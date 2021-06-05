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Önceki / Moto2 Barselona 2. antrenman: Raul Fernandez, Gardner'in önünde lider
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Moto2 Barselona 3. antrenman: Gardner, 0.021sn farkla lider

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Barselona'da sıralama turlarından önce gerçekleştirilen son seansı, Remy Gardner takım arkadaşı Raul Fernandez'in önünde lider tamamladı.

Moto2 Barselona 3. antrenman: Gardner, 0.021sn farkla lider

Dün gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Raul Fernandez takım arkadaşının önünde tamamlamıştı. Bugünkü seansı ise Gardner takım arkadaşının önünde tamamladı. Gardner, 1:43.446 saniyelik derecesiyle Moto2 tur rekorunu da kırmış oldu. 

Şampiyonda aralarında 6 puan bulunan Red Bull KTM Ajo sürücülerinin mücadelesi pist üstünde devam ediyor. Bu öğlen gerçekleştirilecek sıralama turlarında pole pozisyonunun en büyük adayları bu ikili.

Augosto Fernandez, dün ilk seansı zirvede tamamlamasının ardından ikinci antrenman seansını tamamlamıştı. İspanyol pilot, bu seansı liderin 0.142 sn arkasında 3. sırada bitirdi. 

Mario Bezzecchi, istikrarlı performansını sürdürdü ve seansı 6. sırada tamamladı.

Pistin hamur tutmasıyla birlikte, herkes düne kıyasla daha hızlı turlar atmaya başladı. Lorenzo Baldassarri ve Fabio Di Giannantonio kazalar yaptılar. Di Giannantonio, kontrol için sağlık merkezine götürüldü.

Sam Lowes, oldukça kötü bir seans geçirdi. Yenilenen 10 virajda motosikletinden düşen Lowes, Cuma günkü derecesinin geliştiremeyen tek pilot olsa da ilk 14 içinde yer almasını bildi.

 

 

Seansın sonunda, ilk 14'e girme mücadelesi yaşandı. Moto3 şampiyonu, Albert Arenas ilk 14'e girmek için zorladı ve 14. sıraya yükseldi ancak sonrasında Dalla Porta, iyi bir turla 13. sıraya yükseldi. Ai Ogura ise seansı 14. sırada tamamladı. Arenas böylelikle seansı 15. sırada tamamlamış oldu.

Sıralama turları TSİ 16.10'da başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Australia Remy Gardner 16 1'43.446     164.503
2 Spain Raul Fernandez 18 1'43.467 0.021 0.021 164.469
3 Spain Augusto Fernandez 19 1'43.588 0.142 0.121 164.277
4 Spain Aron Canet 17 1'43.744 0.298 0.156 164.030
5 Netherlands Bo Bendsneyder 17 1'43.780 0.334 0.036 163.973
6 Italy Marco Bezzecchi 17 1'43.878 0.432 0.098 163.819
7 Spain Marcos Ramírez 17 1'43.934 0.488 0.056 163.730
8 Spain Xavi Vierge 18 1'43.970 0.524 0.036 163.674
9 United Kingdom Sam Lowes 14 1'43.988 0.542 0.018 163.645
10 Germany Marcel Schrötter 16 1'43.997 0.551 0.009 163.631
11 United States Joe Roberts 20 1'44.047 0.601 0.050 163.553
12 Italy Tony Arbolino 14 1'44.071 0.625 0.024 163.515
13 Italy Lorenzo Porta 20 1'44.094 0.648 0.023 163.479
14 Japan Ai Ogura 11 1'44.129 0.683 0.035 163.424
15 Spain Albert Arenas 18 1'44.163 0.717 0.034 163.370
16 Switzerland Thomas Luthi 18 1'44.193 0.747 0.030 163.323
17 Spain Jorge Navarro 17 1'44.214 0.768 0.021 163.290
18 Spain Hector Garzo 16 1'44.257 0.811 0.043 163.223
19 Thailand Somkiat Chantra 17 1'44.268 0.822 0.011 163.206
20 Belgium Barry Baltus 17 1'44.377 0.931 0.109 163.035
21 United Kingdom Jake Dixon 13 1'44.409 0.963 0.032 162.985
22 Italy Fabio Di Giannantonio 5 1'44.441 0.995 0.032 162.936
23 Italy Nicolo Bulega 15 1'44.575 1.129 0.134 162.727
24 Italy Simone Corsi 15 1'44.662 1.216 0.087 162.591
25 United States Cameron Beaubier 18 1'44.714 1.268 0.052 162.511
26 Italy Celestino Vietti Ramus 19 1'44.735 1.289 0.021 162.478
27 Italy Stefano Manzi 18 1'44.865 1.419 0.130 162.277
28 Malaysia Hafizh Syahrin 16 1'44.939 1.493 0.074 162.162
29 Spain Alonso Lopez 18 1'45.448 2.002 0.509 161.380
30 Piotr Biesiekirski 18 1'46.045 2.599 0.597 160.471
31 Keminth Kubo 11 1'46.050 2.604 0.005 160.463
32 Italy Lorenzo Baldassari 1        
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Moto2 Barselona 2. antrenman: Raul Fernandez, Gardner'in önünde lider

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Moto2 Barselona 2. antrenman: Raul Fernandez, Gardner'in önünde lider
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto2
Etkinlik Barselona
Editör Can Çarpıcı

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