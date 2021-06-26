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Önceki / Moto2 Assen 3. antrenman: Raul Fernandez, sıralama turları öncesinde lider
Moto2 / Assen Sıralama turları raporu

Moto2 Assen sıralama turları: Raul Fernandez, bu sezonki 4. pole pozisyonunu kazandı

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Red Bull KTM Ajo pilotu Raul Fernandez, Motul TT Assen'de bu sezonki 4. pole pozisyonunu kazandı.

Moto2 Assen sıralama turları: Raul Fernandez, bu sezonki 4. pole pozisyonunu kazandı

Fernandez'in 1:36.356 saniyelik turu İspanyol pilotu pozisyonuna taşıdı. Şampiyona lideri Remy Gardner, takım arkadaşı Fernandez'in 0.186 sn arkasında ikinci oldu.

Sam Lowes, son birkaç yarıştır süregelen kötü performansına dur demek istediği Hollanda Grand Prix'sinde iyi bir seans geçirdi. İngiliz pilot, yarın yarışa Red Bull KTM AJo pilotlarının arkasında 3. sırada başlayacak. 

Q2'nin ilk bölümlerinde Gardner 1:36'lara inebilen ilk pilot oldu ve kısa bir süreliğine liderliği eline geçirdi ancak Raul Fernandez, bunu hızlıca değiştirdi. İspanyol pilot, 1:36.567 saniyelik turuyla en yakın rakibinden 0.3 saniye daha hızlı bir derece kaydetti. 

İkinci turlarda Gardner, yeniden liderliği eline almıştı ki Fernandez turunu bir kez daha geliştirdi ve takım arkadaşının 0.186 saniye önünde pole pozisyonuna ulaşmış oldu. Böylelikle Red Bull KTM Ajo, bir kez daha duble yapmış oldu. 

Augusto Fernandez, seansı 3. sırada tamamlamıştı ancak sarı bayrak kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yarışa 5 sıra grid cezası aldı. İspanyol pilot, yarışa 8. sıradan başlayacak. 

Aron Canet, antrenman turlarını 21. sırada tamamlamasının ardından güçlü bir performansla seansı 4. sırada noktaladı. Hector Garzo, Q2 direkt olarak kalamasının ardından güçlü bir performans gösteren bir diğer sürücüydü. 

Garzo, yarışa 5. sıradan başlayacak. Bu, onun 2020 Valensiya GP'den bu yana en iyi grid pozisyonu olacak. 

Çaylak Ai Ogura, seansı 6. sırada tamamladı. Japon sürücü, çaylak senesinde etkilemeye devam ediyor. 

Yarış yarın 13.20'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Spain Raul Fernandez 1'36.356   169.695
2 Australia Remy Gardner 1'36.542 0.186 169.368
3 United Kingdom Sam Lowes 1'36.686 0.330 169.116
4 Spain Aron Canet 1'36.765 0.409 168.978
5 Spain Hector Garzo 1'36.802 0.446 168.913
6 Japan Ai Ogura 1'36.804 0.448 168.910
7 Spain Jorge Navarro 1'36.816 0.460 168.889
8 Spain Augusto Fernandez 1'36.884 0.528 168.770
9 Italy Lorenzo Porta 1'36.951 0.595 168.654
10 Italy Tony Arbolino 1'37.007 0.651 168.556
11 Italy Celestino Vietti Ramus 1'37.023 0.667 168.529
12 Switzerland Thomas Luthi 1'37.079 0.723 168.431
13 Netherlands Bo Bendsneyder 1'37.118 0.762 168.364
14 Germany Marcel Schrötter 1'37.147 0.791 168.313
15 Italy Fabio Di Giannantonio 1'37.230 0.874 168.170
16 Spain Albert Arenas 1'37.235 0.879 168.161
17 Italy Marco Bezzecchi 1'37.249 0.893 168.137
18 Thailand Somkiat Chantra 1'37.373 1.017 167.923
19 United States Joe Roberts 1'37.041 0.685 168.497
20 Spain Marcos Ramírez 1'37.054 0.698 168.475
21 Italy Simone Corsi 1'37.063 0.707 168.459
22 United Kingdom Jake Dixon 1'37.171 0.815 168.272
23 Italy Stefano Manzi 1'37.181 0.825 168.255
24 Spain Xavi Vierge 1'37.236 0.880 168.159
25 United States Cameron Beaubier 1'37.261 0.905 168.116
26 Italy Nicolo Bulega 1'37.281 0.925 168.082
27 Spain Alonso Lopez 1'37.299 0.943 168.051
28 Belgium Barry Baltus 1'37.926 1.570 166.975
29 Manuel Gonzalez 1'38.141 1.785 166.609
30 Malaysia Hafizh Syahrin 1'38.515 2.159 165.976
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Moto2 Assen 3. antrenman: Raul Fernandez, sıralama turları öncesinde lider

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