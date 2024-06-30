Moto2 Assen: Ogura kazandı, Aldeguer ikinci, Garcia podyumda!

Pole pozisyonundan yarışa başlayan Fermin Aldeguer, iyi start aldı ve zirvede kalmayı sürdürdü. Sergio Garcia ise Diego Moreira ve Jake Dixon’ı geçerek altıncı sıraya kadar yükseldi. Garcia bu sefer Gonzalez’e karşı atak yaparak beşinci sıraya çıktı.

2. turda Aron Canet, Ramirez’i geçerek 12. sıraya çıktı.

Ai Ogura, Tony Arbolino’yu geçip ikinci sıraya yerleştiği sırada, Lopez de Arbolono’yu geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Tony Arbolino ise 5. sıraya kadar geriledi.

O sırada ön tarafta Aldeguer, Ogura’ya karşı adım adım fark açmaya devam etti. Onu sırasıyla Ai Ogura, Sergio Garcia, Alex Lopez, Manuel Gonzalez takip etti.

5. turda Sergio Garcia takım arkadaşı Ogura’yı geçerek ikinci sıraya kadar yükseldi. Garcia liderlik için Aldeguer ile mücadele etmeye başladı. Ancak Aldeguer farkı 0.9s kadar açmıştı.

Zonta van den Goorgbergh kazaya karıştığı sırada, Aron Canet de motosikletinden düştü.

Bitime 16 tur kala Garcia, Aldguer’i kovalamaya başlamıştı. Ancak Aldeguer farkı 1.001 saniye kadar açmaya devam etti ve liderliğini korumayı sürdürdü. Onu sırasıyla Garcia, Ogura, Lopez ve Arbolino takip etti.

11. turda Somkiat Chantra, Moreira’yı geçerek 8. sıraya yükseldi.

O sırada Alonso Lopez ve Tony Arbolino arasında dördüncülük mücadelesi devam ediyordu. Tony Arbolino, Lopez'den dördüncü sırayı aldı ve Ogura’yı kovalamaya başladı. Daha sonra Ogura, takım arkadaşı Garcia’yı kerblerde geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Bitime 8 tur kala yarışın lideri Fermin Aldeguer'e, pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle uzun tur cezası verildi.

17. turda uzun tur cezasını çeken Aldeguer, üçüncü sıraya kadar geriledi. Böylece Ai Ogura, yarışın yeni lideri oldu. Onu sırasıyla Sergio Garcia, Fermin Aldeguer, Jake Dixon, Tony Arbolino takip etti.

Bitime 4 tur kala, ön sırada Sergio Garcia, takım arkadaşı Ai Ogura’ya karşı liderliği alabilmek için baskı uygulamaya başladı. Ancak Aldeguer, Garcia’yı avlayarak ikinci sıraya yerleşti. Garcia da, üçüncü sıraya düştü.

Moto2’nin Hollanda’da gerçekleştirdiği yarışı kazanan isim, Ai Ogura olurken, 0.614 saniye geride Aldeguer ikinci oldu. 3.897 saniye geride Sergio Garcia da üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Yarışın sonucu: