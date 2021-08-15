Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Moto2 Avusturya: Lowes pole'de, Gardner kaza yaptı!
Moto2 / Spielberg II Yarış raporu

Moto2 Avusturya: Raul Fernandez, bu sezonki 4. zaferine ulaştı

Raul Fernandez, yarış boyunca Ai Ogura'nın baskısı altında kalmasına rağmen hata yapmadı ve Avusturya Grand Prix'sini kazanmayı başardı.

Moto2 Avusturya: Raul Fernandez, bu sezonki 4. zaferine ulaştı

Pole pozisyonunun sahibi Sam Lowes, iyi bir startla ilk sırasını korurken; startta ilk 3 aynı kaldı. 

Arka tarafta ise kaos yaşandı. Yari Montella ve Stefano Manzi'nin yarışları, ilk virajda yaşanan temasların ardından sona erdi. 

 

Dün kaza yapan Remy Gardner ise kötü bir start aldı ve bu kaosun içinde kalınca 11. sıraya geriledi. 

İlk turun ardından Lowes, Raul Fernandez, Ogura ve Augusto Fernandez ilk 4'ü oluşmuştu ki bu dörtlü, yarış boyunca lider grup oldular.

3.tura geldiğimizde Raul Fernandez, Lowes'u arkasında bırakarak liderliği eline geçirdi. Fernandez'in takım arkadaşı Gardner ise aynı turda 11'den 10. sıraya yükseldi. 

5. tura geldiğimizde ise 3. sıradaki Ogura da Lowes'u geçti. Lowes böylelikle 3. sıraya gerilemiş oldu. 

6. turda Lowes bir sıra daha kaybetti. Lowes'un takım arkadaşı Augusto Fernandez de Lowes'u geçerek 3. sıraya yükseldi. Böylelikle Lowes, 4. sıraya geriledi ve Raul Fernandez, Ogura, Agusto Fernandez, Lowes sıralaması oluştu. 

Yarışı 5. sırada götüren Marcel Schrötter, ilk virajda kaza yaptı ve iyi bir start aldığı yarışta gerilere düştü. 

25 turluk yarışın 12. turuna girdiğimizde Raul Fernandez liderliğini sürdürüyordu ve 2. sıradaki Ogura, Fernandez'i yakından takip ediyordu. 

Bu ikiliyi ise Augusto Fernandez ve Sam Lowes takip ediyordu. 

Startta 11. sıraya gerileyen Gardner ise 8. sıraya çıkmayı başarmıştı.

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

17. tura geldiğimizde Raul Fernandez, Ogura'nın önünde liderliğini sürdürüyordu. Augusto Fernandez, bu ikiliyi yakından takip ediyordu ve Sam Lowes 4. sıradaydı. 

Bu dörtlü, arkalarındaki pilotlarla arayı açmıştı.

Ogura, yarışın sonuna kadar Raul Fernandez'i yakından takip etti ve İspanyol sürücünün üzerinde baskı kurdu ancak geçiş yapmayı başaramadı. 

Böylelikle Raul Fernandez, neredeyse tüm turlarını lider götürdüğü Avusturya Grand Prix'sini kazanarak, bu sezonki 4. zaferine ulaştı ve Gardner'ın 7. olabildiği bu yarıştaki zaferiyle ikili arasındaki farkı indirdi. 

Ogura, yine çok iyi bir yarış çıkardı ve Moto2'deki ilk podyumunu kazandı. Augusto Fernandez ise podyumu tamamlayan isim oldu. 

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sam Lowes, damalı bayrağı 4. sırada gördü. Şampiyona lideri Gardner, ilk virajdaki kaosun içinde kalıp 11. sıraya gerilemesinin ardından 7. sıraya kadar yükselebildi. 

Bu sonuçların ardından Gardner ve Raul Fernandez arasındaki puan farkı 19'a inmiş oldu. 

Detaylar geliyor...

 

paylaşım
yorumlar
Moto2 Avusturya: Lowes pole'de, Gardner kaza yaptı!

Önceki haber

Moto2 Avusturya: Lowes pole'de, Gardner kaza yaptı!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Son 10 senede diskalifiyeyle sonuçlanan olaylar

17 s
2
Formula 1

Marko: "Mercedes yüzünden 3 milyon euro hasar oluştu"

17 s
3
Formula 1

Askerlik deneyimi, Bottas için epey faydalı olmuş

16 s
4
Formula E

Berlin E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Vandoorne ve Mercedes'in oldu!

27 dk
5
Formula E

Mercedes, Gen3 kuralları öncesinde Formula E'den ayrılacak!

7 dk
Son Haberler
Moto2 Avusturya: Raul Fernandez, bu sezonki 4. zaferine ulaştı
MOT2

Moto2 Avusturya: Raul Fernandez, bu sezonki 4. zaferine ulaştı

3dk
Moto2 Avusturya: Lowes pole'de, Gardner kaza yaptı!
MOT2

Moto2 Avusturya: Lowes pole'de, Gardner kaza yaptı!

18 s
Moto2 Avusturya 3. antrenman: Gardner tur rekorunu kırdı, Raul Fernandez 2. oldu
MOT2

Moto2 Avusturya 3. antrenman: Gardner tur rekorunu kırdı, Raul Fernandez 2. oldu

14 Ağu 2021
Moto2 Avusturya 2. antrenman: Günün en hızlı zamanı Ogura'dan geldi
MOT2

Moto2 Avusturya 2. antrenman: Günün en hızlı zamanı Ogura'dan geldi

13 Ağu 2021
Moto2 Avusturya 1. antrenman: Ogura, Augusto Fernandez'in 0.007 saniye önünde lider
MOT2

Moto2 Avusturya 1. antrenman: Ogura, Augusto Fernandez'in 0.007 saniye önünde lider

13 Ağu 2021

Çok Okunanlar Bugün

Son 10 senede diskalifiyeyle sonuçlanan olaylar
Formula 1 Formula 1

Son 10 senede diskalifiyeyle sonuçlanan olaylar

Marko: "Mercedes yüzünden 3 milyon euro hasar oluştu"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes yüzünden 3 milyon euro hasar oluştu"

Askerlik deneyimi, Bottas için epey faydalı olmuş
Formula 1 Formula 1

Askerlik deneyimi, Bottas için epey faydalı olmuş

Berlin E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Vandoorne ve Mercedes'in oldu!
Formula E Formula E

Berlin E-Prix: Sezonun son pole pozisyonu Vandoorne ve Mercedes'in oldu!

Mercedes, Gen3 kuralları öncesinde Formula E'den ayrılacak!
Formula E Formula E

Mercedes, Gen3 kuralları öncesinde Formula E'den ayrılacak!

Moto3 Avusturya: Garcia kazandı, Deniz harika performansıyla ikinci oldu!
Moto3 Moto3

Moto3 Avusturya: Garcia kazandı, Deniz harika performansıyla ikinci oldu!

Vinales, Yamaha'dan özür diledi
MotoGP MotoGP

Vinales, Yamaha'dan özür diledi

Espargaro: “Vinales, Aprilia’ya gelirse takımda problem yaşamaz”
MotoGP MotoGP

Espargaro: “Vinales, Aprilia’ya gelirse takımda problem yaşamaz”

Son Haberler

Moto2 Avusturya: Raul Fernandez, bu sezonki 4. zaferine ulaştı
Moto2 Moto2

Moto2 Avusturya: Raul Fernandez, bu sezonki 4. zaferine ulaştı

Moto2 Avusturya: Lowes pole'de, Gardner kaza yaptı!
Moto2 Moto2

Moto2 Avusturya: Lowes pole'de, Gardner kaza yaptı!

Moto2 Avusturya 3. antrenman: Gardner tur rekorunu kırdı, Raul Fernandez 2. oldu
Moto2 Moto2

Moto2 Avusturya 3. antrenman: Gardner tur rekorunu kırdı, Raul Fernandez 2. oldu

Moto2 Avusturya 2. antrenman: Günün en hızlı zamanı Ogura'dan geldi
Moto2 Moto2

Moto2 Avusturya 2. antrenman: Günün en hızlı zamanı Ogura'dan geldi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.