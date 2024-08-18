Moto2 Avusturya Yarış: Vietti kazandı, Deniz 11. oldu

Moto2 Şampiyonasının 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinde, Celestino Vietti, zorlu bir başlangıçtan sonra öne geçerek yarışı kazandı. Yarışı büyük bir farkla önde bitiren Vietti, bitiş çizgisini geçerken yaptığı tek teker hareketiyle zaferini kutladı.

Vietti, pole pozisyonundan yarışa başlamıştı ancak yarış garip bir başlangıç yaptı ve neredeyse her sürücü ilk virajda pist dışına çıktı. Başlangıçta liderlik için Aron Canet baskı yaptı, ancak Red Bull KTM Ajo sürücüsü Vietti, ön sıralarda yerini aldı. Tutarlı turlar atan Vietti, bir buçuk saniyelik bir fark oluşturdu ancak onuncu turda vites değiştirirken vitesi boşa alıp pist dışına çıktığında bu fark neredeyse tamamen eridi.

O anda ikinci ve üçüncü olarak yarışı sürdüren Alonso Lopez ve Canet, Vietti'yi tekrar hedeflerine aldılar, ancak Vietti soğukkanlılığını koruyarak farkı yeniden açtı. Hatasından önceki hızına geri dönerek çizgiyi 1.850 saniye farkla geçti.

Bu, Vietti'nin geçen sezonki Avusturya yarışından bu yana ilk galibiyeti bu yana ilk zaferi oldu ve KTM takımına evinde bir zafer kazandırmış oldu.

Yarışa 14. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü ise yarışı 11. olarak tamamladı.