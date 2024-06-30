Moto2 Assen: Ogura kazandı, Aldeguer ikinci, Garcia podyumda!
Assen'de gerçekleştirilen Moto2 yarışında zafer Ai Ogura’nın oldu.
Ai Ogura, MT Helmets MSI
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Pole pozisyonundan yarışa başlayan Fermin Aldeguer, iyi start aldı ve zirvede kalmayı sürdürdü. Sergio Garcia ise Diego Moreira ve Jake Dixon’ı geçerek altıncı sıraya kadar yükseldi. Garcia bu sefer Gonzalez’e karşı atak yaparak beşinci sıraya çıktı.
2. turda Aron Canet, Ramirez’i geçerek 12. sıraya çıktı.
Ai Ogura, Tony Arbolino’yu geçip ikinci sıraya yerleştiği sırada, Lopez de Arbolono’yu geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Tony Arbolino ise 5. sıraya kadar geriledi.
O sırada ön tarafta Aldeguer, Ogura’ya karşı adım adım fark açmaya devam etti. Onu sırasıyla Ai Ogura, Sergio Garcia, Alex Lopez, Manuel Gonzalez takip etti.
5. turda Sergio Garcia takım arkadaşı Ogura’yı geçerek ikinci sıraya kadar yükseldi. Garcia liderlik için Aldeguer ile mücadele etmeye başladı. Ancak Aldeguer farkı 0.9s kadar açmıştı.
Zonta van den Goorgbergh kazaya karıştığı sırada, Aron Canet de motosikletinden düştü.
Bitime 16 tur kala Garcia, Aldguer’i kovalamaya başlamıştı. Ancak Aldeguer farkı 1.001 saniye kadar açmaya devam etti ve liderliğini korumayı sürdürdü. Onu sırasıyla Garcia, Ogura, Lopez ve Arbolino takip etti.
11. turda Somkiat Chantra, Moreira’yı geçerek 8. sıraya yükseldi.
O sırada Alonso Lopez ve Tony Arbolino arasında dördüncülük mücadelesi devam ediyordu. Tony Arbolino, Lopez'den dördüncü sırayı aldı ve Ogura’yı kovalamaya başladı. Daha sonra Ogura, takım arkadaşı Garcia’yı kerblerde geçerek ikinci sıraya yükseldi.
Bitime 8 tur kala yarışın lideri Fermin Aldeguer'e, pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle uzun tur cezası verildi.
17. turda uzun tur cezasını çeken Aldeguer, üçüncü sıraya kadar geriledi. Böylece Ai Ogura, yarışın yeni lideri oldu. Onu sırasıyla Sergio Garcia, Fermin Aldeguer, Jake Dixon, Tony Arbolino takip etti.
Bitime 4 tur kala, ön sırada Sergio Garcia, takım arkadaşı Ai Ogura’ya karşı liderliği alabilmek için baskı uygulamaya başladı. Ancak Aldeguer, Garcia’yı avlayarak ikinci sıraya yerleşti. Garcia da, üçüncü sıraya düştü.
Moto2’nin Hollanda’da gerçekleştirdiği yarışı kazanan isim, Ai Ogura olurken, 0.614 saniye geride Aldeguer ikinci oldu. 3.897 saniye geride Sergio Garcia da üçüncü sırada yarışı bitirdi.
Yarışın sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|22
|
-
|25
|2
|F. Aldeguer Folladore SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|22
|
+0.571
0.571
|0.571
|20
|3
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|22
|
+4.252
4.252
|3.681
|16
|4
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|22
|
+8.985
8.985
|4.733
|13
|5
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|22
|
+9.949
9.949
|0.964
|11
|6
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|22
|
+10.069
10.069
|0.120
|10
|7
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|22
|
+12.488
12.488
|2.419
|9
|8
|A. Lopez Folladore SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|22
|
+12.592
12.592
|0.104
|8
|9
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|22
|
+12.734
12.734
|0.142
|7
|10
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|22
|
+12.986
12.986
|0.252
|6
|11
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|22
|
+12.945
12.945
|5
|12
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|22
|
+14.689
14.689
|1.744
|4
|13
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|22
|
+17.047
17.047
|2.358
|3
|14
|B. Bendsneyder Preicanos Racing Team
|64
|Kalex
|22
|
+17.623
17.623
|0.576
|2
|15
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|22
|
+23.003
23.003
|5.380
|1
|16
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|22
|
+23.522
23.522
|0.519
|17
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|22
|
+29.642
29.642
|6.120
|18
|M. Schrötter Ajo Motorsport
|32
|Kalex
|22
|
+33.235
33.235
|3.593
|19
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|22
|
+33.311
33.311
|0.076
|20
|
D. Muñoz Preicanos Racing Team
|17
|Kalex
|22
|
+42.661
42.661
|9.350
|21
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|22
|
+50.523
50.523
|7.862
|22
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|22
|
+52.031
52.031
|1.508
|23
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|22
|
+52.469
52.469
|0.438
|24
|J. Masia Preicanos Racing Team
|5
|Kalex
|22
|
+52.531
52.531
|0.062
|dnf
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|7
|
15 laps
|Kaza
|dnf
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|5
|
17 laps
|Yarış dışı
|dnf
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|5
|
17 laps
|Yarış dışı
|dnf
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|4
|
18 laps
|Yarış dışı
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