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Moto2 / Barselona Haberler

Moto2 Barselona: Gardner, Fernandez'i geçerek kazandı

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Remy Gardner, Barselona'da gerçekleştirilen yarışı takım arkadaşı Raul Fernandez'i geçerek kazandı.

Moto2 Barselona: Gardner, Fernandez'i geçerek kazandı

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında Remy Gardner, pole pozisyonunun sahibi olmuştu. 

Sıralama raporu:

Gardner, iyi bir startla liderliğini korurken, Gardner'ın takım arkadaşı Raul Fernandez de 2. sıradaki pozisyonunu korudu. Bo Bendsneyder de iyi bir start aldı ve pozisyonunu korudu. Böylelikle ilk çizgiden başlayan pilotlar sıralarını korumuş oldular.

Xavi Vierge de startın kazananlarındandı. İspanyol pilot 3 sıra kazanarak, 4. sıraya yükseldi.

Sam Lowes ise startın kaybedenlerinden oldu. İngiliz pilot, startta 4 sıra kaybetti ve 12. sıraya geriledi. Augosto Fernandez de kötü bir start aldı ve 7. sıraya geriledi.

Olaysız geçen ilk 5 turun ardından Red Bull KTM Ajo pilotları ön tarafta arayı açmaya başladı. 

Aron Canet, 7. turda motosikletinin kontrolünü kaybederek yarışa veda etti. İspanyol sürücünün form düşüklüğü bu yarışta devam etti.

Startta 12. sıraya düşen Lowes, yavaş yavaş ritmini bulmaya başlandı ve 8. sıraya yükseldi. 

Yarışı yarıladığımızda Gardner, Fernandez, Bendsneyder, Vierge, Marco Bezzecchi sıralaması oluşmuştu.

12. tura geldiğimizde ise Raul Fernandez, start-finiş düzlüğünde takım arkadaşına yaparak liderliği aldı. Bu ikili, sürücüler şampiyonasında da ilk 2 sırada yer alıyor. Bugün bu yarışı kazanan Red Bull KTM Ajo pilotu, şampiyonada liderliği alacaktı. 

Raul Fernandez'in geçişinin ardından ikili mücadelesini sonraki turlarda da sürdürdü. Bu esnada, onların arkasında 3.'lük mücadelesi de yaşandı. Dördüncü sırada yer alan Vierge, Bendsneyder'ı arkasında bıraktı ve 3. sıraya yükseldi.

Bu geçişin ardından Bezzecchi de Bendsneyder'ı arkasında bıraktı. Bendsneyder bu geçişlerin ardından 5. sıraya gerilemiş oldu.

Bitime 4 tur kala, Gardner mükemmel bir atakla liderliği geri aldı. Gardner, geri kalan 4 turda hata yapmadı ve yarışı kazanmasını bildi. Red Bull KTM Ajo, bu sonuçla birlikte duble yapmış oldu.

Gardner, bu galibiyetiyle birlikte şampiyonadaki puan farkını 11'e yükseltti ve liderliğini sağlamlaştırdı. Raul Fernandez yarışı ikinci sırada bitirirken, Vierge kendi evinde podyuma çıkmayı başardı. 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Australia Remy Gardner 22         25
2 Spain Raul Fernandez 22 1.872       20
3 Spain Xavi Vierge 22 2.866       16
4 Italy Marco Bezzecchi 22 3.207       13
5 Spain Augusto Fernandez 22 3.899       11
6 Netherlands Bo Bendsneyder 22 4.541       10
7 United Kingdom Sam Lowes 22 4.875       9
8 Germany Marcel Schrötter 22 15.973       8
9 Thailand Somkiat Chantra 22 17.515       7
10 United States Joe Roberts 22 19.838       6
11 Spain Jorge Navarro 22 20.571       5
12 Spain Albert Arenas 22 22.512       4
13 Italy Tony Arbolino 22 22.558       3
14 Italy Celestino Vietti Ramus 22 23.238       2
15 Switzerland Thomas Luthi 22 23.958       1
16 Italy Simone Corsi 22 25.099        
17 Italy Nicolo Bulega 22 31.344        
18 United Kingdom Jake Dixon 22 37.129        
19 United States Cameron Beaubier 22 37.895        
20 Malaysia Hafizh Syahrin 22 38.438        
21 Spain Alonso Lopez 22 40.247        
22 Belgium Barry Baltus 22 40.674        
23 Italy Lorenzo Baldassari 22 40.784        
24 Italy Stefano Manzi 22 48.588        
25 Piotr Biesiekirski 22 49.640        
26 Keminth Kubo 22 49.694        
  Spain Hector Garzo 20          
  Italy Fabio Di Giannantonio 20          
  Japan Ai Ogura 19          
  Italy Lorenzo Porta 18          
  Spain Marcos Ramírez 7          
  Spain Aron Canet 6          
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Moto2 Barselona sıralama turları: Gardner, Raul Fernandez'in önünde pole pozisyonunda

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Moto2 Barselona sıralama turları: Gardner, Raul Fernandez'in önünde pole pozisyonunda
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Seri Moto2
Etkinlik Barselona
Editör Can Çarpıcı

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