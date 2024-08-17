Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Sıralama turları raporu
Moto2 Spielberg

Moto2 Avusturya sıralama turları: Pole pozisyonu Vietti'nin, Deniz Öncü 14. oldu

Avusturya'da gerçekleştirilen Moto2 sıralama turlarında en hızlı zamanı Celestino Vietti yaparken, Deniz Öncü 14. oldu.

Ezel Tan
Celestino Vietti, Red Bull KTM Ajo

Celestino Vietti, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto2'de Deniz Öncü, sakatlık sürecini atlatmasının ardından bu hafta sonu pistlere döndü ve bugün sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele etti.

Yakın geçen sıralama turlarında Celestino Vietti, 1:33.855'lik turuyla pole pozisyonunu alırken, onu sadece 0.058 saniye geriden Aron Canet takip etti.

İlk üçü ise Sergio Garcia tamamladı. Sadece bu üç isim 1:34'ün altına inebildi.

Tony Arbolino dördüncü olurken, Alonso Lopez beşinci ve Jake Dixon altıncı oldu.

İlk onu Marcos Ramirez, Somkiat Chantra, Manuel Gonzalez ve Izan Guevara tamamladı.

Temsilcimiz Deniz ise sakatlığının ardından güçlü bir geri dönüş yaparak  0.5 saniye geride 14. oldu.

Sıralama turları sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 9

1'33.855

   165.932 257
2 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 9

+0.058

1'33.913

 0.058 165.830 258
3 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 9

+0.137

1'33.992

 0.079 165.690 260
4 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 9

+0.238

1'34.093

 0.101 165.512 258
5 Spain A. Lopez Sync SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 9

+0.255

1'34.110

 0.017 165.482 257
6 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 9

+0.300

1'34.155

 0.045 165.403 259
7 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 10

+0.330

1'34.185

 0.030 165.351 258
8 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 9

+0.340

1'34.195

 0.010 165.333 258
9 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 2

+0.380

1'34.235

 0.040 165.263 260
10 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 9

+0.410

1'34.265

 0.030 165.210 258
11 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 10

+0.461

1'34.316

 0.051 165.121 255
12 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 8

+0.468

1'34.323

 0.007 165.109 261
13 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 8

+0.478

1'34.333

 0.010 165.091 258
14 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 9

+0.483

1'34.338

 0.005 165.082 261
15 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 9

+0.516

1'34.371

 0.033 165.025 255
16 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 9

+0.621

1'34.476

 0.105 164.841 257
17 Spain F. Aldeguer Sync SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 9

+0.737

1'34.592

 0.116 164.639 254
18
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 9

+0.835

1'34.690

 0.098 164.469 256
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Moto2 Avusturya Cuma: Ogura her iki seansta da zirvede

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Alpine: "Kötü bir araçla kimse bir şey yapamaz"

Alpine: "Kötü bir araçla kimse bir şey yapamaz"

Formula 1
Hollanda GP
Alpine: "Kötü bir araçla kimse bir şey yapamaz"
MotoGP Avusturya: Bagnaia yine kazandı, Martin ikinci oldu

MotoGP Avusturya: Bagnaia yine kazandı, Martin ikinci oldu

MotoGP
Avusturya GP
MotoGP Avusturya: Bagnaia yine kazandı, Martin ikinci oldu
Vasseur: "Ferrari her gün 'dünden daha iyisini' yapmalı"

Vasseur: "Ferrari her gün 'dünden daha iyisini' yapmalı"

Formula 1
Hollanda GP
Vasseur: "Ferrari her gün 'dünden daha iyisini' yapmalı"

Son Haberler

Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"

Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"

F1 Formula 1
Vasseur: "Takımın gidişatı konusunda Leclerc ile sürekli görüşüyoruz"
Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"

Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"

F1 Formula 1
Hamilton'dan emeklilik sorularına yanıt: "Devam edebildiğim kadar edeceğim!"
Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor

Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor

F1 Formula 1
Ricciardo ve Sainz, McLaren'ın Macaristan GP'deki takım emirleri tutumunu doğru buluyor
Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

F1 Formula 1
Hollanda GP
Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye