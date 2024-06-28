Moto2 Assen 2. Antrenman: Aldeguer lider, Ogura ikinci, Roberts üçüncü!

Moto2'nin Hollanda'da düzenlediği ikinci antrenman seansı için sürücüler turlarını geliştirmek adına piste çıktılar.

Seansın ilk dakikalarında Filip Salac, 7. virajda kaza yaptı ve kendini yerde buldu. Böylece, pistin temizlenmesi adına kırmızı bayraklar çıktı. O sırada sürücüler de pite girdi.

Pistin temizlenmesiyle seans yeniden devam etti ve Moto2 sürücüleri piste çıkmaya başladılar ve ilk turu atan isim 1.36.822'lik derecesiyle Alex Lopez oldu. Onu sırasıyla, Somkiat Chantra ,van Goorbergh, Alex Canet ve Manuel Gonzalez takip etti.

Seansın bitimine 31 dakika kala Somkiat Chantra turunu geliştirerek, 1.36.550'lik bir derece yaptı. Sergio Garcia ise 0.006 saniye geride kalarak ikinci sıraya yerleşti ve kısa bir süre içerisinde en hızlı turu yaparak zirveye yerleşti.

Garcia'yı sırasıyla, 0.001 saniye geride Chantra ikinci, 0.037 saniye geride Aron Canet üçüncü sıraya yerleşti.

O sırada, Fermin Aldeguer 1.36.620'lik tur yaparak dördüncü olurken, Ai Ogura 1.36.378'lik saniye ile liderliğe çıktı.

Jake Dixon 1.37.470'lik derecesiyle 17. sıraya yerleşti.

Alex Lopez yeniden turunu geliştirmek için tur atmaya başladı ancak 6. sırada kalmaya devam etti.

Seansın bitimine 22 dakika kala birçok sürücü pite girerken, Sergio Garcia takım arkadaşı Ai Ogura'yı geçerek, 1.36.195'lik turuyla zirveye çıktı.

Alex Lopez turunu geliştirerek üçüncü sıraya çıkarken, Joe Roberts 1.36.183'lük saniyeyle liderliğe yükseldi.

Joe Roberts liderliğe çıktıktan sonra motosikletinin kontrolünü 7. virajda kaybederek kendini yerde buldu.

Birçok sürücü yeniden pite girerek, en hızlı turlarını atabilmek için yeni lastikler taktılar.

Joe Roberts kaza yaptığı için kontrol edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Xavi Cardelus'da kaza yapan diğer bir isim oldu.

Seansın bitimine 8 dakika kala çoğu sürücü, Joe Roberts'ın turuna yetişemedi. Daha sonra Fermin Aldeguer 1.35.906'lık derecesiyle liderliğe çıktı. Ancak Aldeguer, pist sınırlarını ihlal ettiği için turu silindi ve 9. sıraya düştü.

O sırada Ai Ogura 1.36.028'lik turuyla zirveye çıktı. Aldeguer pes etmeyip yeniden tur atarak 1.35.912'lik derecesiyle Ogura'yı geçti.

Albert Arenas, seansın son 2 dakikasında kaza yaptı ve böylece o da, kaza yapan diğer bir isim oldu.

Fermin Aldeguer antrenman seansını 1.35.698'lik derecesiyle lider tamamladı. Onu sırasıyla, Ai Ogura, Joe Roberts, Sergio Garcia, Tony Arbolino, Aron Canet, Alex Lopez, Manuel Gonzalez, Somkiat Chantra ve Albert Arenas takip etti.

2. antrenman seansının sonucu: