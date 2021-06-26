Moto2 Assen 3. antrenman: Raul Fernandez, sıralama turları öncesinde lider

Raul Fernandez, seansı zirvede tamamlarken, Marco Bezzecchi 2. oldu. Jorge Navarro'dan ise seansın en hızlı 3. turu geldi.

Seans oldukça yoğun geçti ve iki sürücü hariç herkes zamanını geliştirmeyi başardı. Şampiyona lideri Remy Gardner, şu ana kadar sakin bir hafta sonu geçiriyor ancak Q2'ye direkt olarak katılmaya hak kazandı.

Federal Oil Gresini sürücüsü Fabio Di Giannantonio, şu anda en hızlı tur zamanlarında 11. sırada bulunuyor, 2019 Moto3 şampiyonu Lorenzo Dalla Porta ise en hızlı turlarda 12. sırada. Bu iki pilot da direkt olarak Q2'ye kalmayı başardı. Sıralama turları TSİ 16.10'da başlayacak.

Seans sonucu: