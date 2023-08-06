Moto2 Britanya: Aldeguer Moto2'deki ilk zaferini aldı, Acosta şampiyona liderliğine yükseldi
2023 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı olan Britanya Grand Prix'sini Fermin Aldeguer kazandı.
Silverstone'da Pazar günü perde Moto2 yarışıyla kapandı. Büyük heyecana sahne olan Moto3 ve MotoGP yarışlarının ardından son olarak Moto2 sınıfı piste çıktı.
Sezonun ikinci yarısının ilk startında, Fermin Aldeguer çizgiden iyi kalktı ve pole pozisyonundan başlayan Pedro Acosta'yı ilk virajda geçerek liderliği aldı.
Aldeguer ardından dördüncü sıraya geriledi ve Aron Canet liderliğe yükseldi. Ancak Aldeguer, bitime 8 tur kala yeniden liderliğe yükseldi ve ön tarafta arayı açmayı başardı ve damalı bayrağı 2.5 saniye farkla ilk sırada görmeyi başardı.
Onun arkasında Canet ve Acosta ikincilik için mücadele ettiler. Canet, liderliği kaybetmesinin ardından Acosta'ya da geçilse de yarışın son bölümünde yeniden ikinci sıraya çıktı ve yarışı da orada tamamladı.
Acosta ise podyumun son basamağında kendine yer buldu ve Tony Arbolino'nun gerilerde kalmasıyla, şampiyona liderliğine yükseldi.
Yerel kahraman Jake Dixon ise bitime 16 tur kala Darryn Binder ile temas yaşayarak kaza yaptı ve yarışa veda etti.
Yarış sonucu:
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