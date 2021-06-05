Moto2 Barselona sıralama turları: Gardner, Raul Fernandez'in önünde pole pozisyonunda
Barselona'da gerçekleştirilen Remy Gardner, takım arkadaşı Raul Fernandez'in 0.158 sn önünde pole pozisyonunun sahibi oldu
Hafta sonu Red Bull KTM Ajo pilotları tarafından domine edilmeye devam ediyor. Şampiyonada da ilk 2 sırada bulunan takım arkadaşları pole pozisyonunu için yine yakın bir mücadeleye girdiler.
Bu mücadelede pole pozisyonu 1:42.977 saniyelik derecesi ile Gardner'a gitti. Mükemmel çaylak sezonuna devam Fernandez ise ikinci sırada yer aldı. İyi performans gösteren Bo Bendsneyder, bu sezon ikinci kez ilk çizgide yer alıyor. Hollandalı pilot, seansı 3. sırada tamamladı.
Augosto Fernandez, hafta sonu boyunca gösterdiği güçlü performansı devam ettirdi ve seansı 4. sırada noktaladı. Fernandez, yarın kendi evinde podyum alabilmek için mücadele edecek.
Son antrenman seansında büyük bir kaza yapan Fabio Di Giannantonio, mükemmel bir geri dönüş ile seansı 5. sırada tamamladı.
Çaylak sürücü Ai Ogura, etkilemeye devam ediyor. Ogura, seansı 7. sırada tamamladı. Sezonun ilk yarışlarında şampiyona mücadelesinde yer alan ancak son yarışlardaki kazalarıyla oldukça geri düşen Sam Lowes, kötü bir seansı geride bıraktı. İngiliz pilota yarışa 8. sıradan başlayacak.
Yarış, yarın TSİ 15.30'da başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Zaman
|Fark
|km/s
|1
|Remy Gardner
|1'42.977
|165.252
|2
|Raul Fernandez
|1'43.135
|0.158
|164.999
|3
|Bo Bendsneyder
|1'43.400
|0.423
|164.576
|4
|Augusto Fernandez
|1'43.501
|0.524
|164.415
|5
|Fabio Di Giannantonio
|1'43.566
|0.589
|164.312
|6
|Xavi Vierge
|1'43.567
|0.590
|164.311
|7
|Ai Ogura
|1'43.609
|0.632
|164.244
|8
|Sam Lowes
|1'43.693
|0.716
|164.111
|9
|Somkiat Chantra
|1'43.716
|0.739
|164.074
|10
|Marco Bezzecchi
|1'43.738
|0.761
|164.040
|11
|Aron Canet
|1'43.774
|0.797
|163.983
|12
|Jorge Navarro
|1'43.904
|0.927
|163.778
|13
|Marcel Schrötter
|1'44.031
|1.054
|163.578
|14
|Tony Arbolino
|1'44.063
|1.086
|163.527
|15
|Lorenzo Porta
|1'44.102
|1.125
|163.466
|16
|Nicolo Bulega
|1'44.158
|1.181
|163.378
|17
|Joe Roberts
|1'44.346
|1.369
|163.084
|18
|Marcos Ramírez
|1'44.498
|1.521
|162.847
|19
|Hector Garzo
|1'43.926
|0.949
|163.743
|20
|Hafizh Syahrin
|1'43.934
|0.957
|163.730
|21
|Albert Arenas
|1'44.055
|1.078
|163.540
|22
|Simone Corsi
|1'44.076
|1.099
|163.507
|23
|Thomas Luthi
|1'44.098
|1.121
|163.472
|24
|Lorenzo Baldassari
|1'44.321
|1.344
|163.123
|25
|Celestino Vietti Ramus
|1'44.335
|1.358
|163.101
|26
|Barry Baltus
|1'44.409
|1.432
|162.985
|27
|Stefano Manzi
|1'44.528
|1.551
|162.800
|28
|Cameron Beaubier
|1'44.720
|1.743
|162.501
|29
|Alonso Lopez
|1'45.463
|2.486
|161.357
|30
|Keminth Kubo
|1'45.535
|2.558
|161.246
|31
|Piotr Biesiekirski
|1'45.914
|2.937
|160.669
|32
|Jake Dixon
|1'50.609
|7.632
|153.850
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