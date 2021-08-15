Moto2 Avusturya: Raul Fernandez, bu sezonki 4. zaferine ulaştı

Pole pozisyonunun sahibi Sam Lowes, iyi bir startla ilk sırasını korurken; startta ilk 3 aynı kaldı.

Arka tarafta ise kaos yaşandı. Yari Montella ve Stefano Manzi'nin yarışları, ilk virajda yaşanan temasların ardından sona erdi.

Dün kaza yapan Remy Gardner ise kötü bir start aldı ve bu kaosun içinde kalınca 11. sıraya geriledi.

İlk turun ardından Lowes, Raul Fernandez, Ogura ve Augusto Fernandez ilk 4'ü oluşmuştu ki bu dörtlü, yarış boyunca lider grup oldular.

3.tura geldiğimizde Raul Fernandez, Lowes'u arkasında bırakarak liderliği eline geçirdi. Fernandez'in takım arkadaşı Gardner ise aynı turda 11'den 10. sıraya yükseldi.

5. tura geldiğimizde ise 3. sıradaki Ogura da Lowes'u geçti. Lowes böylelikle 3. sıraya gerilemiş oldu.

6. turda Lowes bir sıra daha kaybetti. Lowes'un takım arkadaşı Augusto Fernandez de Lowes'u geçerek 3. sıraya yükseldi. Böylelikle Lowes, 4. sıraya geriledi ve Raul Fernandez, Ogura, Agusto Fernandez, Lowes sıralaması oluştu.

Yarışı 5. sırada götüren Marcel Schrötter, ilk virajda kaza yaptı ve iyi bir start aldığı yarışta gerilere düştü.

25 turluk yarışın 12. turuna girdiğimizde Raul Fernandez liderliğini sürdürüyordu ve 2. sıradaki Ogura, Fernandez'i yakından takip ediyordu.

Bu ikiliyi ise Augusto Fernandez ve Sam Lowes takip ediyordu.

Startta 11. sıraya gerileyen Gardner ise 8. sıraya çıkmayı başarmıştı.

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

17. tura geldiğimizde Raul Fernandez, Ogura'nın önünde liderliğini sürdürüyordu. Augusto Fernandez, bu ikiliyi yakından takip ediyordu ve Sam Lowes 4. sıradaydı.

Bu dörtlü, arkalarındaki pilotlarla arayı açmıştı.

Ogura, yarışın sonuna kadar Raul Fernandez'i yakından takip etti ve İspanyol sürücünün üzerinde baskı kurdu ancak geçiş yapmayı başaramadı.

Böylelikle Raul Fernandez, neredeyse tüm turlarını lider götürdüğü Avusturya Grand Prix'sini kazanarak, bu sezonki 4. zaferine ulaştı ve Gardner'ın 7. olabildiği bu yarıştaki zaferiyle ikili arasındaki farkı indirdi.

Ogura, yine çok iyi bir yarış çıkardı ve Moto2'deki ilk podyumunu kazandı. Augusto Fernandez ise podyumu tamamlayan isim oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sam Lowes, damalı bayrağı 4. sırada gördü. Şampiyona lideri Gardner, ilk virajdaki kaosun içinde kalıp 11. sıraya gerilemesinin ardından 7. sıraya kadar yükselebildi.

Bu sonuçların ardından Gardner ve Raul Fernandez arasındaki puan farkı 19'a inmiş oldu.

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