Moto2 Barselona 3. antrenman: Gardner, 0.021sn farkla lider

Dün gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Raul Fernandez takım arkadaşının önünde tamamlamıştı. Bugünkü seansı ise Gardner takım arkadaşının önünde tamamladı. Gardner, 1:43.446 saniyelik derecesiyle Moto2 tur rekorunu da kırmış oldu.

Şampiyonda aralarında 6 puan bulunan Red Bull KTM Ajo sürücülerinin mücadelesi pist üstünde devam ediyor. Bu öğlen gerçekleştirilecek sıralama turlarında pole pozisyonunun en büyük adayları bu ikili.

Augosto Fernandez, dün ilk seansı zirvede tamamlamasının ardından ikinci antrenman seansını tamamlamıştı. İspanyol pilot, bu seansı liderin 0.142 sn arkasında 3. sırada bitirdi.

Mario Bezzecchi, istikrarlı performansını sürdürdü ve seansı 6. sırada tamamladı.

Pistin hamur tutmasıyla birlikte, herkes düne kıyasla daha hızlı turlar atmaya başladı. Lorenzo Baldassarri ve Fabio Di Giannantonio kazalar yaptılar. Di Giannantonio, kontrol için sağlık merkezine götürüldü.

Sam Lowes, oldukça kötü bir seans geçirdi. Yenilenen 10 virajda motosikletinden düşen Lowes, Cuma günkü derecesinin geliştiremeyen tek pilot olsa da ilk 14 içinde yer almasını bildi.

Seansın sonunda, ilk 14'e girme mücadelesi yaşandı. Moto3 şampiyonu, Albert Arenas ilk 14'e girmek için zorladı ve 14. sıraya yükseldi ancak sonrasında Dalla Porta, iyi bir turla 13. sıraya yükseldi. Ai Ogura ise seansı 14. sırada tamamladı. Arenas böylelikle seansı 15. sırada tamamlamış oldu.

Sıralama turları TSİ 16.10'da başlayacak.

Seans sonucu: