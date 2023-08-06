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Moto2 / Silverstone Yarış raporu

Moto2 Britanya: Aldeguer Moto2'deki ilk zaferini aldı, Acosta şampiyona liderliğine yükseldi

2023 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı olan Britanya Grand Prix'sini Fermin Aldeguer kazandı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Megan White
Fermin Aldeguer, Speed Up Racing

Silverstone'da Pazar günü perde Moto2 yarışıyla kapandı. Büyük heyecana sahne olan Moto3 ve MotoGP yarışlarının ardından son olarak Moto2 sınıfı piste çıktı. 

Sezonun ikinci yarısının ilk startında, Fermin Aldeguer çizgiden iyi kalktı ve pole pozisyonundan başlayan Pedro Acosta'yı ilk virajda geçerek liderliği aldı.  

Aldeguer ardından dördüncü sıraya geriledi ve Aron Canet liderliğe yükseldi. Ancak Aldeguer, bitime 8 tur kala yeniden liderliğe yükseldi ve ön tarafta arayı açmayı başardı ve damalı bayrağı 2.5 saniye farkla ilk sırada görmeyi başardı. 

 

Onun arkasında Canet ve Acosta ikincilik için mücadele ettiler. Canet, liderliği kaybetmesinin ardından Acosta'ya da geçilse de yarışın son bölümünde yeniden ikinci sıraya çıktı ve yarışı da orada tamamladı. 

Acosta ise podyumun son basamağında kendine yer buldu ve Tony Arbolino'nun gerilerde kalmasıyla, şampiyona liderliğine yükseldi. 

Yerel kahraman Jake Dixon ise bitime 16 tur kala Darryn Binder ile temas yaşayarak kaza yaptı ve yarışa veda etti. 

Yarış sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain F. Aldeguer Fermin Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 17 35'37.758   168.9   25
2 Spain A. Canet Aron Canet Pons Wegow Los40 40 Kalex 17 +2.546 2.546 168.7   20
3 Spain P. Acosta Pedro Acosta Ajo Motorsport 37 Kalex 17 +3.883 1.337 168.5   16
4 United States J. Roberts Joe Roberts Italtrans Racing Team 16 Kalex 17 +6.460 2.577 168.3   13
5 Spain M. Gonzalez Manuel Gonzalez Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 18 Kalex 17 +7.162 0.702 168.3   11
6 Belgium B. Baltus Barry Baltus Fieten Olie Racing GP 7 Kalex 17 +7.574 0.412 168.3   10
7 United Kingdom S. Lowes Sam Lowes Elf Marc VDS Racing Team 22 Kalex 17 +7.623 0.049 168.3   9
8 Japan A. Ogura Ai Ogura Idemitsu Honda Team Asia 79 Kalex 17 +9.138 1.515 168.1   8
9 Thailand S. Chantra Somkiat Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 17 +12.280 3.142 167.9   7
10 Italy T. Arbolino Tony Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 17 +13.094 0.814 167.8   6
11 Spain J. Alcoba Jeremy Alcoba QJMOTOR Gresini Moto2 52 Kalex 17 +16.571 3.477 167.6   5
12 Italy C. Vietti Ramus Celestino Vietti Ramus Fantic Racing 13 Kalex 17 +16.708 0.137 167.5   4
13 Czech Republic F. Salač Filip Salač QJMOTOR Gresini Moto2 12 Kalex 17 +16.828 0.120 167.5   3
14 Spain A. Arenas Albert Arenas Ajo Motorsport 75 Kalex 17 +18.835 2.007 167.4   2
15 South Africa D. Binder Darryn Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 17 +29.061 10.226 166.6   1
16 Germany L. Tulovic Lukas Tulovic Liqui Moly Husqvarna Intact GP 3 Kalex 17 +29.556 0.495 166.6    
17 Netherlands B. Bendsneyder Bo Bendsneyder Pertamina Mandalika SAG Team 64 Kalex 17 +38.437 8.881 165.9    
18
Escrig Álex Escrig Forward Team
 17 Forward F2 17 +40.838 2.401 165.7    
19 Spain M. Ramírez Marcos Ramírez Forward Team 24 Forward F2 17 +42.853 2.015 165.5    
20 Netherlands Z. van den Goorbergh Zonta van den Goorbergh Fieten Olie Racing GP 84 Kalex 17 +45.139 2.286 165.4    
21 Spain I. Guevara Izan Guevara Tensite GASGAS Aspar Team 28 Kalex 17 +1'05.750 20.611 163.8    
22 Japan K. Nozane Kohta Nozane Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp 5 Kalex 17 +1'10.688 4.938 163.4    
dnf Spain A. Lopez Alonso Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 7 +10 Laps 10 Laps 167.8 Yarış dışı  
dnf Spain S. Garcia Dols Sergio Garcia Dols Pons Wegow Los40 11 Kalex 3 +14 Laps 4 Laps 166.4 Yarış dışı  
dnf United Kingdom J. Dixon Jake Dixon Tensite GASGAS Aspar Team 96 Kalex 0       Yarış dışı  
dnf United Kingdom R. Skinner Rory Skinner American Racing 33 Kalex 0       Yarış dışı  
dnf
T. Hada Taiga Hada Pertamina Mandalika SAG Team
 23 Kalex 0       Yarış dışı  
dnf
B. Gomez Borja Gomez Fantic Racing
 72 Kalex 0       Yarış dışı  
dnf Italy D. Foggia Dennis Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 0       Yarış dışı  
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Sam Lowes Moto2'den ayrılıyor, WSBK'a geçiyor

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