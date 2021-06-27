Moto2 Assen: Raul Fernandez, 9. sıraya kadar gerilediği yarışı kazanmayı başardı

Dördüncü cepten start alan Aron Canet, çizgiden iyi kalktı ve liderliğe yükseldi. Üçüncü sıradan start alan Sam Lowes ise ikinci sıraya yükseldi.

Pole pozisyonunun sahibi Raul Fernandez, yarışa çok kötü başladı ve ikinci turun sonunda 9. sıraya kadar geriledi. Bu esnada ön taraflarda Remy Gardner, hem Canet hem de Lowes'u geçti ve liderliğe yükseldi.

Bunun ardından Lowes, Gardner'ı kovalamaya başladı. Canet ise onların temposuna ayak uyduramadı.

Altıncı tura girilirken Lowes, Gardner'ı geçmek için son virajda atak yaptı. Son şikandaki bu agresif atağın ardından ikili zaman kaybetti ve yavaşladı.

Bunu fırsata çeviren 3. sıradaki Augusto Fernandez, ikiliyi düzlükte arkasında bıraktı ve liderliğe yükseldi.

Bundan bir tur sonra ise Lowes, takım arkadaşını arkasında bıraktı ve liderliğe yükseldi. Sonrasında Gardner da Augusto Fernandez'i arkasında bıraktı.

Ön tarafta bunlar yaşanırken Raul Fernandez, kötü startının ardından yukarıya tırmanmayı başardı ve 4. sıraya oturdu.

Böylelikle yarışın üçte birini tamamladığımızda Lowes, Gardner, Augusto Fernandez, Raul Fernandez sıralaması oluştu.

Bu dörtlü aynı sıralamada yarışı devam ediyordu ki Augusto Fernandez önce Gardner'ı sonra da lider Lowes'u geçerek liderliğe yükseldi.

Onun arkasında ise Raul Fernandez, takım arkadaşı Gardner'ı geçerek 3. sıraya yükseldi. Raul Fernandez, sonrasında Lowes'u da geçti ve ikinci sıraya yükseldi.

Bu esnada ilk dördün hemen arkasında yer alan Fabio di Giannantonio, kaza yaparak 5. sırada götürdüğü yarışa veda etti.

18. tura geldiğimizde, bitime 7 tur kala, Raul Fernandez ilk sıradaki Augusto Fernandez'i de arkasında bıraktı ve liderliğe yükseldi. Augusto Fernandez'in ufak hatasının ardından Lowes da İspanyol sürücüyü arkasında bıraktı.

Son tura girilmeden önce Gardner, hem Augusto Fernandez'i hem de Lowes'u arkasında bıraktı.

Raul Fernandez, ilk iki turda 9. sıraya kadar gerilediği yarışı 1.5 sn farkla kazanmaya başardı. Gardner, takım arkadaşının arkasında ikinci oldu. Red Bull KTM AJo yine duble yapmış oldu.

Gardner, şampiyonada hâlâ takım arkadaşının 31 puan önünde lider durumda.

Augusto Fernandez, birkaç kez liderliğe yükseldiği yarışı 3. sırada tamamlarken; Lowes, damalı bayrağı 4. sırada gördü.

Marco Bezzecchi, mükemmel bir geri dönüşe imza atarak, 17. başladığı yarışı 5. sırada tamamladı. Çaylak sürücü Ai Ogura, etkilemeye devam etti ve yarışı 6. sırada tamamladı.

Yarış sonucu: