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Moto2 / Barselona Haberler

Moto2 Barselona 1. antrenman: Augosto Fernandez, takım arkadaşı Lowes'un önünde ilk sırada

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Barselona'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Augosto Fernandez, takım arkadaşı Sam Lowes'un önünde ilk sırada tamamladı.

Moto2 Barselona 1. antrenman: Augosto Fernandez, takım arkadaşı Lowes'un önünde ilk sırada

Fernandez'in seansı takım arkadaşının 0.150 sn önünde tamamlaması ile birlikte, Elf Marc VDS Racing Team 1-2 almış oldu.

Fernandez'in 1:43.703 saniyelik turu onu zirvede tutmayı yetti.

 

Son yarışın galibi Remy Gardner ise seansı liderin 0.153 saniye arkasında lider tamamladı. Hafta içinde Gardner'ın 2022 sezonunda Tech 3 KTM takımıyla ile MotoGP'de yarışacağı açıklanmıştı.

Şampiyonada ikinci sırada bulunan çaylak Raul Fernandez ise Gardner'ın 0.050 sn arkasında 4. oldu. 

Mugello'da podyuma çıkmayı başaran Marco Bezzechi, seansı 5. sırada noktaladı.

İkinci antrenman seansı TSİ 16.10'da başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Augusto Fernandez 19 1'43.703     164.095
2 United Kingdom Sam Lowes 19 1'43.853 0.150 0.150 163.858
3 Australia Remy Gardner 17 1'43.856 0.153 0.003 163.853
4 Spain Raul Fernandez 18 1'43.904 0.201 0.048 163.778
5 Italy Marco Bezzecchi 23 1'44.077 0.374 0.173 163.505
6 Spain Hector Garzo 16 1'44.242 0.539 0.165 163.247
7 Netherlands Bo Bendsneyder 19 1'44.274 0.571 0.032 163.196
8 Spain Xavi Vierge 17 1'44.356 0.653 0.082 163.068
9 United Kingdom Jake Dixon 17 1'44.361 0.658 0.005 163.060
10 Spain Jorge Navarro 16 1'44.437 0.734 0.076 162.942
11 Italy Fabio Di Giannantonio 11 1'44.439 0.736 0.002 162.939
12 Germany Marcel Schrötter 17 1'44.471 0.768 0.032 162.889
13 Italy Nicolo Bulega 18 1'44.553 0.850 0.082 162.761
14 Spain Aron Canet 17 1'44.722 1.019 0.169 162.498
15 Japan Ai Ogura 18 1'44.729 1.026 0.007 162.487
16 United States Joe Roberts 19 1'44.765 1.062 0.036 162.432
17 Italy Stefano Manzi 19 1'44.862 1.159 0.097 162.281
18 Thailand Somkiat Chantra 23 1'44.875 1.172 0.013 162.261
19 Italy Lorenzo Porta 18 1'44.875 1.172 0.000 162.261
20 Spain Marcos Ramírez 15 1'44.881 1.178 0.006 162.252
21 United States Cameron Beaubier 19 1'44.907 1.204 0.026 162.212
22 Italy Tony Arbolino 17 1'45.061 1.358 0.154 161.974
23 Belgium Barry Baltus 18 1'45.196 1.493 0.135 161.766
24 Italy Celestino Vietti Ramus 23 1'45.274 1.571 0.078 161.646
25 Switzerland Thomas Luthi 17 1'45.308 1.605 0.034 161.594
26 Spain Albert Arenas 19 1'45.330 1.627 0.022 161.560
27 Malaysia Hafizh Syahrin 14 1'45.380 1.677 0.050 161.484
28 Italy Lorenzo Baldassari 17 1'45.423 1.720 0.043 161.418
29 Spain Alonso Lopez 19 1'45.513 1.810 0.090 161.280
30 Italy Simone Corsi 17 1'45.544 1.841 0.031 161.233
31 Keminth Kubo 16 1'45.894 2.191 0.350 160.700
32 Piotr Biesiekirski 14 1'47.331 3.628 1.437 158.548
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Moto2 Mugello: Gardner, son turda geçerek 0.014 sn fark ile kazandı!

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Moto2 Mugello: Gardner, son turda geçerek 0.014 sn fark ile kazandı!
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Seri Moto2
Etkinlik Barselona
Editör Can Çarpıcı

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