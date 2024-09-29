Moto2 Endonezya: Canet kazandı, Deniz 10. oldu
2024 Moto2 Şampiyonası'nın 15. ayağı olan Endonezya Grand Prix'sini Aron Canet kazandı
Aron Canet, Fantic Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Pertamina Mandalika pistinde pole pozisyonundan başlayan Canet, baştan sona dominant bir performans sergileyerek yarışı 6.128 saniye farkla kazandı.
Yarışın başında Ai Ogura kısa bir süre liderliği ele geçirse de, Canet üstünlüğünü kısa sürede geri aldı ve zafere ulaştı.
Canet, bu yılki ikinci galibiyetini alırken, yarış sonrası eleştirmenlerine sessiz kalmaları gerektiğini ima eden bir hareket yaparak dikkat çekti.
İspanyol sürücü, bu sezon Portekiz'de de galibiyet elde etmişti.
Yarışın başlarında Ogura, Alonso Lopez'i geçmekte zorlandı ancak geçişi yaptıktan sonra Canet’i yakalamaya çalıştı.
Ancak aradaki farkı kapatamayan Ogura, ikinci sırada finiş görerek Boscoscuro takımının en iyi sürücüsü oldu.
Son podyum mücadelesinde ise Alonso Lopez, takım arkadaşı Fermin Aldeguer ile mücadele etti ve üçüncü oldu.
Aldeguer ise dördüncü sırada yer aldı.
Yarışın en dikkat çekici olayı, Somkiat Chantra'nın İspanyol sürücü Aldeguer ile yaşadığı temas sonucu yarış dışı kalması oldu.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise nispeten iyi bir yarış çıkararak 10. sırada finiş gördü.
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