Moto2 Avusturya: Vietti uzun süre sonra galip, Acosta ikinci

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Acosta ilk turlarda yerini korudu ve farkı bir ara 1.5 saniye seviyesine kadar çekmeyi başardı.

Ancak uzun süredir galibiyete hasret kalan Vietti de epey hızlıydı ve yarışın orta noktasından itibaren farkı sürekli kapattı.

Bitime yedi tur kala Acosta'yı geçmeyi başaran Vietti, kalan turlarda Acosta'nın baskısı altındaydı, hatta ikili bir ara temas dahi edecekti.

Her şeye rağmen Acosta'yı arkasında tutmayı başaran Vietti, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve 2022 Katalunya'dan bu yana ilk kez galibiyete uzanmayı da başardı.

Acosta ikinciliğe razı olsa da bu sonuçtan pek şikayetçi değil, nitekim şampiyonadaki rakibi Tony Arbolino'nun altıncı sırada kalması sayesinde zirvedeki puan farkını biraz daha açtı.

Podyumun son basamağında ise sakatlık nedeniyle bu yıla çok yavaş başlayan fakat son birkaç haftadır toparlanan Ai Ogura yer aldı.

MotoGP'ye yükseleceği dedikoduları devam eden Jake Dixon dördüncü olurken, yılın ilk podyumunu aramaya devam eden Somkiat Chantra beşinciydi.

Şampiyonada lider Acosta'nın 12 puan gerisine düşen Arbolino altıncı, yarış boyunca mücadele ettiği Filip Salac yedinci sıradaydı.

İlk onu tamamlayan isimler beş sıra yükselen Sergio Garcia, geçen yarışın galibi Fermin Aldeguer ve kariyerinin en iyi sonucunu yakalayan Lucas Tulovic.

Son Moto3 şampiyonu Izan Guevara da 13. olarak sakatlıkların pençesinde girdiği sezonun ilk puanına ulaşmayı başardı.

Yarışın en büyük olayı ise Daryn Binder ve Sam Lowes'un kazası oldu, korkutucu kazayı neyse ki her iki isim de yaralanmadan atlattı.