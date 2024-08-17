Moto2 Avusturya sıralama turları: Pole pozisyonu Vietti'nin, Deniz Öncü 14. oldu

Moto2'de Deniz Öncü, sakatlık sürecini atlatmasının ardından bu hafta sonu pistlere döndü ve bugün sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele etti.

Yakın geçen sıralama turlarında Celestino Vietti, 1:33.855'lik turuyla pole pozisyonunu alırken, onu sadece 0.058 saniye geriden Aron Canet takip etti.

İlk üçü ise Sergio Garcia tamamladı. Sadece bu üç isim 1:34'ün altına inebildi.

Tony Arbolino dördüncü olurken, Alonso Lopez beşinci ve Jake Dixon altıncı oldu.

İlk onu Marcos Ramirez, Somkiat Chantra, Manuel Gonzalez ve Izan Guevara tamamladı.

Temsilcimiz Deniz ise sakatlığının ardından güçlü bir geri dönüş yaparak 0.5 saniye geride 14. oldu.

Sıralama turları sonucu: