Moto2 Çekya Sıralama: Alonso rekor turuyla pole pozisyonunda, Deniz 22. sırada

Cuma gününün en hızlı ismi olan David Alonso, sıralama turlarına da etkileyici başladı ve ilk hızlı turunda 1:57.718'lik derecesiyle pist rekorunu kırarak zirveye yerleşti. Bu derece, seans boyunca hiçbir rakibi tarafından geçilemedi.

Rekor turunun ardından Alonso, ilk virajda kaza yaparak seansın geri kalanında zaman geliştirme fırsatını kaybetti.

Ancak elde ettiği derece pole pozisyonu için yeterli oldu. Böylece Alonso kariyerinin ilk Moto2 pole pozisyonunu kazanırken, Moto2 tarihinde pole alan ilk Kolombiyalı sürücü olarak da kayıtlara geçti.

Ev sahibi Filip Salac, seansın ilk bölümünde attığı turla Alonso'ya en çok yaklaşan isim oldu.

American Racing pilotu, liderin yalnızca 0.205 saniye gerisinde kalarak ikinci sırayı elde etti. Daniel Holgado ise üçüncü sırayı alarak yarış için güçlü bir avantaj elde etti. İspanyol sürücü de tıpkı takım arkadaşı Alonso gibi en hızlı turunu attıktan sonra kaza yaptı.

Şampiyona lideri Manuel Gonzalez, seansın son dakikalarında zamanını geliştirerek beşinci sıraya yükselmeyi başardı. Hemen arkasındaysa takım arkadaşı Senna Agius yer aldı.

Macaristan'da Daniel Munoz ile yaşadığı kazanın ardından pazar yarışı için uzun tur cezası alan Ivan Ortola ise altıncı sırayı elde etti.

Boscoscuro kullanan sürücüler arasında en hızlı isim Blu Cru Pramac Yamaha pilotu Izan Guevara oldu ve yedinci sırayı aldı.

Celestino Vietti sekizinci, Alex Escrig dokuzuncu ve geçen yıl Brno'da yarış kazanan Joe Roberts ise onuncu sırada yer aldı.

Idemitsu Honda Team Asia sürücüsü Taiyo Furusato, 13. sırayı alarak sıralama turlarının en hızlı çaylak sürücüsü olmayı başardı.

Mario Aji, sakatlığı nedeniyle Brno hafta sonunda da yarışamadı. Yerine Jacob Roulstone görev yaptı ve sıralama turlarını 26. sırada tamamladı.

Alonso Lopez ise antrenmanlar arasında yaşadığı el sakatlığı nedeniyle yarışamayacak durumda ilan edildi. Yerine çağrılan Polonyalı Milan Pawelec ilk hafta sonunda 24. sırayı elde etti.