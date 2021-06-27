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Moto2 / Assen Yarış raporu

Moto2 Assen: Raul Fernandez, 9. sıraya kadar gerilediği yarışı kazanmayı başardı

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Raul Fernandez, ilk iki turda 9. sıraya kadar gerilediği yarışı kazanırken; Fernandez'in takım arkadaşı Remy Gardner ikinci oldu.

Moto2 Assen: Raul Fernandez, 9. sıraya kadar gerilediği yarışı kazanmayı başardı

Dördüncü cepten start alan Aron Canet, çizgiden iyi kalktı ve liderliğe yükseldi. Üçüncü sıradan start alan Sam Lowes ise ikinci sıraya yükseldi. 

Pole pozisyonunun sahibi Raul Fernandez, yarışa çok kötü başladı ve ikinci turun sonunda 9. sıraya kadar geriledi. Bu esnada ön taraflarda Remy Gardner, hem Canet hem de Lowes'u geçti ve liderliğe yükseldi. 

Bunun ardından Lowes, Gardner'ı kovalamaya başladı. Canet ise onların temposuna ayak uyduramadı.

Altıncı tura girilirken Lowes, Gardner'ı geçmek için son virajda atak yaptı. Son şikandaki bu agresif atağın ardından ikili zaman kaybetti ve yavaşladı. 

Bunu fırsata çeviren 3. sıradaki Augusto Fernandez, ikiliyi düzlükte arkasında bıraktı ve liderliğe yükseldi.

Bundan bir tur sonra ise Lowes, takım arkadaşını arkasında bıraktı ve liderliğe yükseldi. Sonrasında Gardner da Augusto Fernandez'i arkasında bıraktı. 

Ön tarafta bunlar yaşanırken Raul Fernandez, kötü startının ardından yukarıya tırmanmayı başardı ve 4. sıraya oturdu. 

Böylelikle yarışın üçte birini tamamladığımızda Lowes, Gardner, Augusto Fernandez, Raul Fernandez sıralaması oluştu. 

Bu dörtlü aynı sıralamada yarışı devam ediyordu ki Augusto Fernandez önce Gardner'ı sonra da lider Lowes'u geçerek liderliğe yükseldi. 

Onun arkasında ise Raul Fernandez, takım arkadaşı Gardner'ı geçerek 3. sıraya yükseldi. Raul Fernandez, sonrasında Lowes'u da geçti ve ikinci sıraya yükseldi. 

Bu esnada ilk dördün hemen arkasında yer alan Fabio di Giannantonio, kaza yaparak 5. sırada götürdüğü yarışa veda etti. 

18. tura geldiğimizde, bitime 7 tur kala, Raul Fernandez ilk sıradaki Augusto Fernandez'i de arkasında bıraktı ve liderliğe yükseldi. Augusto Fernandez'in ufak hatasının ardından Lowes da İspanyol sürücüyü arkasında bıraktı.

Son tura girilmeden önce Gardner, hem Augusto Fernandez'i hem de Lowes'u arkasında bıraktı.

Raul Fernandez, ilk iki turda 9. sıraya kadar gerilediği yarışı 1.5 sn farkla kazanmaya başardı. Gardner, takım arkadaşının arkasında ikinci oldu. Red Bull KTM AJo yine duble yapmış oldu. 

Gardner, şampiyonada hâlâ takım arkadaşının 31 puan önünde lider durumda.

Augusto Fernandez, birkaç kez liderliğe yükseldiği yarışı 3. sırada tamamlarken; Lowes, damalı bayrağı 4. sırada gördü. 

Marco Bezzecchi, mükemmel bir geri dönüşe imza atarak, 17. başladığı yarışı 5. sırada tamamladı. Çaylak sürücü  Ai Ogura, etkilemeye devam etti ve yarışı 6. sırada tamamladı. 

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Raul Fernandez 24 -       25
2 Australia Remy Gardner 24 1.066 1.066 1.066   20
3 Spain Augusto Fernandez 24 1.265 1.265 0.199   16
4 United Kingdom Sam Lowes 24 1.879 1.879 0.614   13
5 Italy Marco Bezzecchi 24 8.329 8.329 6.450   11
6 Japan Ai Ogura 24 10.960 10.960 2.631   10
7 Spain Jorge Navarro 24 13.993 13.993 3.033   9
8 Spain Xavi Vierge 24 16.052 16.052 2.059   8
9 Germany Marcel Schrötter 24 16.094 16.094 0.042   7
10 Italy Celestino Vietti Ramus 24 17.585 17.585 1.491   6
11 Thailand Somkiat Chantra 24 18.286 18.286 0.701   5
12 Spain Albert Arenas 24 18.812 18.812 0.526   4
13 Italy Stefano Manzi 24 19.273 19.273 0.461   3
14 Switzerland Thomas Luthi 24 19.649 19.649 0.376   2
15 Netherlands Bo Bendsneyder 24 22.162 22.162 2.513   1
16 United States Cameron Beaubier 24 22.223 22.223 0.061    
17 Spain Alonso Lopez 24 25.569 25.569 3.346    
18 United Kingdom Jake Dixon 24 26.245 26.245 0.676    
19 Italy Nicolo Bulega 24 27.323 27.323 1.078    
20 Spain Marcos Ramírez 24 27.463 27.463 0.140    
21 Italy Simone Corsi 24 27.638 27.638 0.175    
22 Manuel Gonzalez 24 35.908 35.908 8.270    
23 Malaysia Hafizh Syahrin 24 38.517 38.517 2.609    
24 Belgium Barry Baltus 24 46.728 46.728 8.211    
  Spain Aron Canet 19          
  Italy Fabio Di Giannantonio 15          
  United States Joe Roberts 7          
  Italy Lorenzo Porta 0          
  Italy Tony Arbolino 0          
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Moto2 Assen sıralama turları: Raul Fernandez, bu sezonki 4. pole pozisyonunu kazandı

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