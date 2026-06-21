Moto2 Çekya: Ortola ilk zaferini aldı, Salač kendi evinde podyumda, Deniz 18. sırada

Pole pozisyonundan start alan David Alonso, Brno'da ilk virajı lider dönerken, ikinci sıradan kalkan ve yarış öncesinde uzun tur cezası alan Ivan Ortola mükemmel bir kalkış yaparak ikinci sıraya yükseldi.

Ev sahibi Filip Salač ise ilk turda birkaç sıra kaybetti ve altıncılığa kadar geriledi. Çek sürücünün önünde Alonso, Ortola, Daniel Holgado, Izan Guevara ve Senna Agius yer aldı.

Şampiyona lideri Manuel Gonzalez ise grid cezasının ardından yarışa gerilerden başlamasına rağmen ilk turun sonunda 10. sıraya yükseldi. İspanyol sürücü bir tur sonra Collin Veijer ve Joe Roberts'ı geride bırakarak sekizinciliğe kadar çıktı.

Ortola, dördüncü turda uzun tur cezasını yerine getirdi. Ancak üçüncü sıradaki Guevara ile arasındaki fark yeterli olduğu için piste ikinci sırada döndü.

Arka grupta ise Gonzalez yükselişini sürdürerek altıncı sıraya çıktı. Salač beşinci sırada yer alırken, Guevara ve Agius podyum pozisyonlarını paylaşıyordu.

11. turda podyum mücadelesinde önemli bir gelişme yaşandı. Agius, 7. virajda Guevara'ya atak yaptı ancak iki sürücü de geniş çizgide kaldı. Bu fırsatı değerlendiren Salač, her iki rakibini de geride bırakarak üçüncülüğe yükseldi.

Ön tarafta Alonso ile Ortola arasındaki fark yaklaşık yarım saniye civarında seyrederken, 13. tur itibarıyla Salač da lider ikiliye tamamen yaklaşmayı başardı.

Son dört tura girilirken mücadele iyice kızıştı. Ortola önce 1. virajda, ardından 4. virajda Alonso'yu geçmeyi denedi ancak Kolombiyalı sürücü liderliği korumayı başardı.

Yarışın son bölümüne Alonso, Ortola ve Salač üçlüsünün mücadelesi damga vurdu. Agius ise dördüncü sırada yaklaşık 0.8 saniye gerideydi.

Bitime iki tur kala Salač, önündeki iki isimden biraz uzaklaşarak yaklaşık 0.8 saniye geriye düştü. Aynı zamanda Agius da Çek sürücüye yaklaşmaya başladı.

Son tura girildiğinde galibiyet mücadelesi Alonso ile Ortola arasında kaldı. Salač ise evindeki yarışta podyumu korumaya odaklandı.

Beklenen atak son virajlarda geldi. Alonso son virajlara lider girse de Ortola, 13. virajda dışarıdan hazırladığı atağı 14. virajda iç çizgiye taşıdı. İspanyol sürücü, Alonso'yu son virajda geçerek kariyerinin ilk Moto2 zaferini elde etti.

Alonso sezonun ilk podyum sonucuna ulaşsa da yarışın büyük bölümünü lider götürdükten sonra son virajda galibiyeti kaybetmek genç sürücü adına büyük hayal kırıklığı yarattı.

Yarışın en büyük hikâyelerinden biri ise Filip Salač oldu. Çek sürücü, binlerce taraftarı önünde podyuma çıkarak Brno'da unutulmaz bir sonuç elde etti. Üst üste ikinci kez podyuma çıkan Salač, kariyerinin en özel anlarından birini yaşadı.

Senna Agius, yarış sırasında sağ dizliğini kaybetmesine rağmen dördüncü sırayı alarak güçlü bir performans sergiledi. Manuel Gonzalez ise 13. sıradan başladığı yarışı beşinci tamamlayarak şampiyona lideri açısından oldukça değerli puanlar topladı.

Izan Guevara altıncı olurken, Daniel Holgado yedinci sırada damalı bayrağı gördü. Joe Roberts sekizinci, Celestino Vietti dokuzuncu ve son Moto3 dünya şampiyonu Jose Antonio Rueda ise onuncu sırada finiş gördü.

Temsilcimiz Deniz Öncü, Brno'daki yarışı 18. sırada noktaladı.