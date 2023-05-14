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Moto2 Fransa: Arbolino rahat kazandı, Acosta kaza yaptı!

2023 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Fransa Grand Prix'sini Tony Arbolino kazandı. Arbolino'nun şampiyonadaki ana rakibi Pedro Acosta ise kaza yaparak yarışı tamamlayamadı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team

2023 Moto2 sezonunun 5. yarışı bugün Fransa'nın ikonik Le Mans Pisti'nin Bugatti düzeninde gerçekleştirildi. Motosiklet Grand Prix tarihinin 1000. yarışının kutlandığı bu hafta sonunda yarışı Marc VDS sürücüsü Tony Arbolino her turu lider götürerek kazandı. 

Yarış, ilk olarak 3. turda birçok sürücünün karıştığı bir kaza nedeniyle çıkan kırmızı bayraklarla durduruldu. Albert Arenas, 6. virajın çıkışında kaza yaptı, onun arkasından gelen Manuel Gonzalez ile Aron Canet'e kaçacak yer kalmadı ve kaza kaçınılmaz hâle geldi.

Arenas ve Gonzalez iyi gözükseler de Canet, tetkikler yapılabilmesi için medikal merkeze götürüldü. 

Bu kazadan önce yarışa pole pozisyonundan başlayan Sam Lowes da kaza yapmıştı. Kırmızı bayraklarla birlikte yarış yeniden başlayınca, orijinal grid dizilimine geri dönüldü ve aslında Sam Lowes'un yine ilk sıradan start alması gerekiyordu. 

Ancak mekanikerleri, Lowes'un motosikletini zaman sınırı içerisinde hazırlayamadı ve Lowes, 2. startta son sıradan kalktı. 

Böylelikle ikinci startta Arbolino en önde yer aldı ve geri kalan 14 turda hatasız bir sürüşle damalı bayrağı ilk sırada gördü. Arbolino'nun şampiyonadaki ana rakibi Pedro Acosta, kaza yaparak yarışı tamamlayamadı. Böylelikle Arbolino 25 puanlık bir farkla şampiyona liderliğine yükselmiş oldu. 

Filip Salac ikinci olarak bu sezonki ilk podyumunu alırken; Alonso Lopez podyumu tamamladı. 

Celestino Vietti ve Jake Dixon onu takip ettiler. Somkiat Chantra, Barry Baltus, Fermin Aldeguer ve Ai Ogura ilk 10'u tamamladılar. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Italy Tony Arbolino 14 22'34.233     155.7 25
2 Czech Republic Filip Salač 14 22'34.853 0.620 0.620 155.6 20
3 Spain Alonso Lopez 14 22'35.770 1.537 0.917 155.5 16
4 Italy Celestino Vietti Ramus 14 22'36.426 2.193 0.656 155.4 13
5 United Kingdom Jake Dixon 14 22'37.274 3.041 0.848 155.4 11
6 Thailand Somkiat Chantra 14 22'38.408 4.175 1.134 155.2 10
7 Belgium Barry Baltus 14 22'43.086 8.853 4.678 154.7 9
8 Spain Fermin Aldeguer 14 22'43.670 9.437 0.584 154.6 8
9 Japan Ai Ogura 14 22'44.929 10.696 1.259 154.5 7
10 Spain Sergio Garcia Dols 14 22'45.050 10.817 0.121 154.5 6
11 Germany Lukas Tulovic 14 22'45.821 11.588 0.771 154.4 5
12 United States Joe Roberts 14 22'46.361 12.128 0.540 154.3 4
13 Spain Jeremy Alcoba 14 22'46.570 12.337 0.209 154.3 3
14 Italy Dennis Foggia 14 22'47.294 13.061 0.724 154.2 2
15 United Kingdom Sam Lowes 14 22'47.928 13.695 0.634 154.1 1
16 United States Sean Dylan Kelly 14 22'48.866 14.633 0.938 154.0  
17 Spain Marcos Ramírez 14 22'52.477 18.244 3.611 153.6  
18 Netherlands Bo Bendsneyder 14 22'54.113 19.880 1.636 153.4  
19 Senna Agius 14 22'56.848 22.615 2.735 153.1  
20 Netherlands Zonta van den Goorbergh 14 22'56.917 22.684 0.069 153.1  
21 Italy Lorenzo Porta 14 22'59.498 25.265 2.581 152.8  
22 Spain Izan Guevara 14 22'59.580 25.347 0.082 152.8  
23 Borja Gomez 14 23'04.441 30.208 4.861 152.3  
  Álex Escrig 6          
  Spain Pedro Acosta 4          
  United Kingdom Rory Skinner 4          
  Spain Manuel Gonzalez 0          
  Spain Albert Arenas 0          
  Spain Aron Canet 0          
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Moto2 Jerez: Sam Lowes rahat kazandı, Acosta ikinci oldu

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