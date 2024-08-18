Moto2 Avusturya Yarış: Vietti kazandı, Deniz 11. oldu
2024 Avusturya Moto2 Grand Prix'sinde, Red Bull Ring'de kontrollü bir performans sergileyen Celestino Vietti, rahat bir zaferle galip geldi. Yarışa 14. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü ise yarışı 11. sırada tamamladı.
Celestino Vietti, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Moto2 Şampiyonasının 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinde, Celestino Vietti, zorlu bir başlangıçtan sonra öne geçerek yarışı kazandı. Yarışı büyük bir farkla önde bitiren Vietti, bitiş çizgisini geçerken yaptığı tek teker hareketiyle zaferini kutladı.
Vietti, pole pozisyonundan yarışa başlamıştı ancak yarış garip bir başlangıç yaptı ve neredeyse her sürücü ilk virajda pist dışına çıktı. Başlangıçta liderlik için Aron Canet baskı yaptı, ancak Red Bull KTM Ajo sürücüsü Vietti, ön sıralarda yerini aldı. Tutarlı turlar atan Vietti, bir buçuk saniyelik bir fark oluşturdu ancak onuncu turda vites değiştirirken vitesi boşa alıp pist dışına çıktığında bu fark neredeyse tamamen eridi.
O anda ikinci ve üçüncü olarak yarışı sürdüren Alonso Lopez ve Canet, Vietti'yi tekrar hedeflerine aldılar, ancak Vietti soğukkanlılığını koruyarak farkı yeniden açtı. Hatasından önceki hızına geri dönerek çizgiyi 1.850 saniye farkla geçti.
Bu, Vietti'nin geçen sezonki Avusturya yarışından bu yana ilk galibiyeti bu yana ilk zaferi oldu ve KTM takımına evinde bir zafer kazandırmış oldu.
Yarışa 14. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü ise yarışı 11. olarak tamamladı.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|21
|
36'22.427
|164.9
|25
|2
|A. Lopez Sync SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|21
|
+1.850
36'24.277
|1.850
|164.8
|20
|3
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|21
|
+1.974
36'24.401
|0.124
|164.8
|16
|4
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|21
|
+2.075
36'24.502
|0.101
|164.8
|13
|5
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|21
|
+6.814
36'29.241
|4.739
|164.4
|11
|6
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|21
|
+12.392
36'34.819
|5.578
|164.0
|10
|7
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|21
|
+12.514
36'34.941
|0.122
|164.0
|9
|8
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|21
|
+12.604
36'35.031
|0.090
|164.0
|8
|9
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|21
|
+13.398
36'35.825
|0.794
|163.9
|7
|10
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|20
|
+1 Lap
36'35.856
|1 Lap
|163.9
|6
|11
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|20
|
+1 Lap
36'36.299
|0.443
|163.9
|5
|12
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|20
|
+1 Lap
36'36.763
|0.464
|163.8
|4
|13
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|21
|
+14.403
36'36.830
|0.067
|163.8
|3
|14
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|20
|
+1 Lap
36'38.417
|1 Lap
|163.7
|2
|15
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|20
|
+1 Lap
36'40.548
|2.131
|163.6
|1
|16
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|20
|
+1 Lap
36'45.625
|5.077
|163.2
|17
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|20
|
+1 Lap
36'45.805
|0.180
|163.2
|18
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|21
|
+26.128
36'48.555
|2.750
|163.0
|19
|J. Masia Preicanos Racing Team
|5
|Kalex
|21
|
+26.963
36'49.390
|0.835
|162.9
|20
|F. Aldeguer Sync SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|21
|
+27.138
36'49.565
|0.175
|162.9
|21
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|21
|
+27.206
36'49.633
|0.068
|162.9
|22
|B. Bendsneyder Preicanos Racing Team
|64
|Kalex
|21
|
+27.439
36'49.866
|0.233
|162.9
|23
|M. Pasini Team Ciatti Boscoscuro
|19
|Boscoscuro B-21
|21
|
+28.424
36'50.851
|0.985
|162.8
|24
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|21
|
+30.801
36'53.228
|2.377
|162.6
|25
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|23
|
+37.518
36'59.945
|6.717
|162.1
|26
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|23
|
+48.984
37'11.411
|11.466
|161.3
|dnf
|J. Navarro KLINT Forward Factory Team
|9
|Forward F2
|21
|
33'43.670
|2 Laps
|162.4
|Kaza
|dnf
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|11
|
+10 Laps
17'36.770
|10 Laps
|162.9
|Kaza
|dnf
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|5
|
+16 Laps
8'06.781
|6 Laps
|160.7
|Yarış dışı
|dnf
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|0
|
23 laps
|Kaza
|dnf
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|0
|
23 laps
|Kaza
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