Moto2 Avusturya 1. antrenman: Ogura, Augusto Fernandez'in 0.007 saniye önünde lider

Bu hafta sonuna hızlı başlayan Ogura, geçtiğimiz hafta sonu da Red Bull Ring'de oldukça iyi performanslar ortaya koymuştu. Sıralama turlarını 2. sırada tamamlayan Ogura, yarışta ise podyuma çok yaklaşmıştı ancak pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı uzun tur cezası onu ilk Moto2 podyumundan etmişti.

Çaylak sürüsü yarışı yine de 5. sırada tamamlamış ve iyi bir performans sergilemişti. Japon sürücü bu hafta sonuna da hızlı başladı ve 1:28.887'lik derecesiyle hafta sonuna zirvede başladı.

Augusto Fernandez, Ogura'nın sadece 0.007sn arkasında ikinci olurken; Liqui Moly Intact GP sürücüsü Marcel Schrötter ilk 3'ü tamamladı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen yarışı kazanarak bu sezonki ilk zaferine ulaşan Marco Bezzecchi, Red Bull Ring'deki sabah seansını 4. sırada tamamladı.

Lorenzo Dalla Porta, tıpkı geçen hafta olduğu gibi bu hafta sonuna da hızlı başladı. Dalla geçtiğimiz hafta yaptığı gibi bu hafta sonu da ilk antrenman seansında kendine ilk 5 içinde yer bulabildi.

American Racing sürücüsü Cameron Beaubier, ilk virajın çıkışında kaza yapsa da seansa devam edebildi.

Seans sonucu: