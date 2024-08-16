Moto2 Avusturya Cuma: Ogura her iki seansta da zirvede
Avusturya Spielberg'de tamamlanan Moto2 ilk ve ikinci antrenman seanslarının ardından Ai Ogura zirvedeki yerini kaptırmadı. Temsilcimiz Deniz Öncü seansları sırasıyla 19. ve 22. sırada noktaladı.
Ai Ogura, MT Helmets MSI
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Moto2 Spielberg İlk Antrenman Seansı Raporu:
Moto2 Avusturya'daki ilk antrenman seansını Ai Ogura, güçlü bir turun ardından en hızlı şekilde bitirdi.
Ogura, cuma sabahı ikinci olan Somkiat Chantra karşısında 0.108'lik bir avantaja sahipti. Üçüncü sırayı elde eden isim de Manuel Gonzalez oldu.
Elf Marc VDS Racing Team'den Tony Arbolino seans boyunca istikrarlı bir tempo tutturarak güçlü bir dördüncü pozisyon elde ederken, ilk beşteki son sıra Britanya GP galibi Jake Dixon'a gitti.
Ancak, seansın ilk 10 dakikasında kaza geçiren Senna Agius ve Mattia Pasini için erken bir dram yaşandı. Daha sonra, Celestino Vietti, Izan Guevara ve Jeremy Alcoba seansın son 10 dakikasında ayrı ayrı kaza geçirerek seansa erken bir son verdiler.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise 19. sırada yer aldı.
İlk antrenman seansı sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|20
|
1'34.233
|165.266
|259
|2
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|20
|
+0.108
1'34.341
|0.108
|165.077
|255
|3
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|17
|
+0.128
1'34.361
|0.020
|165.042
|261
|4
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|19
|
+0.272
1'34.505
|0.144
|164.791
|257
|5
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|19
|
+0.315
1'34.548
|0.043
|164.716
|259
|6
|F. Aldeguer Sync SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|20
|
+0.480
1'34.713
|0.165
|164.429
|258
|7
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|18
|
+0.536
1'34.769
|0.056
|164.332
|257
|8
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|19
|
+0.546
1'34.779
|0.010
|164.314
|257
|9
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|19
|
+0.564
1'34.797
|0.018
|164.283
|257
|10
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|15
|
+0.639
1'34.872
|0.075
|164.153
|257
|11
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|15
|
+0.672
1'34.905
|0.033
|164.096
|258
|12
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|20
|
+0.715
1'34.948
|0.043
|164.022
|258
|13
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|15
|
+0.946
1'35.179
|0.231
|163.624
|258
|14
|A. Lopez Sync SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|20
|
+0.953
1'35.186
|0.007
|163.612
|258
|15
|J. Masia Preicanos Racing Team
|5
|Kalex
|19
|
+0.982
1'35.215
|0.029
|163.562
|257
|16
|B. Bendsneyder Preicanos Racing Team
|64
|Kalex
|14
|
+1.033
1'35.266
|0.051
|163.474
|257
|17
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|14
|
+1.043
1'35.276
|0.010
|163.457
|256
|18
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|20
|
+1.048
1'35.281
|0.005
|163.449
|258
|19
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|11
|
+1.074
1'35.307
|0.026
|163.404
|258
|20
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|18
|
+1.099
1'35.332
|0.025
|163.361
|258
|21
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|17
|
+1.117
1'35.350
|0.018
|163.330
|259
|22
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|20
|
+1.220
1'35.453
|0.103
|163.154
|259
|23
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|19
|
+1.236
1'35.469
|0.016
|163.127
|257
|24
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|19
|
+1.281
1'35.514
|0.045
|163.050
|258
|25
|M. Pasini Team Ciatti Boscoscuro
|19
|Boscoscuro B-21
|14
|
+1.350
1'35.583
|0.069
|162.932
|258
|26
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|19
|
+1.386
1'35.619
|0.036
|162.871
|258
|27
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|20
|
+1.680
1'35.913
|0.294
|162.372
|258
|28
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|3
|
+1.794
1'36.027
|0.114
|162.179
|258
|29
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|20
|
+1.942
1'36.175
|0.148
|161.929
|258
|30
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|20
|
+2.194
1'36.427
|0.252
|161.506
|258
|31
|J. Navarro KLINT Forward Factory Team
|9
|Forward F2
|13
|
+2.400
1'36.633
|0.206
|161.162
|256
|32
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|17
|
+2.638
1'36.871
|0.238
|160.766
|257
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Moto2 Spielberg İkinci Antrenman Seansı Raporu:
Moto2 ikinci antrenman seansında zirveye yerleşen isim yine Ai Ogura oldu. Japon yıldız, 1:33.943'lük güçlü bir derecenin ardından çıtayı yükselterek günü iyi bir şekilde tamamladı.
79 numara günü, ikinci sıradaki Aron Canet'in 0.152 saniye önünde noktaladı. İspanyol sürücünün arkasında, üçüncü olan ve bu hafta sonu güçlü görünmeye devam eden vatandaşı Manuel Gonzalez yer aldı.
Ramirez günün sonundaki güçlü performansının ardından dördüncü oldu. Ramirez, ilk antrenman seansında geçirdiği kazanın ardından formuna geri dönen etkileyici Celestino Vietti'nin önünde yer aldı.
İtalyan, günü Lopez'in önünde yer aldı. Chantra yedinci olurken şampiyona lideri Garcia ise damalı bayrağın ardından sekizinci oldu.
İlk 10'daki son sıralar Tony Arbolino ve CFMOTO Inde Aspar Team'den Jake Dixon'a gitti. Dixon'ın ardından güçlü bir performans sergileyen Jaume Masia, Darryn Binder ve takım arkadaşı Bo Bendsneyder'in önünde 11. sırayı alarak alarak Preicanos Racing Team için harika bir günü tamamladı. İlk 14'teki son sıra ise Fermin Aldeguer'e gitti.
Bu da Joe Roberts gibi bazı büyük isimleri ilk 14'ün dışında bıraktı. Amerikalı, cuma günü 21. sırada yer aldı. Seans sırasında Mattia Pasini günün ikinci kazasını yaşadı.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise 22. sırada yer aldı.
İkinci antrenman seansı sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|19
|
1'33.943
|165.777
|258
|2
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|21
|
+0.152
1'34.095
|0.152
|165.509
|256
|3
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|18
|
+0.273
1'34.216
|0.121
|165.296
|258
|4
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|22
|
+0.329
1'34.272
|0.056
|165.198
|257
|5
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|21
|
+0.351
1'34.294
|0.022
|165.160
|258
|6
|A. Lopez Sync SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|18
|
+0.421
1'34.364
|0.070
|165.037
|257
|7
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|20
|
+0.430
1'34.373
|0.009
|165.021
|257
|8
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|18
|
+0.520
1'34.463
|0.090
|164.864
|257
|9
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|17
|
+0.579
1'34.522
|0.059
|164.761
|256
|10
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|15
|
+0.670
1'34.613
|0.091
|164.603
|256
|11
|J. Masia Preicanos Racing Team
|5
|Kalex
|17
|
+0.751
1'34.694
|0.081
|164.462
|258
|12
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|18
|
+0.780
1'34.723
|0.029
|164.412
|259
|13
|B. Bendsneyder Preicanos Racing Team
|64
|Kalex
|18
|
+0.800
1'34.743
|0.020
|164.377
|255
|14
|F. Aldeguer Sync SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|18
|
+0.827
1'34.770
|0.027
|164.330
|257
|15
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|8
|
+0.897
1'34.840
|0.070
|164.209
|255
|16
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|19
|
+0.983
1'34.926
|0.086
|164.060
|260
|17
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|17
|
+1.010
1'34.953
|0.027
|164.013
|258
|18
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|17
|
+1.019
1'34.962
|0.009
|163.998
|258
|19
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|16
|
+1.080
1'35.023
|0.061
|163.892
|258
|20
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|19
|
+1.121
1'35.064
|0.041
|163.822
|255
|21
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|20
|
+1.171
1'35.114
|0.050
|163.736
|254
|22
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|20
|
+1.192
1'35.135
|0.021
|163.700
|257
|23
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|18
|
+1.250
1'35.193
|0.058
|163.600
|253
|24
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|19
|
+1.301
1'35.244
|0.051
|163.512
|258
|25
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|18
|
+1.350
1'35.293
|0.049
|163.428
|259
|26
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|18
|
+1.396
1'35.339
|0.046
|163.349
|258
|27
|M. Pasini Team Ciatti Boscoscuro
|19
|Boscoscuro B-21
|16
|
+1.523
1'35.466
|0.127
|163.132
|257
|28
|J. Navarro KLINT Forward Factory Team
|9
|Forward F2
|15
|
+1.588
1'35.531
|0.065
|163.021
|253
|29
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|15
|
+1.810
1'35.753
|0.222
|162.643
|256
|30
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|16
|
+1.909
1'35.852
|0.099
|162.475
|255
|31
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|17
|
+1.937
1'35.880
|0.028
|162.428
|258
|32
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|18
|
+2.317
1'36.260
|0.380
|161.786
|257
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