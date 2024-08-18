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Moto2 Spielberg

Moto2 Avusturya Yarış: Vietti kazandı, Deniz 11. oldu

2024 Avusturya Moto2 Grand Prix'sinde, Red Bull Ring'de kontrollü bir performans sergileyen Celestino Vietti, rahat bir zaferle galip geldi. Yarışa 14. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü ise yarışı 11. sırada tamamladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Celestino Vietti, Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto2 Şampiyonasının 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sinde, Celestino Vietti, zorlu bir başlangıçtan sonra öne geçerek yarışı kazandı. Yarışı büyük bir farkla önde bitiren Vietti, bitiş çizgisini geçerken yaptığı tek teker hareketiyle zaferini kutladı.

Vietti, pole pozisyonundan yarışa başlamıştı ancak yarış garip bir başlangıç yaptı ve neredeyse her sürücü ilk virajda pist dışına çıktı. Başlangıçta liderlik için Aron Canet baskı yaptı, ancak Red Bull KTM Ajo sürücüsü Vietti, ön sıralarda yerini aldı. Tutarlı turlar atan Vietti, bir buçuk saniyelik bir fark oluşturdu ancak onuncu turda vites değiştirirken vitesi boşa alıp pist dışına çıktığında bu fark neredeyse tamamen eridi.

O anda ikinci ve üçüncü olarak yarışı sürdüren Alonso Lopez ve Canet, Vietti'yi tekrar hedeflerine aldılar, ancak Vietti soğukkanlılığını koruyarak farkı yeniden açtı. Hatasından önceki hızına geri dönerek çizgiyi 1.850 saniye farkla geçti.

Bu, Vietti'nin geçen sezonki Avusturya yarışından bu yana ilk galibiyeti bu yana ilk zaferi oldu ve KTM takımına evinde bir zafer kazandırmış oldu.

Yarışa 14. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü ise yarışı 11. olarak tamamladı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 21

36'22.427

   164.9   25
2 Spain A. Lopez Sync SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 21

+1.850

36'24.277

 1.850 164.8   20
3 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 21

+1.974

36'24.401

 0.124 164.8   16
4 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 21

+2.075

36'24.502

 0.101 164.8   13
5 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 21

+6.814

36'29.241

 4.739 164.4   11
6 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 21

+12.392

36'34.819

 5.578 164.0   10
7 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 21

+12.514

36'34.941

 0.122 164.0   9
8 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 21

+12.604

36'35.031

 0.090 164.0   8
9 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 21

+13.398

36'35.825

 0.794 163.9   7
10 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 20

+1 Lap

36'35.856

 1 Lap 163.9   6
11 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 20

+1 Lap

36'36.299

 0.443 163.9   5
12 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 20

+1 Lap

36'36.763

 0.464 163.8   4
13 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 21

+14.403

36'36.830

 0.067 163.8   3
14 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 20

+1 Lap

36'38.417

 1 Lap 163.7   2
15
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 20

+1 Lap

36'40.548

 2.131 163.6   1
16 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 20

+1 Lap

36'45.625

 5.077 163.2    
17 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 20

+1 Lap

36'45.805

 0.180 163.2    
18 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 21

+26.128

36'48.555

 2.750 163.0    
19 Spain J. Masia Preicanos Racing Team 5 Kalex 21

+26.963

36'49.390

 0.835 162.9    
20 Spain F. Aldeguer Sync SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 21

+27.138

36'49.565

 0.175 162.9    
21 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 21

+27.206

36'49.633

 0.068 162.9    
22 Netherlands B. Bendsneyder Preicanos Racing Team 64 Kalex 21

+27.439

36'49.866

 0.233 162.9    
23 Italy M. Pasini Team Ciatti Boscoscuro 19 Boscoscuro B-21 21

+28.424

36'50.851

 0.985 162.8    
24 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 21

+30.801

36'53.228

 2.377 162.6    
25 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 23

+37.518

36'59.945

 6.717 162.1    
26
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 23

+48.984

37'11.411

 11.466 161.3    
dnf Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 21

33'43.670

 2 Laps 162.4 Kaza  
dnf Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 11

+10 Laps

17'36.770

 10 Laps 162.9 Kaza  
dnf Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 5

+16 Laps

8'06.781

 6 Laps 160.7 Yarış dışı  
dnf Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 0

23 laps

     Kaza  
dnf
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 0

23 laps

     Kaza  
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