Sam Lowes da kaza yapmıştı. Kırmızı bayraklarla birlikte yarış yeniden başlayınca, orijinal grid dizilimine geri dönüldü ve aslında Sam Lowes'un yine ilk sıradan start alması gerekiyordu.

Ancak mekanikerleri, Lowes'un motosikletini zaman sınırı içerisinde hazırlayamadı ve Lowes, 2. startta son sıradan kalktı.

Böylelikle ikinci startta Arbolino en önde yer aldı ve geri kalan 14 turda hatasız bir sürüşle damalı bayrağı ilk sırada gördü. Arbolino'nun şampiyonadaki ana rakibi Pedro Acosta, kaza yaparak yarışı tamamlayamadı. Böylelikle Arbolino 25 puanlık bir farkla şampiyona liderliğine yükselmiş oldu.

Filip Salac ikinci olarak bu sezonki ilk podyumunu alırken; Alonso Lopez podyumu tamamladı.

Celestino Vietti ve Jake Dixon onu takip ettiler. Somkiat Chantra, Barry Baltus, Fermin Aldeguer ve Ai Ogura ilk 10'u tamamladılar.

Yarış sonucu: