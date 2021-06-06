Moto2 Barselona: Gardner, Fernandez'i geçerek kazandı

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında Remy Gardner, pole pozisyonunun sahibi olmuştu.

Gardner, iyi bir startla liderliğini korurken, Gardner'ın takım arkadaşı Raul Fernandez de 2. sıradaki pozisyonunu korudu. Bo Bendsneyder de iyi bir start aldı ve pozisyonunu korudu. Böylelikle ilk çizgiden başlayan pilotlar sıralarını korumuş oldular.

Xavi Vierge de startın kazananlarındandı. İspanyol pilot 3 sıra kazanarak, 4. sıraya yükseldi.

Sam Lowes ise startın kaybedenlerinden oldu. İngiliz pilot, startta 4 sıra kaybetti ve 12. sıraya geriledi. Augosto Fernandez de kötü bir start aldı ve 7. sıraya geriledi.

Olaysız geçen ilk 5 turun ardından Red Bull KTM Ajo pilotları ön tarafta arayı açmaya başladı.

Aron Canet, 7. turda motosikletinin kontrolünü kaybederek yarışa veda etti. İspanyol sürücünün form düşüklüğü bu yarışta devam etti.

Startta 12. sıraya düşen Lowes, yavaş yavaş ritmini bulmaya başlandı ve 8. sıraya yükseldi.

Yarışı yarıladığımızda Gardner, Fernandez, Bendsneyder, Vierge, Marco Bezzecchi sıralaması oluşmuştu.

12. tura geldiğimizde ise Raul Fernandez, start-finiş düzlüğünde takım arkadaşına yaparak liderliği aldı. Bu ikili, sürücüler şampiyonasında da ilk 2 sırada yer alıyor. Bugün bu yarışı kazanan Red Bull KTM Ajo pilotu, şampiyonada liderliği alacaktı.

Raul Fernandez'in geçişinin ardından ikili mücadelesini sonraki turlarda da sürdürdü. Bu esnada, onların arkasında 3.'lük mücadelesi de yaşandı. Dördüncü sırada yer alan Vierge, Bendsneyder'ı arkasında bıraktı ve 3. sıraya yükseldi.

Bu geçişin ardından Bezzecchi de Bendsneyder'ı arkasında bıraktı. Bendsneyder bu geçişlerin ardından 5. sıraya gerilemiş oldu.

Bitime 4 tur kala, Gardner mükemmel bir atakla liderliği geri aldı. Gardner, geri kalan 4 turda hata yapmadı ve yarışı kazanmasını bildi. Red Bull KTM Ajo, bu sonuçla birlikte duble yapmış oldu.

Gardner, bu galibiyetiyle birlikte şampiyonadaki puan farkını 11'e yükseltti ve liderliğini sağlamlaştırdı. Raul Fernandez yarışı ikinci sırada bitirirken, Vierge kendi evinde podyuma çıkmayı başardı.