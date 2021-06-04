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Moto2 Barselona 1. antrenman: Augosto Fernandez, takım arkadaşı Lowes'un önünde ilk sırada
Ekleyen: Can Çarpıcı
Barselona'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Augosto Fernandez, takım arkadaşı Sam Lowes'un önünde ilk sırada tamamladı.
Fernandez'in seansı takım arkadaşının 0.150 sn önünde tamamlaması ile birlikte, Elf Marc VDS Racing Team 1-2 almış oldu.
Fernandez'in 1:43.703 saniyelik turu onu zirvede tutmayı yetti.
Son yarışın galibi Remy Gardner ise seansı liderin 0.153 saniye arkasında lider tamamladı. Hafta içinde Gardner'ın 2022 sezonunda Tech 3 KTM takımıyla ile MotoGP'de yarışacağı açıklanmıştı.
Şampiyonada ikinci sırada bulunan çaylak Raul Fernandez ise Gardner'ın 0.050 sn arkasında 4. oldu.
Mugello'da podyuma çıkmayı başaran Marco Bezzechi, seansı 5. sırada noktaladı.
İkinci antrenman seansı TSİ 16.10'da başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Augusto Fernandez
|19
|1'43.703
|164.095
|2
|Sam Lowes
|19
|1'43.853
|0.150
|0.150
|163.858
|3
|Remy Gardner
|17
|1'43.856
|0.153
|0.003
|163.853
|4
|Raul Fernandez
|18
|1'43.904
|0.201
|0.048
|163.778
|5
|Marco Bezzecchi
|23
|1'44.077
|0.374
|0.173
|163.505
|6
|Hector Garzo
|16
|1'44.242
|0.539
|0.165
|163.247
|7
|Bo Bendsneyder
|19
|1'44.274
|0.571
|0.032
|163.196
|8
|Xavi Vierge
|17
|1'44.356
|0.653
|0.082
|163.068
|9
|Jake Dixon
|17
|1'44.361
|0.658
|0.005
|163.060
|10
|Jorge Navarro
|16
|1'44.437
|0.734
|0.076
|162.942
|11
|Fabio Di Giannantonio
|11
|1'44.439
|0.736
|0.002
|162.939
|12
|Marcel Schrötter
|17
|1'44.471
|0.768
|0.032
|162.889
|13
|Nicolo Bulega
|18
|1'44.553
|0.850
|0.082
|162.761
|14
|Aron Canet
|17
|1'44.722
|1.019
|0.169
|162.498
|15
|Ai Ogura
|18
|1'44.729
|1.026
|0.007
|162.487
|16
|Joe Roberts
|19
|1'44.765
|1.062
|0.036
|162.432
|17
|Stefano Manzi
|19
|1'44.862
|1.159
|0.097
|162.281
|18
|Somkiat Chantra
|23
|1'44.875
|1.172
|0.013
|162.261
|19
|Lorenzo Porta
|18
|1'44.875
|1.172
|0.000
|162.261
|20
|Marcos Ramírez
|15
|1'44.881
|1.178
|0.006
|162.252
|21
|Cameron Beaubier
|19
|1'44.907
|1.204
|0.026
|162.212
|22
|Tony Arbolino
|17
|1'45.061
|1.358
|0.154
|161.974
|23
|Barry Baltus
|18
|1'45.196
|1.493
|0.135
|161.766
|24
|Celestino Vietti Ramus
|23
|1'45.274
|1.571
|0.078
|161.646
|25
|Thomas Luthi
|17
|1'45.308
|1.605
|0.034
|161.594
|26
|Albert Arenas
|19
|1'45.330
|1.627
|0.022
|161.560
|27
|Hafizh Syahrin
|14
|1'45.380
|1.677
|0.050
|161.484
|28
|Lorenzo Baldassari
|17
|1'45.423
|1.720
|0.043
|161.418
|29
|Alonso Lopez
|19
|1'45.513
|1.810
|0.090
|161.280
|30
|Simone Corsi
|17
|1'45.544
|1.841
|0.031
|161.233
|31
|Keminth Kubo
|16
|1'45.894
|2.191
|0.350
|160.700
|32
|Piotr Biesiekirski
|14
|1'47.331
|3.628
|1.437
|158.548
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto2
|Etkinlik
|Barselona
|Editör
|Can Çarpıcı
Moto2 Barselona 1. antrenman: Augosto Fernandez, takım arkadaşı Lowes'un önünde ilk sırada
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