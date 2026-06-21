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Yarış raporu
Moto2 Brno

Moto2 Çekya: Ortola ilk zaferini aldı, Salač kendi evinde podyumda, Deniz 18. sırada

Moto2 Çekya yarışında Ivan Ortola, son virajda David Alonso'ya yaptığı atakla kariyerinin ilk Moto2 galibiyetini elde ederken, Deniz Öncü yarışı 18. sırada noktaladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
ivan ortola moto2 brno

Pole pozisyonundan start alan David Alonso, Brno'da ilk virajı lider dönerken, ikinci sıradan kalkan ve yarış öncesinde uzun tur cezası alan Ivan Ortola mükemmel bir kalkış yaparak ikinci sıraya yükseldi.

Ev sahibi Filip Salač ise ilk turda birkaç sıra kaybetti ve altıncılığa kadar geriledi. Çek sürücünün önünde Alonso, Ortola, Daniel Holgado, Izan Guevara ve Senna Agius yer aldı.

Şampiyona lideri Manuel Gonzalez ise grid cezasının ardından yarışa gerilerden başlamasına rağmen ilk turun sonunda 10. sıraya yükseldi. İspanyol sürücü bir tur sonra Collin Veijer ve Joe Roberts'ı geride bırakarak sekizinciliğe kadar çıktı.

Ortola, dördüncü turda uzun tur cezasını yerine getirdi. Ancak üçüncü sıradaki Guevara ile arasındaki fark yeterli olduğu için piste ikinci sırada döndü. 

Arka grupta ise Gonzalez yükselişini sürdürerek altıncı sıraya çıktı. Salač beşinci sırada yer alırken, Guevara ve Agius podyum pozisyonlarını paylaşıyordu.

11. turda podyum mücadelesinde önemli bir gelişme yaşandı. Agius, 7. virajda Guevara'ya atak yaptı ancak iki sürücü de geniş çizgide kaldı. Bu fırsatı değerlendiren Salač, her iki rakibini de geride bırakarak üçüncülüğe yükseldi.

Ön tarafta Alonso ile Ortola arasındaki fark yaklaşık yarım saniye civarında seyrederken, 13. tur itibarıyla Salač da lider ikiliye tamamen yaklaşmayı başardı.

Son dört tura girilirken mücadele iyice kızıştı. Ortola önce 1. virajda, ardından 4. virajda Alonso'yu geçmeyi denedi ancak Kolombiyalı sürücü liderliği korumayı başardı.

Yarışın son bölümüne Alonso, Ortola ve Salač üçlüsünün mücadelesi damga vurdu. Agius ise dördüncü sırada yaklaşık 0.8 saniye gerideydi.

Bitime iki tur kala Salač, önündeki iki isimden biraz uzaklaşarak yaklaşık 0.8 saniye geriye düştü. Aynı zamanda Agius da Çek sürücüye yaklaşmaya başladı.

Son tura girildiğinde galibiyet mücadelesi Alonso ile Ortola arasında kaldı. Salač ise evindeki yarışta podyumu korumaya odaklandı.

Beklenen atak son virajlarda geldi. Alonso son virajlara lider girse de Ortola, 13. virajda dışarıdan hazırladığı atağı 14. virajda iç çizgiye taşıdı. İspanyol sürücü, Alonso'yu son virajda geçerek kariyerinin ilk Moto2 zaferini elde etti.

Alonso sezonun ilk podyum sonucuna ulaşsa da yarışın büyük bölümünü lider götürdükten sonra son virajda galibiyeti kaybetmek genç sürücü adına büyük hayal kırıklığı yarattı.

Yarışın en büyük hikâyelerinden biri ise Filip Salač oldu. Çek sürücü, binlerce taraftarı önünde podyuma çıkarak Brno'da unutulmaz bir sonuç elde etti. Üst üste ikinci kez podyuma çıkan Salač, kariyerinin en özel anlarından birini yaşadı.

Senna Agius, yarış sırasında sağ dizliğini kaybetmesine rağmen dördüncü sırayı alarak güçlü bir performans sergiledi. Manuel Gonzalez ise 13. sıradan başladığı yarışı beşinci tamamlayarak şampiyona lideri açısından oldukça değerli puanlar topladı.

Izan Guevara altıncı olurken, Daniel Holgado yedinci sırada damalı bayrağı gördü. Joe Roberts sekizinci, Celestino Vietti dokuzuncu ve son Moto3 dünya şampiyonu Jose Antonio Rueda ise onuncu sırada finiş gördü.

Temsilcimiz Deniz Öncü, Brno'daki yarışı 18. sırada noktaladı. 

Yarış sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 18

35'53.143

   162.6   25
2 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 18

+0.096

35'53.239

 0.096 162.5   20
3 Czech Republic F. Salač OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 18

+0.701

35'53.844

 0.605 162.5   16
4 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 18

+2.058

35'55.201

 1.357 162.4   13
5 Spain M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 18

+5.157

35'58.300

 3.099 162.2   11
6 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 18

+5.190

35'58.333

 0.033 162.2   10
7 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 18

+7.492

36'00.635

 2.302 162.0   9
8 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 18

+7.879

36'01.022

 0.387 162.0   8
9 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 18

+9.835

36'02.978

 1.956 161.8   7
10
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
 98 Kalex Moto2 18

+10.014

36'03.157

 0.179 161.8   6
11 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 18

+10.669

36'03.812

 0.655 161.8   5
12
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 18

+10.944

36'04.087

 0.275 161.7   4
13 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 18

+15.549

36'08.692

 4.605 161.4   3
14 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Kalex Moto2 18

+16.400

36'09.543

 0.851 161.3   2
15 Netherlands Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team 84 Kalex Moto2 18

+17.290

36'10.433

 0.890 161.3   1
16 Japan A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 18

+19.676

36'12.819

 2.386 161.1    
17 Spain S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex Moto2 18

+22.144

36'15.287

 2.468 160.9    
18 Turkey D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team 53 Boscoscuro B-26 18

+22.820

36'15.963

 0.676 160.9    
19 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 18

+23.246

36'16.389

 0.426 160.8    
20
L. Lunetta SpeedRS Team
 32 Boscoscuro B-26 18

+23.376

36'16.519

 0.130 160.8    
21 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 18

+27.800

36'20.943

 4.424 160.5    
22
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 54 Boscoscuro B-26 18

+28.238

36'21.381

 0.438 160.5    
23
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
 36 Kalex Moto2 18

+28.501

36'21.644

 0.263 160.4    
24
J. Roulstone Idemitsu Honda Team Asia
 22 Honda 18

+34.496

36'27.639

 5.995 160.0    
25
M. Pawelec AGR Team Fusport
 40 Kalex Moto2 18

+34.857

36'28.000

 0.361 160.0    
26
X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team
 85 Forward F2 18

+35.093

36'28.236

 0.236 159.9    
dnf Spain A. Canet Elf Marc VDS Racing Team 44 Boscoscuro B-26 7

+11 Tur

14'12.466

 11 Tur 159.7 Kaza  
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