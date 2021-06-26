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Moto2 Assen 3. antrenman: Raul Fernandez, sıralama turları öncesinde lider

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Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez, seans içinde kaza yapmasına rağmen sıralama turları öncesinde ilk sırada bulunuyor.

Moto2 Assen 3. antrenman: Raul Fernandez, sıralama turları öncesinde lider

Raul Fernandez, seansı zirvede tamamlarken, Marco Bezzecchi 2. oldu. Jorge Navarro'dan ise seansın en hızlı 3. turu geldi. 

 

Seans oldukça yoğun geçti ve iki sürücü hariç herkes zamanını geliştirmeyi başardı. Şampiyona lideri Remy Gardner, şu ana kadar sakin bir hafta sonu geçiriyor ancak Q2'ye direkt olarak katılmaya hak kazandı. 

Federal Oil Gresini sürücüsü Fabio Di Giannantonio, şu anda en hızlı tur zamanlarında 11. sırada bulunuyor, 2019 Moto3 şampiyonu Lorenzo Dalla Porta ise en hızlı turlarda 12. sırada. Bu iki pilot da direkt olarak Q2'ye kalmayı başardı.

Sıralama turları TSİ 16.10'da başlayacak.

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Raul Fernandez 16 1'36.511     169.423
2 Italy Marco Bezzecchi 11 1'36.710 0.199 0.199 169.074
3 Spain Jorge Navarro 18 1'36.838 0.327 0.128 168.851
4 Thailand Somkiat Chantra 18 1'36.892 0.381 0.054 168.756
5 United Kingdom Sam Lowes 19 1'36.894 0.383 0.002 168.753
6 Australia Remy Gardner 18 1'36.909 0.398 0.015 168.727
7 Japan Ai Ogura 16 1'36.927 0.416 0.018 168.696
8 Spain Augusto Fernandez 17 1'36.944 0.433 0.017 168.666
9 Italy Celestino Vietti Ramus 17 1'36.946 0.435 0.002 168.662
10 Italy Tony Arbolino 17 1'37.001 0.490 0.055 168.567
11 Italy Fabio Di Giannantonio 16 1'37.033 0.522 0.032 168.511
12 Italy Lorenzo Porta 15 1'37.048 0.537 0.015 168.485
13 Germany Marcel Schrötter 18 1'37.058 0.547 0.010 168.468
14 Switzerland Thomas Luthi 20 1'37.061 0.550 0.003 168.463
15 Netherlands Bo Bendsneyder 18 1'37.077 0.566 0.016 168.435
16 Spain Xavi Vierge 17 1'37.097 0.586 0.020 168.400
17 United Kingdom Jake Dixon 18 1'37.120 0.609 0.023 168.360
18 Italy Nicolo Bulega 17 1'37.122 0.611 0.002 168.357
19 Italy Simone Corsi 17 1'37.156 0.645 0.034 168.298
20 Spain Hector Garzo 17 1'37.175 0.664 0.019 168.265
21 Spain Aron Canet 16 1'37.187 0.676 0.012 168.244
22 Italy Stefano Manzi 19 1'37.200 0.689 0.013 168.222
23 Spain Albert Arenas 16 1'37.228 0.717 0.028 168.173
24 United States Joe Roberts 18 1'37.245 0.734 0.017 168.144
25 Spain Marcos Ramírez 19 1'37.586 1.075 0.341 167.556
26 Spain Alonso Lopez 19 1'37.762 1.251 0.176 167.255
27 United States Cameron Beaubier 19 1'38.047 1.536 0.285 166.768
28 Manuel Gonzalez 20 1'38.217 1.706 0.170 166.480
29 Malaysia Hafizh Syahrin 15 1'38.426 1.915 0.209 166.126
30 Belgium Barry Baltus 18 1'38.439 1.928 0.013 166.104
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