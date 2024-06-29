Moto2 Assen Sıralama: Aldeguer pole'de, Şampiyona lideri Garcia üçüncü sıradan yarışa başlayacak
Fermin Aldeguer, Hollanda'da gerçekleştirilen Moto2 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Moto2 Hollanda sıralama turlarının ilk bölümünde sürücüler, ilk dörde girerek Q2'ye kalmak için uğraş verdiler.
Albert Arenas bu bölümü 1.36.139'luk turuyla lider tamamlarken, Zonta van den Goorgbergh 0.039 saniye geride ikinci oldu. Senna Agius da üçüncü sıraya yerleşti.
Izan Guevera ise sıralama turunu dördüncü sırada tamamlayarak Q2'ye kalan son isim oldu.
Moto2'nin Hollanda'da gerçekleştirdiği sıralama turlarının son bölümünde sürücüler pole pozisyonunu kazanmak için çaba gösterdi.
Fermin Aldeguer 1:35.269'luk turuyla pole pozisyonunu kazanırken, Ai Ogura 0.230 saniye geride ikinci oldu. Ogura'nın takım arkadaşı Sergio Garcia ise yarışa üçüncü sıradan başlayacak.
Pazar günkü yarışta ikinci çizgiyi Manuel Gonzalez, Alonso Lopez ve Albert Arenas paylaşacak.
Seansın sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|F. Aldeguer Folladore SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|8
|
1'35.269
|171.631
|255
|2
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.230
1'35.499
|0.230
|171.218
|259
|3
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.354
1'35.623
|0.124
|170.996
|258
|4
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|8
|
+0.371
1'35.640
|0.017
|170.966
|258
|5
|A. Lopez Folladore SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|8
|
+0.476
1'35.745
|0.105
|170.778
|258
|6
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|8
|
+0.555
1'35.824
|0.079
|170.637
|261
|7
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|8
|
+0.604
1'35.873
|0.049
|170.550
|259
|8
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|8
|
+0.632
1'35.901
|0.028
|170.500
|261
|9
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|8
|
+0.714
1'35.983
|0.082
|170.355
|260
|10
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|8
|
+0.777
1'36.046
|0.063
|170.243
|262
|11
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|8
|
+0.861
1'36.130
|0.084
|170.094
|258
|12
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|9
|
+0.870
1'36.139
|0.009
|170.078
|259
|13
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|5
|
+0.888
1'36.157
|0.018
|170.046
|256
|14
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|8
|
+0.894
1'36.163
|0.006
|170.036
|258
|15
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|8
|
+1.002
1'36.271
|0.108
|169.845
|259
|16
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|8
|
+1.092
1'36.361
|0.090
|169.686
|263
|17
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|6
|
+1.127
1'36.396
|0.035
|169.625
|258
|18
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|1
|
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