Moto2 Assen sıralama turları: Raul Fernandez, bu sezonki 4. pole pozisyonunu kazandı

Fernandez'in 1:36.356 saniyelik turu İspanyol pilotu pozisyonuna taşıdı. Şampiyona lideri Remy Gardner, takım arkadaşı Fernandez'in 0.186 sn arkasında ikinci oldu. Sam Lowes, son birkaç yarıştır süregelen kötü performansına dur demek istediği Hollanda Grand Prix'sinde iyi bir seans geçirdi. İngiliz pilot, yarın yarışa Red Bull KTM AJo pilotlarının arkasında 3. sırada başlayacak.

Q2'nin ilk bölümlerinde Gardner 1:36'lara inebilen ilk pilot oldu ve kısa bir süreliğine liderliği eline geçirdi ancak Raul Fernandez, bunu hızlıca değiştirdi. İspanyol pilot, 1:36.567 saniyelik turuyla en yakın rakibinden 0.3 saniye daha hızlı bir derece kaydetti.

İkinci turlarda Gardner, yeniden liderliği eline almıştı ki Fernandez turunu bir kez daha geliştirdi ve takım arkadaşının 0.186 saniye önünde pole pozisyonuna ulaşmış oldu. Böylelikle Red Bull KTM Ajo, bir kez daha duble yapmış oldu.

Augusto Fernandez, seansı 3. sırada tamamlamıştı ancak sarı bayrak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yarışa 5 sıra grid cezası aldı. İspanyol pilot, yarışa 8. sıradan başlayacak.

Aron Canet, antrenman turlarını 21. sırada tamamlamasının ardından güçlü bir performansla seansı 4. sırada noktaladı. Hector Garzo, Q2 direkt olarak kalamasının ardından güçlü bir performans gösteren bir diğer sürücüydü.

Garzo, yarışa 5. sıradan başlayacak. Bu, onun 2020 Valensiya GP'den bu yana en iyi grid pozisyonu olacak.

Çaylak Ai Ogura, seansı 6. sırada tamamladı. Japon sürücü, çaylak senesinde etkilemeye devam ediyor.

Yarış yarın 13.20'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Seans sonucu: