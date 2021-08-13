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Moto2 / Spielberg II Antrenman raporu

Moto2 Avusturya 1. antrenman: Ogura, Augusto Fernandez'in 0.007 saniye önünde lider

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Moto2'nin Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek 2. yarışı öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Idemitsu Honda Team Asia'nın çaylak sürücüsü Ai Ogura ilk sırada tamamladı.

Moto2 Avusturya 1. antrenman: Ogura, Augusto Fernandez'in 0.007 saniye önünde lider

Bu hafta sonuna hızlı başlayan Ogura, geçtiğimiz hafta sonu da Red Bull Ring'de oldukça iyi performanslar ortaya koymuştu. Sıralama turlarını 2. sırada tamamlayan Ogura, yarışta ise podyuma çok yaklaşmıştı ancak pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı uzun tur cezası onu ilk Moto2 podyumundan etmişti. 

Çaylak sürüsü yarışı yine de 5. sırada tamamlamış ve iyi bir performans sergilemişti. Japon sürücü bu hafta sonuna da hızlı başladı ve 1:28.887'lik derecesiyle hafta sonuna zirvede başladı. 

Augusto Fernandez, Ogura'nın sadece 0.007sn arkasında ikinci olurken; Liqui Moly Intact GP sürücüsü Marcel Schrötter ilk 3'ü tamamladı. 

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen yarışı kazanarak bu sezonki ilk zaferine ulaşan Marco Bezzecchi, Red Bull Ring'deki sabah seansını 4. sırada tamamladı. 

Lorenzo Dalla Porta, tıpkı geçen hafta olduğu gibi bu hafta sonuna da hızlı başladı. Dalla geçtiğimiz hafta yaptığı gibi bu hafta sonu da ilk antrenman seansında kendine ilk 5 içinde yer bulabildi. 

American Racing sürücüsü Cameron Beaubier, ilk virajın çıkışında kaza yapsa da seansa devam edebildi. 

 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Ai Ogura 23 1'28.887     175.206
2 Spain Augusto Fernandez 21 1'28.894 0.007 0.007 175.192
3 Germany Marcel Schrötter 19 1'28.988 0.101 0.094 175.007
4 Italy Marco Bezzecchi 23 1'29.015 0.128 0.027 174.954
5 Italy Lorenzo Porta 22 1'29.040 0.153 0.025 174.905
6 United Kingdom Sam Lowes 21 1'29.107 0.220 0.067 174.774
7 Spain Aron Canet 20 1'29.192 0.305 0.085 174.607
8 Spain Raul Fernandez 20 1'29.215 0.328 0.023 174.562
9 Thailand Somkiat Chantra 27 1'29.217 0.330 0.002 174.558
10 Spain Albert Arenas 23 1'29.242 0.355 0.025 174.509
11 Australia Remy Gardner 18 1'29.281 0.394 0.039 174.433
12 Italy Stefano Manzi 19 1'29.346 0.459 0.065 174.306
13 Switzerland Thomas Luthi 18 1'29.370 0.483 0.024 174.259
14 Italy Fabio Di Giannantonio 21 1'29.374 0.487 0.004 174.252
15 Spain Xavi Vierge 21 1'29.457 0.570 0.083 174.090
16 Italy Tony Arbolino 17 1'29.501 0.614 0.044 174.004
17 United Kingdom Jake Dixon 20 1'29.522 0.635 0.021 173.963
18 Spain Hector Garzo 5 1'29.551 0.664 0.029 173.907
19 Italy Nicolo Bulega 21 1'29.601 0.714 0.050 173.810
20 Italy Celestino Vietti Ramus 18 1'29.624 0.737 0.023 173.765
21 Spain Jorge Navarro 19 1'29.633 0.746 0.009 173.748
22 United States Joe Roberts 23 1'29.693 0.806 0.060 173.632
23 Spain Marcos Ramírez 26 1'29.713 0.826 0.020 173.593
24 Netherlands Bo Bendsneyder 18 1'29.741 0.854 0.028 173.539
25 Malaysia Hafizh Syahrin 16 1'29.859 0.972 0.118 173.311
26 Italy Lorenzo Baldassari 20 1'29.959 1.072 0.100 173.118
27 Belgium Barry Baltus 20 1'30.036 1.149 0.077 172.970
28 Italy Simone Corsi 22 1'30.096 1.209 0.060 172.855
29 United States Cameron Beaubier 9 1'30.301 1.414 0.205 172.463
30 Italy Yari Montella 18 1'30.435 1.548 0.134 172.207
31 Taiga Hada 20 1'31.698 2.811 1.263 169.835
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