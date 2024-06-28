Moto2 Assen 2. Antrenman: Aldeguer lider, Ogura ikinci, Roberts üçüncü!
Moto2'nin Hollanda hafta sonunda gerçekleştirilen ikinci antrenman seansının lideri, Fermin Aldeguer oldu.
Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Moto2'nin Hollanda'da düzenlediği ikinci antrenman seansı için sürücüler turlarını geliştirmek adına piste çıktılar.
Seansın ilk dakikalarında Filip Salac, 7. virajda kaza yaptı ve kendini yerde buldu. Böylece, pistin temizlenmesi adına kırmızı bayraklar çıktı. O sırada sürücüler de pite girdi.
Pistin temizlenmesiyle seans yeniden devam etti ve Moto2 sürücüleri piste çıkmaya başladılar ve ilk turu atan isim 1.36.822'lik derecesiyle Alex Lopez oldu. Onu sırasıyla, Somkiat Chantra ,van Goorbergh, Alex Canet ve Manuel Gonzalez takip etti.
Seansın bitimine 31 dakika kala Somkiat Chantra turunu geliştirerek, 1.36.550'lik bir derece yaptı. Sergio Garcia ise 0.006 saniye geride kalarak ikinci sıraya yerleşti ve kısa bir süre içerisinde en hızlı turu yaparak zirveye yerleşti.
Garcia'yı sırasıyla, 0.001 saniye geride Chantra ikinci, 0.037 saniye geride Aron Canet üçüncü sıraya yerleşti.
O sırada, Fermin Aldeguer 1.36.620'lik tur yaparak dördüncü olurken, Ai Ogura 1.36.378'lik saniye ile liderliğe çıktı.
Jake Dixon 1.37.470'lik derecesiyle 17. sıraya yerleşti.
Alex Lopez yeniden turunu geliştirmek için tur atmaya başladı ancak 6. sırada kalmaya devam etti.
Seansın bitimine 22 dakika kala birçok sürücü pite girerken, Sergio Garcia takım arkadaşı Ai Ogura'yı geçerek, 1.36.195'lik turuyla zirveye çıktı.
Alex Lopez turunu geliştirerek üçüncü sıraya çıkarken, Joe Roberts 1.36.183'lük saniyeyle liderliğe yükseldi.
Joe Roberts liderliğe çıktıktan sonra motosikletinin kontrolünü 7. virajda kaybederek kendini yerde buldu.
Birçok sürücü yeniden pite girerek, en hızlı turlarını atabilmek için yeni lastikler taktılar.
Joe Roberts kaza yaptığı için kontrol edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Xavi Cardelus'da kaza yapan diğer bir isim oldu.
Seansın bitimine 8 dakika kala çoğu sürücü, Joe Roberts'ın turuna yetişemedi. Daha sonra Fermin Aldeguer 1.35.906'lık derecesiyle liderliğe çıktı. Ancak Aldeguer, pist sınırlarını ihlal ettiği için turu silindi ve 9. sıraya düştü.
O sırada Ai Ogura 1.36.028'lik turuyla zirveye çıktı. Aldeguer pes etmeyip yeniden tur atarak 1.35.912'lik derecesiyle Ogura'yı geçti.
Albert Arenas, seansın son 2 dakikasında kaza yaptı ve böylece o da, kaza yapan diğer bir isim oldu.
Fermin Aldeguer antrenman seansını 1.35.698'lik derecesiyle lider tamamladı. Onu sırasıyla, Ai Ogura, Joe Roberts, Sergio Garcia, Tony Arbolino, Aron Canet, Alex Lopez, Manuel Gonzalez, Somkiat Chantra ve Albert Arenas takip etti.
2. antrenman seansının sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|F. Aldeguer Folladore SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|20
|
|2
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|19
|
1'35.984
|170.353
|3
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|11
|
1'36.183
|170.000
|4
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|19
|
1'36.195
|169.979
|5
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|19
|
1'36.282
|169.826
|6
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|15
|
1'36.286
|169.819
|7
|A. Lopez Folladore SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|22
|
1'36.383
|169.648
|8
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|21
|
1'36.547
|169.360
|9
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|19
|
1'36.550
|169.354
|10
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|18
|
1'36.605
|169.258
|11
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|22
|
1'36.694
|169.102
|12
|B. Bendsneyder Preicanos Racing Team
|64
|Kalex
|18
|
1'36.751
|169.002
|13
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|19
|
1'36.773
|168.964
|14
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|19
|
1'36.779
|168.954
|15
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|16
|
1'36.789
|168.936
|16
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|19
|
1'36.833
|168.859
|17
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|19
|
1'36.930
|168.690
|18
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|19
|
1'36.936
|168.680
|19
|
D. Muñoz Preicanos Racing Team
|17
|Kalex
|16
|
1'37.132
|168.339
|20
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|19
|
1'37.134
|168.336
|21
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|18
|
1'37.217
|168.192
|22
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|18
|
1'37.226
|168.177
|23
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|20
|
1'37.330
|167.997
|24
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|18
|
1'37.789
|167.208
|25
|J. Masia Preicanos Racing Team
|5
|Kalex
|19
|
1'37.845
|167.113
|26
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|11
|
1'37.893
|167.031
|27
|M. Schrötter Ajo Motorsport
|32
|Kalex
|17
|
|28
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|17
|
1'38.432
|166.116
|29
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|15
|
1'39.104
|164.990
|30
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|16
|
1'39.106
|164.986
|31
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|0
|
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