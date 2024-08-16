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Antrenman raporu
Moto2 Spielberg

Moto2 Avusturya Cuma: Ogura her iki seansta da zirvede

Avusturya Spielberg'de tamamlanan Moto2 ilk ve ikinci antrenman seanslarının ardından Ai Ogura zirvedeki yerini kaptırmadı. Temsilcimiz Deniz Öncü seansları sırasıyla 19. ve 22. sırada noktaladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Ai Ogura, MT Helmets MSI

Ai Ogura, MT Helmets MSI

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto2 Spielberg İlk Antrenman Seansı Raporu:

Moto2 Avusturya'daki ilk antrenman seansını Ai Ogura, güçlü bir turun ardından en hızlı şekilde bitirdi.

Ogura, cuma sabahı ikinci olan Somkiat Chantra karşısında 0.108'lik bir avantaja sahipti. Üçüncü sırayı elde eden isim de Manuel Gonzalez oldu.

Elf Marc VDS Racing Team'den Tony Arbolino seans boyunca istikrarlı bir tempo tutturarak güçlü bir dördüncü pozisyon elde ederken, ilk beşteki son sıra Britanya GP galibi Jake Dixon'a gitti.

Ancak, seansın ilk 10 dakikasında kaza geçiren Senna Agius ve Mattia Pasini için erken bir dram yaşandı. Daha sonra, Celestino Vietti, Izan Guevara ve Jeremy Alcoba seansın son 10 dakikasında ayrı ayrı kaza geçirerek seansa erken bir son verdiler.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 19. sırada yer aldı.

İlk antrenman seansı sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 20

1'34.233

   165.266 259
2 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 20

+0.108

1'34.341

 0.108 165.077 255
3 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 17

+0.128

1'34.361

 0.020 165.042 261
4 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 19

+0.272

1'34.505

 0.144 164.791 257
5 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 19

+0.315

1'34.548

 0.043 164.716 259
6 Spain F. Aldeguer Sync SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 20

+0.480

1'34.713

 0.165 164.429 258
7 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 18

+0.536

1'34.769

 0.056 164.332 257
8 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 19

+0.546

1'34.779

 0.010 164.314 257
9 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 19

+0.564

1'34.797

 0.018 164.283 257
10 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 15

+0.639

1'34.872

 0.075 164.153 257
11 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 15

+0.672

1'34.905

 0.033 164.096 258
12 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 20

+0.715

1'34.948

 0.043 164.022 258
13 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 15

+0.946

1'35.179

 0.231 163.624 258
14 Spain A. Lopez Sync SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 20

+0.953

1'35.186

 0.007 163.612 258
15 Spain J. Masia Preicanos Racing Team 5 Kalex 19

+0.982

1'35.215

 0.029 163.562 257
16 Netherlands B. Bendsneyder Preicanos Racing Team 64 Kalex 14

+1.033

1'35.266

 0.051 163.474 257
17 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 14

+1.043

1'35.276

 0.010 163.457 256
18 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 20

+1.048

1'35.281

 0.005 163.449 258
19 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 11

+1.074

1'35.307

 0.026 163.404 258
20 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 18

+1.099

1'35.332

 0.025 163.361 258
21 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 17

+1.117

1'35.350

 0.018 163.330 259
22 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 20

+1.220

1'35.453

 0.103 163.154 259
23 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 19

+1.236

1'35.469

 0.016 163.127 257
24 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 19

+1.281

1'35.514

 0.045 163.050 258
25 Italy M. Pasini Team Ciatti Boscoscuro 19 Boscoscuro B-21 14

+1.350

1'35.583

 0.069 162.932 258
26 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 19

+1.386

1'35.619

 0.036 162.871 258
27 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 20

+1.680

1'35.913

 0.294 162.372 258
28
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 3

+1.794

1'36.027

 0.114 162.179 258
29
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 20

+1.942

1'36.175

 0.148 161.929 258
30
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 20

+2.194

1'36.427

 0.252 161.506 258
31 Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 13

+2.400

1'36.633

 0.206 161.162 256
32 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 17

+2.638

1'36.871

 0.238 160.766 257
Tüm sonuçları görüntüle  

Moto2 Spielberg İkinci Antrenman Seansı Raporu:

Moto2 ikinci antrenman seansında zirveye yerleşen isim yine Ai Ogura oldu. Japon yıldız, 1:33.943'lük güçlü bir derecenin ardından çıtayı yükselterek günü iyi bir şekilde tamamladı.

79 numara günü, ikinci sıradaki Aron Canet'in 0.152 saniye önünde noktaladı. İspanyol sürücünün arkasında, üçüncü olan ve bu hafta sonu güçlü görünmeye devam eden vatandaşı Manuel Gonzalez yer aldı.

Ramirez günün sonundaki güçlü performansının ardından dördüncü oldu. Ramirez, ilk antrenman seansında geçirdiği kazanın ardından formuna geri dönen etkileyici Celestino Vietti'nin önünde yer aldı.

İtalyan, günü Lopez'in önünde yer aldı. Chantra yedinci olurken şampiyona lideri Garcia ise damalı bayrağın ardından sekizinci oldu.

İlk 10'daki son sıralar Tony Arbolino ve CFMOTO Inde Aspar Team'den Jake Dixon'a gitti. Dixon'ın ardından güçlü bir performans sergileyen Jaume Masia, Darryn Binder ve takım arkadaşı Bo Bendsneyder'in önünde 11. sırayı alarak alarak Preicanos Racing Team için harika bir günü tamamladı. İlk 14'teki son sıra ise Fermin Aldeguer'e gitti.

Bu da Joe Roberts gibi bazı büyük isimleri ilk 14'ün dışında bıraktı. Amerikalı, cuma günü 21. sırada yer aldı. Seans sırasında Mattia Pasini günün ikinci kazasını yaşadı. 

Temsilcimiz Deniz Öncü ise 22. sırada yer aldı.

İkinci antrenman seansı sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 19

1'33.943

   165.777 258
2 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 21

+0.152

1'34.095

 0.152 165.509 256
3 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 18

+0.273

1'34.216

 0.121 165.296 258
4 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 22

+0.329

1'34.272

 0.056 165.198 257
5 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 21

+0.351

1'34.294

 0.022 165.160 258
6 Spain A. Lopez Sync SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 18

+0.421

1'34.364

 0.070 165.037 257
7 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 20

+0.430

1'34.373

 0.009 165.021 257
8 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 18

+0.520

1'34.463

 0.090 164.864 257
9 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 17

+0.579

1'34.522

 0.059 164.761 256
10 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 15

+0.670

1'34.613

 0.091 164.603 256
11 Spain J. Masia Preicanos Racing Team 5 Kalex 17

+0.751

1'34.694

 0.081 164.462 258
12 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 18

+0.780

1'34.723

 0.029 164.412 259
13 Netherlands B. Bendsneyder Preicanos Racing Team 64 Kalex 18

+0.800

1'34.743

 0.020 164.377 255
14 Spain F. Aldeguer Sync SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 18

+0.827

1'34.770

 0.027 164.330 257
15 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 8

+0.897

1'34.840

 0.070 164.209 255
16 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 19

+0.983

1'34.926

 0.086 164.060 260
17 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 17

+1.010

1'34.953

 0.027 164.013 258
18 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 17

+1.019

1'34.962

 0.009 163.998 258
19 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 16

+1.080

1'35.023

 0.061 163.892 258
20
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 19

+1.121

1'35.064

 0.041 163.822 255
21 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 20

+1.171

1'35.114

 0.050 163.736 254
22 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 20

+1.192

1'35.135

 0.021 163.700 257
23 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 18

+1.250

1'35.193

 0.058 163.600 253
24 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 19

+1.301

1'35.244

 0.051 163.512 258
25 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 18

+1.350

1'35.293

 0.049 163.428 259
26 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 18

+1.396

1'35.339

 0.046 163.349 258
27 Italy M. Pasini Team Ciatti Boscoscuro 19 Boscoscuro B-21 16

+1.523

1'35.466

 0.127 163.132 257
28 Spain J. Navarro KLINT Forward Factory Team 9 Forward F2 15

+1.588

1'35.531

 0.065 163.021 253
29 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 15

+1.810

1'35.753

 0.222 162.643 256
30
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 16

+1.909

1'35.852

 0.099 162.475 255
31 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 17

+1.937

1'35.880

 0.028 162.428 258
32
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 18

+2.317

1'36.260

 0.380 161.786 257
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