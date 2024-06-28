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Antrenman raporu
Moto2 Assen

Moto2 Assen 2. Antrenman: Aldeguer lider, Ogura ikinci, Roberts üçüncü!

Moto2'nin Hollanda hafta sonunda gerçekleştirilen ikinci antrenman seansının lideri, Fermin Aldeguer oldu.

Rümeysa Öztürk
Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing

Fermin Aldeguer, SpeedUp Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto2'nin Hollanda'da düzenlediği ikinci antrenman seansı için sürücüler turlarını geliştirmek adına piste çıktılar. 

Seansın ilk dakikalarında Filip Salac, 7. virajda kaza yaptı ve kendini yerde buldu. Böylece, pistin temizlenmesi adına kırmızı bayraklar çıktı. O sırada sürücüler de pite girdi. 

Pistin temizlenmesiyle seans yeniden devam etti ve Moto2 sürücüleri piste çıkmaya başladılar ve ilk turu atan isim 1.36.822'lik derecesiyle Alex Lopez oldu. Onu sırasıyla, Somkiat Chantra ,van Goorbergh, Alex Canet ve Manuel Gonzalez takip etti. 

Seansın bitimine 31 dakika kala Somkiat Chantra turunu geliştirerek, 1.36.550'lik bir derece yaptı. Sergio Garcia ise 0.006 saniye geride kalarak ikinci sıraya yerleşti ve kısa bir süre içerisinde en hızlı turu yaparak zirveye yerleşti. 

Garcia'yı sırasıyla, 0.001 saniye geride Chantra ikinci, 0.037 saniye geride Aron Canet üçüncü sıraya yerleşti.

O sırada, Fermin Aldeguer 1.36.620'lik tur yaparak dördüncü olurken, Ai Ogura 1.36.378'lik saniye ile liderliğe çıktı. 

Jake Dixon 1.37.470'lik derecesiyle 17. sıraya yerleşti. 

Alex Lopez yeniden turunu geliştirmek için tur atmaya başladı ancak 6. sırada kalmaya devam etti. 

Seansın bitimine 22 dakika kala birçok sürücü pite girerken, Sergio Garcia takım arkadaşı Ai Ogura'yı geçerek, 1.36.195'lik turuyla zirveye çıktı.

Alex Lopez turunu geliştirerek üçüncü sıraya çıkarken, Joe Roberts 1.36.183'lük saniyeyle liderliğe yükseldi.

Joe Roberts liderliğe çıktıktan sonra motosikletinin kontrolünü 7. virajda kaybederek kendini yerde buldu.

Birçok sürücü yeniden pite girerek, en hızlı turlarını atabilmek için yeni lastikler taktılar. 

Joe Roberts kaza yaptığı için kontrol edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Xavi Cardelus'da kaza yapan diğer bir isim oldu.

Seansın bitimine 8 dakika kala çoğu sürücü, Joe Roberts'ın turuna yetişemedi.  Daha sonra Fermin Aldeguer 1.35.906'lık derecesiyle liderliğe çıktı. Ancak Aldeguer, pist sınırlarını ihlal ettiği için turu silindi ve 9. sıraya düştü.

O sırada Ai Ogura 1.36.028'lik turuyla zirveye çıktı. Aldeguer pes etmeyip yeniden tur atarak 1.35.912'lik derecesiyle Ogura'yı geçti. 

Albert Arenas, seansın son 2 dakikasında kaza yaptı ve böylece o da, kaza yapan diğer bir isim oldu.

Fermin Aldeguer antrenman seansını 1.35.698'lik derecesiyle lider tamamladı. Onu sırasıyla, Ai Ogura, Joe Roberts, Sergio Garcia, Tony Arbolino, Aron Canet, Alex Lopez, Manuel Gonzalez, Somkiat Chantra ve Albert Arenas takip etti. 

2. antrenman seansının sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain F. Aldeguer Folladore SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 20

 

      
2 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 19

1'35.984

   170.353  
3 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 11

1'36.183

   170.000  
4 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 19

1'36.195

   169.979  
5 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 19

1'36.282

   169.826  
6 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 15

1'36.286

   169.819  
7 Spain A. Lopez Folladore SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 22

1'36.383

   169.648  
8 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 21

1'36.547

   169.360  
9 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 19

1'36.550

   169.354  
10 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 18

1'36.605

   169.258  
11 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 22

1'36.694

   169.102  
12 Netherlands B. Bendsneyder Preicanos Racing Team 64 Kalex 18

1'36.751

   169.002  
13 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 19

1'36.773

   168.964  
14 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 19

1'36.779

   168.954  
15 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 16

1'36.789

   168.936  
16 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 19

1'36.833

   168.859  
17 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 19

1'36.930

   168.690  
18 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 19

1'36.936

   168.680  
19
D. Muñoz Preicanos Racing Team
 17 Kalex 16

1'37.132

   168.339  
20
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 19

1'37.134

   168.336  
21 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 18

1'37.217

   168.192  
22 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 18

1'37.226

   168.177  
23 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 20

1'37.330

   167.997  
24 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 18

1'37.789

   167.208  
25 Spain J. Masia Preicanos Racing Team 5 Kalex 19

1'37.845

   167.113  
26
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 11

1'37.893

   167.031  
27 Germany M. Schrötter Ajo Motorsport 32 Kalex 17

 

      
28 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 17

1'38.432

   166.116  
29 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 15

1'39.104

   164.990  
30
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 16

1'39.106

   164.986  
31 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 0

 

      
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Önceki haber Moto2 Assen 1. Antrenman: Ogura zirvede, Garcia ikinci!

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