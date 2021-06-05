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Moto2 / Barselona Haberler

Moto2 Barselona sıralama turları: Gardner, Raul Fernandez'in önünde pole pozisyonunda

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Barselona'da gerçekleştirilen Remy Gardner, takım arkadaşı Raul Fernandez'in 0.158 sn önünde pole pozisyonunun sahibi oldu

Moto2 Barselona sıralama turları: Gardner, Raul Fernandez'in önünde pole pozisyonunda

Hafta sonu Red Bull KTM Ajo pilotları tarafından domine edilmeye devam ediyor. Şampiyonada da ilk 2 sırada bulunan takım arkadaşları pole pozisyonunu için yine yakın bir mücadeleye girdiler. 

Bu mücadelede pole pozisyonu 1:42.977 saniyelik derecesi ile Gardner'a gitti. Mükemmel çaylak sezonuna devam Fernandez ise ikinci sırada yer aldı. İyi performans gösteren Bo Bendsneyder, bu sezon ikinci kez ilk çizgide yer alıyor. Hollandalı pilot, seansı 3. sırada tamamladı.

 

Augosto Fernandez, hafta sonu boyunca gösterdiği güçlü performansı devam ettirdi ve seansı 4. sırada noktaladı. Fernandez, yarın kendi evinde podyum alabilmek için mücadele edecek.

Son antrenman seansında büyük bir kaza yapan Fabio Di Giannantonio, mükemmel bir geri dönüş ile seansı 5. sırada tamamladı. 

Çaylak sürücü Ai Ogura, etkilemeye devam ediyor. Ogura, seansı 7. sırada tamamladı. Sezonun ilk yarışlarında şampiyona mücadelesinde yer alan ancak son yarışlardaki kazalarıyla oldukça geri düşen Sam Lowes, kötü bir seansı geride bıraktı. İngiliz pilota yarışa 8. sıradan başlayacak.

Yarış, yarın TSİ 15.30'da başlayacak.

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Australia Remy Gardner 1'42.977   165.252
2 Spain Raul Fernandez 1'43.135 0.158 164.999
3 Netherlands Bo Bendsneyder 1'43.400 0.423 164.576
4 Spain Augusto Fernandez 1'43.501 0.524 164.415
5 Italy Fabio Di Giannantonio 1'43.566 0.589 164.312
6 Spain Xavi Vierge 1'43.567 0.590 164.311
7 Japan Ai Ogura 1'43.609 0.632 164.244
8 United Kingdom Sam Lowes 1'43.693 0.716 164.111
9 Thailand Somkiat Chantra 1'43.716 0.739 164.074
10 Italy Marco Bezzecchi 1'43.738 0.761 164.040
11 Spain Aron Canet 1'43.774 0.797 163.983
12 Spain Jorge Navarro 1'43.904 0.927 163.778
13 Germany Marcel Schrötter 1'44.031 1.054 163.578
14 Italy Tony Arbolino 1'44.063 1.086 163.527
15 Italy Lorenzo Porta 1'44.102 1.125 163.466
16 Italy Nicolo Bulega 1'44.158 1.181 163.378
17 United States Joe Roberts 1'44.346 1.369 163.084
18 Spain Marcos Ramírez 1'44.498 1.521 162.847
19 Spain Hector Garzo 1'43.926 0.949 163.743
20 Malaysia Hafizh Syahrin 1'43.934 0.957 163.730
21 Spain Albert Arenas 1'44.055 1.078 163.540
22 Italy Simone Corsi 1'44.076 1.099 163.507
23 Switzerland Thomas Luthi 1'44.098 1.121 163.472
24 Italy Lorenzo Baldassari 1'44.321 1.344 163.123
25 Italy Celestino Vietti Ramus 1'44.335 1.358 163.101
26 Belgium Barry Baltus 1'44.409 1.432 162.985
27 Italy Stefano Manzi 1'44.528 1.551 162.800
28 United States Cameron Beaubier 1'44.720 1.743 162.501
29 Spain Alonso Lopez 1'45.463 2.486 161.357
30 Keminth Kubo 1'45.535 2.558 161.246
31 Piotr Biesiekirski 1'45.914 2.937 160.669
32 United Kingdom Jake Dixon 1'50.609 7.632 153.850
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Moto2 Barselona 3. antrenman: Gardner, 0.021sn farkla lider

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Moto2 Barselona 3. antrenman: Gardner, 0.021sn farkla lider
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Barselona
Editör Can Çarpıcı

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