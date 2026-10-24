Sıralama turları raporu

Moto2 Phillip Island

Moto2 Avustralya sıralama: Pole pozisyonu Manuel Gonzalez’in, Deniz Öncü 25. sırada!

Moto2 Dünya Şampiyonası’nın Phillip Island ayağında pole pozisyonunu, 1:30.122’lik derecesiyle şampiyona lideri Manuel Gonzalez kazandı.

Emine Kökçü

Düzenlendi: 24 Eki 2026 04:29

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Moto2’de Phillip Island Grand Prix’sinin sıralama turları, değişken hava koşullarının ardından kuru zeminde gerçekleştirildi. Islak zeminde koşulan ikinci serbest antrenmanı Izan Guevara’nın Senna Agius’un önünde tamamlamasının ardından gözler, pole pozisyonu mücadelesine çevrildi.

Pistte yer yer nemli bölgeler bulunmasına rağmen Q1’de mücadele eden sürücüler kısa sürede 1:30’luk derecelere inmeyi başardı. 15 dakikalık seansın sonunda Zonta van den Goorbergh en hızlı isim olurken, Ivan Ortola da beklendiği gibi Q2’ye yükseldi. Bu iki sürücü Fantic sürücüleri Tony Arbolino ve KTM Ajo adına yarışan Collin Veijer eşlik etti.

Pole pozisyonu mücadelesinin başladığı Q2’de ilk bölümde Q1’den gelen sürücüler zaman tablosunun üst sıralarında yer aldı. Seansın ortalarına doğru tempoyu artıran Senna Agius, 1:30.295’lik derecesiyle liderliği ele geçirdi. Dani Holgado dördüncü sıraya yükselirken Izan Guevara dokuzuncu sırada kaldı. Şampiyona lideri Manuel Gonzalez ise 11. sıradaydı.

Son beş dakikaya girilirken sürücüler, yeni arka slick lastiklerle son denemeleri için piste çıktı. Ancak Avustralyalı taraftarların beklentisini boşa çıkaran olay, Agius’un hızlı sekizinci virajda kaza yapmasıyla yaşandı. Intact GP sürücüsü,motosikletine ciddi hasar verirken pole pozisyonu mücadelesindeki avantajını da kaybetti.

Aynı dakikalarda Manuel Gonzalez etkileyici bir tur atarak zirveye yerleşti. İspanyol sürücü,1:30.122’lik derecesiyle pole pozisyonunu elde ederken Barry Baltus’un yaklaşık onda bir saniye önünde yer aldı. Seansın son bölümünde Lunetta ve Aji’nin yaşadığı kazaların ardından sarı bayrakların sallanması, diğer sürücülerin derecelerini geliştirmesini zorlaştırdı.

Böylece Phillip Island’da pole pozisyonu mücadelesinin kazananı Gonzalez oldu. Son bölümdeki kazası nedeniyle geriye düşen Senna Agius, evindeki yarışa yedinci sıradan başlayacak. Şampiyonluk mücadelesindeki önemli isimlerden Izan Guevara ise altıncı sırayı elde etti.

Manuel Gonzalez’in yanında ilk çizgide Filip Salac ve Barry Baltus yer alacak. Ivan Ortola dördüncü, Dani Holgado ise beşinci sırada start alacak. Aspar sürücüsü David Alonso, sıralama turlarını 14. sırada tamamladı.

Phillip Island hafta sonunda iki İspanyol sürücü için de talihsizlik yaşandı. Marc VDS sürücüsü Aron Canet, cuma günü başparmağını kırmasının ardından yarış dışı kaldı. Forward takımının sürücüsü Alex Escrig de ilk serbest antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadele edemedi.

Phillip Island’daki sıralama turları, şampiyona lideri Manuel Gonzalez’in kritik pole pozisyonunu elde etmesiyle sona erdi. Agius’un son bölümde yaptığı hata ise Moto2’de yarış öncesindeki dengeleri değiştirdi.

Temsilcimiz Deniz Öncü, Phillip Island’da gerçekleştirilen sıralama turlarında Q1 seansını yedinci sırada tamamladı. Q2’ye yükselme mücadelesinde istediği sonucu alamayan temsilcimiz seansı 10. sırada bitirerek bir üst aşamaya geçemedi. Deniz Öncü, sıralama turlarının ardından yarışa 25. cepten start alacak.

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- Motorsport.com Ekibi

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Emine Kökçü





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