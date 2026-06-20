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Sıralama turları raporu
Moto2 Brno

Moto2 Çekya Sıralama: Alonso rekor turuyla pole pozisyonunda, Deniz 22. sırada

2026 Moto2 sezonunun Çekya ayağında pole pozisyonu David Alonso'nun oldu. Kolombiyalı sürücü, Brno'daki sıralama turlarında pist rekorunu kırarken seansın ilerleyen bölümünde kaza yapmasına rağmen ilk sıradaki yerini korumayı başardı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
David Alonso, CFMOTO Aspar Team

David Alonso, CFMOTO Aspar Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Cuma gününün en hızlı ismi olan David Alonso, sıralama turlarına da etkileyici başladı ve ilk hızlı turunda 1:57.718'lik derecesiyle pist rekorunu kırarak zirveye yerleşti. Bu derece, seans boyunca hiçbir rakibi tarafından geçilemedi.

Rekor turunun ardından Alonso, ilk virajda kaza yaparak seansın geri kalanında zaman geliştirme fırsatını kaybetti.

Ancak elde ettiği derece pole pozisyonu için yeterli oldu. Böylece Alonso kariyerinin ilk Moto2 pole pozisyonunu kazanırken, Moto2 tarihinde pole alan ilk Kolombiyalı sürücü olarak da kayıtlara geçti.

Ev sahibi Filip Salac, seansın ilk bölümünde attığı turla Alonso'ya en çok yaklaşan isim oldu.

American Racing pilotu, liderin yalnızca 0.205 saniye gerisinde kalarak ikinci sırayı elde etti. Daniel Holgado ise üçüncü sırayı alarak yarış için güçlü bir avantaj elde etti. İspanyol sürücü de tıpkı takım arkadaşı Alonso gibi en hızlı turunu attıktan sonra kaza yaptı. 

Şampiyona lideri Manuel Gonzalez, seansın son dakikalarında zamanını geliştirerek beşinci sıraya yükselmeyi başardı. Hemen arkasındaysa takım arkadaşı Senna Agius yer aldı.

Macaristan'da Daniel Munoz ile yaşadığı kazanın ardından pazar yarışı için uzun tur cezası alan Ivan Ortola ise altıncı sırayı elde etti.

Boscoscuro kullanan sürücüler arasında en hızlı isim Blu Cru Pramac Yamaha pilotu Izan Guevara oldu ve yedinci sırayı aldı.

Celestino Vietti sekizinci, Alex Escrig dokuzuncu ve geçen yıl Brno'da yarış kazanan Joe Roberts ise onuncu sırada yer aldı.

Idemitsu Honda Team Asia sürücüsü Taiyo Furusato, 13. sırayı alarak sıralama turlarının en hızlı çaylak sürücüsü olmayı başardı.

Mario Aji, sakatlığı nedeniyle Brno hafta sonunda da yarışamadı. Yerine Jacob Roulstone görev yaptı ve sıralama turlarını 26. sırada tamamladı.

Alonso Lopez ise antrenmanlar arasında yaşadığı el sakatlığı nedeniyle yarışamayacak durumda ilan edildi. Yerine çağrılan Polonyalı Milan Pawelec ilk hafta sonunda 24. sırayı elde etti.

Q2

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 6

1'57.718

   165.232 268
2 Czech Republic F. Salač OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 7

+0.205

1'57.923

 0.205 164.944 267
3 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 6

+0.389

1'58.107

 0.184 164.687 269
4 Spain M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 7

+0.395

1'58.113

 0.006 164.679 268
5 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 6

+0.419

1'58.137

 0.024 164.646 265
6 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 7

+0.488

1'58.206

 0.069 164.550 265
7 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 6

+0.634

1'58.352

 0.146 164.347 266
8 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 5

+0.737

1'58.455

 0.103 164.204 264
9 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 6

+0.754

1'58.472

 0.017 164.180 264
10 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 6

+0.850

1'58.568

 0.096 164.047 264
11 Netherlands Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team 84 Kalex Moto2 6

+0.917

1'58.635

 0.067 163.954 266
12 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 7

+1.053

1'58.771

 0.136 163.767 267
13 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Kalex Moto2 7

+1.111

1'58.829

 0.058 163.687 267
14
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 7

+1.115

1'58.833

 0.004 163.681 262
15
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
 98 Kalex Moto2 7

+1.240

1'58.958

 0.125 163.509 267
16 Japan A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 7

+1.511

1'59.229

 0.271 163.138 268
17
L. Lunetta SpeedRS Team
 32 Boscoscuro B-26 6

+1.548

1'59.266

 0.037 163.087 266
18 Spain S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex Moto2 5

+12.097

2'09.815

 10.549 149.834 267
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