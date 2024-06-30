Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Yarış raporu
Moto2 Assen

Moto2 Assen: Ogura kazandı, Aldeguer ikinci, Garcia podyumda!

Assen'de gerçekleştirilen Moto2 yarışında zafer Ai Ogura’nın oldu.

Rümeysa Öztürk
Ai Ogura, MT Helmets MSI

Ai Ogura, MT Helmets MSI

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pole pozisyonundan yarışa başlayan Fermin Aldeguer, iyi start aldı ve zirvede kalmayı sürdürdü. Sergio Garcia ise Diego Moreira ve Jake Dixon’ı geçerek altıncı sıraya kadar yükseldi. Garcia bu sefer Gonzalez’e karşı atak yaparak beşinci sıraya çıktı.

2. turda Aron Canet, Ramirez’i geçerek 12. sıraya çıktı.

Ai Ogura, Tony Arbolino’yu geçip ikinci sıraya yerleştiği sırada, Lopez de Arbolono’yu geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Tony Arbolino ise 5. sıraya kadar geriledi.

O sırada ön tarafta Aldeguer, Ogura’ya karşı adım adım fark açmaya devam etti. Onu sırasıyla Ai Ogura, Sergio Garcia, Alex Lopez, Manuel Gonzalez takip etti.

5. turda Sergio Garcia takım arkadaşı Ogura’yı geçerek ikinci sıraya kadar yükseldi. Garcia liderlik için Aldeguer ile mücadele etmeye başladı. Ancak Aldeguer farkı 0.9s kadar açmıştı.

Zonta van den Goorgbergh kazaya karıştığı sırada, Aron Canet de motosikletinden düştü.

Bitime 16 tur kala Garcia, Aldguer’i kovalamaya başlamıştı. Ancak Aldeguer farkı 1.001 saniye kadar açmaya devam etti ve liderliğini korumayı sürdürdü. Onu sırasıyla Garcia, Ogura, Lopez ve Arbolino takip etti.

11. turda Somkiat Chantra, Moreira’yı geçerek 8. sıraya yükseldi. 

O sırada Alonso Lopez ve Tony Arbolino arasında dördüncülük mücadelesi devam ediyordu. Tony Arbolino, Lopez'den dördüncü sırayı aldı ve Ogura’yı kovalamaya başladı. Daha sonra Ogura, takım arkadaşı Garcia’yı kerblerde geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Bitime 8 tur kala yarışın lideri Fermin Aldeguer'e, pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle uzun tur cezası verildi.

17. turda uzun tur cezasını çeken Aldeguer, üçüncü sıraya kadar geriledi. Böylece Ai Ogura, yarışın yeni lideri oldu. Onu sırasıyla Sergio Garcia, Fermin Aldeguer, Jake Dixon, Tony Arbolino takip etti.

Bitime 4 tur kala, ön sırada Sergio Garcia, takım arkadaşı Ai Ogura’ya karşı liderliği alabilmek için baskı uygulamaya başladı. Ancak Aldeguer, Garcia’yı avlayarak ikinci sıraya yerleşti. Garcia da, üçüncü sıraya düştü.

Moto2’nin Hollanda’da gerçekleştirdiği yarışı kazanan isim, Ai Ogura olurken, 0.614 saniye geride Aldeguer ikinci oldu. 3.897 saniye geride Sergio Garcia da üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Yarışın sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 22

-

       25
2 Spain F. Aldeguer Folladore SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 22

+0.571

0.571

 0.571     20
3 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 22

+4.252

4.252

 3.681     16
4 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 22

+8.985

8.985

 4.733     13
5 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 22

+9.949

9.949

 0.964     11
6 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 22

+10.069

10.069

 0.120     10
7 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 22

+12.488

12.488

 2.419     9
8 Spain A. Lopez Folladore SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 22

+12.592

12.592

 0.104     8
9 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 22

+12.734

12.734

 0.142     7
10 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 22

+12.986

12.986

 0.252     6
11
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 22

+12.945

12.945

       5
12 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 22

+14.689

14.689

 1.744     4
13 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 22

+17.047

17.047

 2.358     3
14 Netherlands B. Bendsneyder Preicanos Racing Team 64 Kalex 22

+17.623

17.623

 0.576     2
15 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 22

+23.003

23.003

 5.380     1
16 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 22

+23.522

23.522

 0.519      
17 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 22

+29.642

29.642

 6.120      
18 Germany M. Schrötter Ajo Motorsport 32 Kalex 22

+33.235

33.235

 3.593      
19 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 22

+33.311

33.311

 0.076      
20
D. Muñoz Preicanos Racing Team
 17 Kalex 22

+42.661

42.661

 9.350      
21
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 22

+50.523

50.523

 7.862      
22 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 22

+52.031

52.031

 1.508      
23 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 22

+52.469

52.469

 0.438      
24 Spain J. Masia Preicanos Racing Team 5 Kalex 22

+52.531

52.531

 0.062      
dnf Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 7

15 laps

     Kaza  
dnf Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 5

17 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 5

17 laps

     Yarış dışı  
dnf Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 4

18 laps

     Yarış dışı  
Tüm sonuçları görüntüle  

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Moto2 Assen Sıralama: Aldeguer pole'de, Şampiyona lideri Garcia üçüncü sıradan yarışa başlayacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Rümeysa Öztürk
Avusturya Grand Prix'sinde yeniden günün pilotu Lando Norris oldu!

Avusturya Grand Prix'sinde yeniden günün pilotu Lando Norris oldu!

Formula 1
Avusturya GP
Avusturya Grand Prix'sinde yeniden günün pilotu Lando Norris oldu!
MotoGP Hollanda: Bagnaia yarışı kazandı, Bastianini podyumda!

MotoGP Hollanda: Bagnaia yarışı kazandı, Bastianini podyumda!

MotoGP
Hollanda GP
MotoGP Hollanda: Bagnaia yarışı kazandı, Bastianini podyumda!
F3 Avusturya: Browning ikinci zaferini kazanarak yeni şampiyona lideri oldu!

F3 Avusturya: Browning ikinci zaferini kazanarak yeni şampiyona lideri oldu!

FIA F3
Spielberg
F3 Avusturya: Browning ikinci zaferini kazanarak yeni şampiyona lideri oldu!

Son Haberler

Russell, Wolff'un telsiz çağrısıyla "neredeyse kaza yapıyormuş"

Russell, Wolff'un telsiz çağrısıyla "neredeyse kaza yapıyormuş"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Russell, Wolff'un telsiz çağrısıyla "neredeyse kaza yapıyormuş"
WRC Polonya: Rovanpera, son dakika çağrısının ardından çarpıcı bir galibiyete imza attı

WRC Polonya: Rovanpera, son dakika çağrısının ardından çarpıcı bir galibiyete imza attı

WRC WRC
Polonya Rallisi
WRC Polonya: Rovanpera, son dakika çağrısının ardından çarpıcı bir galibiyete imza attı
Red Bull, Verstappen'i Norris'in pist ihlâli konusunda uyarmadığı için pişman

Red Bull, Verstappen'i Norris'in pist ihlâli konusunda uyarmadığı için pişman

F1 Formula 1
Avusturya GP
Red Bull, Verstappen'i Norris'in pist ihlâli konusunda uyarmadığı için pişman
Stella: "Verstappen-Norris teması 2021'de Verstappen'in cezalandırılmamasından kaynaklandı"

Stella: "Verstappen-Norris teması 2021'de Verstappen'in cezalandırılmamasından kaynaklandı"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Stella: "Verstappen-Norris teması 2021'de Verstappen'in cezalandırılmamasından kaynaklandı"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye