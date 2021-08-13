Moto2 Avusturya 1. antrenman: Ogura, Augusto Fernandez'in 0.007 saniye önünde lider
Moto2'nin Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek 2. yarışı öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Idemitsu Honda Team Asia'nın çaylak sürücüsü Ai Ogura ilk sırada tamamladı.
Bu hafta sonuna hızlı başlayan Ogura, geçtiğimiz hafta sonu da Red Bull Ring'de oldukça iyi performanslar ortaya koymuştu. Sıralama turlarını 2. sırada tamamlayan Ogura, yarışta ise podyuma çok yaklaşmıştı ancak pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı uzun tur cezası onu ilk Moto2 podyumundan etmişti.
Çaylak sürüsü yarışı yine de 5. sırada tamamlamış ve iyi bir performans sergilemişti. Japon sürücü bu hafta sonuna da hızlı başladı ve 1:28.887'lik derecesiyle hafta sonuna zirvede başladı.
Augusto Fernandez, Ogura'nın sadece 0.007sn arkasında ikinci olurken; Liqui Moly Intact GP sürücüsü Marcel Schrötter ilk 3'ü tamamladı.
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen yarışı kazanarak bu sezonki ilk zaferine ulaşan Marco Bezzecchi, Red Bull Ring'deki sabah seansını 4. sırada tamamladı.
Lorenzo Dalla Porta, tıpkı geçen hafta olduğu gibi bu hafta sonuna da hızlı başladı. Dalla geçtiğimiz hafta yaptığı gibi bu hafta sonu da ilk antrenman seansında kendine ilk 5 içinde yer bulabildi.
American Racing sürücüsü Cameron Beaubier, ilk virajın çıkışında kaza yapsa da seansa devam edebildi.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Ai Ogura
|23
|1'28.887
|175.206
|2
|Augusto Fernandez
|21
|1'28.894
|0.007
|0.007
|175.192
|3
|Marcel Schrötter
|19
|1'28.988
|0.101
|0.094
|175.007
|4
|Marco Bezzecchi
|23
|1'29.015
|0.128
|0.027
|174.954
|5
|Lorenzo Porta
|22
|1'29.040
|0.153
|0.025
|174.905
|6
|Sam Lowes
|21
|1'29.107
|0.220
|0.067
|174.774
|7
|Aron Canet
|20
|1'29.192
|0.305
|0.085
|174.607
|8
|Raul Fernandez
|20
|1'29.215
|0.328
|0.023
|174.562
|9
|Somkiat Chantra
|27
|1'29.217
|0.330
|0.002
|174.558
|10
|Albert Arenas
|23
|1'29.242
|0.355
|0.025
|174.509
|11
|Remy Gardner
|18
|1'29.281
|0.394
|0.039
|174.433
|12
|Stefano Manzi
|19
|1'29.346
|0.459
|0.065
|174.306
|13
|Thomas Luthi
|18
|1'29.370
|0.483
|0.024
|174.259
|14
|Fabio Di Giannantonio
|21
|1'29.374
|0.487
|0.004
|174.252
|15
|Xavi Vierge
|21
|1'29.457
|0.570
|0.083
|174.090
|16
|Tony Arbolino
|17
|1'29.501
|0.614
|0.044
|174.004
|17
|Jake Dixon
|20
|1'29.522
|0.635
|0.021
|173.963
|18
|Hector Garzo
|5
|1'29.551
|0.664
|0.029
|173.907
|19
|Nicolo Bulega
|21
|1'29.601
|0.714
|0.050
|173.810
|20
|Celestino Vietti Ramus
|18
|1'29.624
|0.737
|0.023
|173.765
|21
|Jorge Navarro
|19
|1'29.633
|0.746
|0.009
|173.748
|22
|Joe Roberts
|23
|1'29.693
|0.806
|0.060
|173.632
|23
|Marcos Ramírez
|26
|1'29.713
|0.826
|0.020
|173.593
|24
|Bo Bendsneyder
|18
|1'29.741
|0.854
|0.028
|173.539
|25
|Hafizh Syahrin
|16
|1'29.859
|0.972
|0.118
|173.311
|26
|Lorenzo Baldassari
|20
|1'29.959
|1.072
|0.100
|173.118
|27
|Barry Baltus
|20
|1'30.036
|1.149
|0.077
|172.970
|28
|Simone Corsi
|22
|1'30.096
|1.209
|0.060
|172.855
|29
|Cameron Beaubier
|9
|1'30.301
|1.414
|0.205
|172.463
|30
|Yari Montella
|18
|1'30.435
|1.548
|0.134
|172.207
|31
|Taiga Hada
|20
|1'31.698
|2.811
|1.263
|169.835
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