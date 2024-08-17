Moto2 Avusturya sıralama turları: Pole pozisyonu Vietti'nin, Deniz Öncü 14. oldu
Avusturya'da gerçekleştirilen Moto2 sıralama turlarında en hızlı zamanı Celestino Vietti yaparken, Deniz Öncü 14. oldu.
Celestino Vietti, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Moto2'de Deniz Öncü, sakatlık sürecini atlatmasının ardından bu hafta sonu pistlere döndü ve bugün sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele etti.
Yakın geçen sıralama turlarında Celestino Vietti, 1:33.855'lik turuyla pole pozisyonunu alırken, onu sadece 0.058 saniye geriden Aron Canet takip etti.
İlk üçü ise Sergio Garcia tamamladı. Sadece bu üç isim 1:34'ün altına inebildi.
Tony Arbolino dördüncü olurken, Alonso Lopez beşinci ve Jake Dixon altıncı oldu.
İlk onu Marcos Ramirez, Somkiat Chantra, Manuel Gonzalez ve Izan Guevara tamamladı.
Temsilcimiz Deniz ise sakatlığının ardından güçlü bir geri dönüş yaparak 0.5 saniye geride 14. oldu.
Sıralama turları sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|9
|
1'33.855
|165.932
|257
|2
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|9
|
+0.058
1'33.913
|0.058
|165.830
|258
|3
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|9
|
+0.137
1'33.992
|0.079
|165.690
|260
|4
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|9
|
+0.238
1'34.093
|0.101
|165.512
|258
|5
|A. Lopez Sync SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|9
|
+0.255
1'34.110
|0.017
|165.482
|257
|6
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|9
|
+0.300
1'34.155
|0.045
|165.403
|259
|7
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|10
|
+0.330
1'34.185
|0.030
|165.351
|258
|8
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|9
|
+0.340
1'34.195
|0.010
|165.333
|258
|9
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|2
|
+0.380
1'34.235
|0.040
|165.263
|260
|10
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|9
|
+0.410
1'34.265
|0.030
|165.210
|258
|11
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|10
|
+0.461
1'34.316
|0.051
|165.121
|255
|12
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|8
|
+0.468
1'34.323
|0.007
|165.109
|261
|13
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|8
|
+0.478
1'34.333
|0.010
|165.091
|258
|14
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|9
|
+0.483
1'34.338
|0.005
|165.082
|261
|15
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|9
|
+0.516
1'34.371
|0.033
|165.025
|255
|16
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|9
|
+0.621
1'34.476
|0.105
|164.841
|257
|17
|F. Aldeguer Sync SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|9
|
+0.737
1'34.592
|0.116
|164.639
|254
|18
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|9
|
+0.835
1'34.690
|0.098
|164.469
|256
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"
Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"
Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor
Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar