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Sıralama turları raporu
Moto2 Assen

Moto2 Assen Sıralama: Aldeguer pole'de, Şampiyona lideri Garcia üçüncü sıradan yarışa başlayacak

Fermin Aldeguer, Hollanda'da gerçekleştirilen Moto2 sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Rümeysa Öztürk
Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing

Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto2 Hollanda sıralama turlarının ilk bölümünde sürücüler, ilk dörde girerek Q2'ye kalmak için uğraş verdiler. 

Albert Arenas bu bölümü 1.36.139'luk turuyla lider tamamlarken, Zonta van den Goorgbergh 0.039 saniye geride ikinci oldu. Senna Agius da üçüncü sıraya yerleşti.

Izan Guevera ise sıralama turunu dördüncü sırada tamamlayarak Q2'ye kalan son isim oldu.

Moto2'nin Hollanda'da gerçekleştirdiği sıralama turlarının son bölümünde sürücüler pole pozisyonunu kazanmak için çaba gösterdi.

Fermin Aldeguer 1:35.269'luk turuyla pole pozisyonunu kazanırken, Ai Ogura 0.230 saniye geride ikinci oldu. Ogura'nın takım arkadaşı Sergio Garcia ise yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Pazar günkü yarışta ikinci çizgiyi Manuel Gonzalez, Alonso Lopez ve Albert Arenas paylaşacak.

Seansın sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain F. Aldeguer Folladore SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 8

1'35.269

   171.631 255
2 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 8

+0.230

1'35.499

 0.230 171.218 259
3 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 8

+0.354

1'35.623

 0.124 170.996 258
4 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 8

+0.371

1'35.640

 0.017 170.966 258
5 Spain A. Lopez Folladore SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 8

+0.476

1'35.745

 0.105 170.778 258
6 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 8

+0.555

1'35.824

 0.079 170.637 261
7 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 8

+0.604

1'35.873

 0.049 170.550 259
8 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 8

+0.632

1'35.901

 0.028 170.500 261
9 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 8

+0.714

1'35.983

 0.082 170.355 260
10 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 8

+0.777

1'36.046

 0.063 170.243 262
11
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 8

+0.861

1'36.130

 0.084 170.094 258
12 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 9

+0.870

1'36.139

 0.009 170.078 259
13 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 5

+0.888

1'36.157

 0.018 170.046 256
14 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 8

+0.894

1'36.163

 0.006 170.036 258
15 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 8

+1.002

1'36.271

 0.108 169.845 259
16 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 8

+1.092

1'36.361

 0.090 169.686 263
17 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 6

+1.127

1'36.396

 0.035 169.625 258
18 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 1

 

      
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