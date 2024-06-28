Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Antrenman raporu
Moto2 Assen

Moto2 Assen 1. Antrenman: Ogura zirvede, Garcia ikinci!

Hollanda'da düzenlenen Moto2'nin 8. ayağında serbest antrenman seansının lideri, Ai Ogura oldu. Sergio Garcia, Ogura'nın 0.078 saniye ardında ikinci olurken, Aron Canet üçüncü oldu.

Rümeysa Öztürk
Güncel:
Ai Ogura, MT Helmets MSI, Triumph

Ai Ogura, MT Helmets MSI, Triumph

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto2'nin Hollanda'da gerçekleştirdiği antrenman seansına temsilcimiz Deniz Öncü'nün çıkıp çıkmayacağı konuşuluyordu. 

Seansın ilk turunu 1.38.097 saniye ile Gonzalez yaptı. Şampiyona lideri Joe Roberts, Gonzalez'den daha iyi bir tur yaparak, 1.37.758'lik saniye ile zirveye geçti.

Daha sonra Fermin Aldeguer 1.37.560 saniyeyle zirveye çıktı. Ancak Joe Roberts yeniden daha iyi bir süre yaparak, 1.37.332'lik saniye ile zirveye yükseldi. 

Seansın bitimine 30 dakika kala Ai Ogura 1.37.157'lik saniyeyle Roberts'ı geçerek liderliğe yükseldi. Ogura yeniden turunu geliştirerek, 1.37.011'lik saniyeyle zirvede kalmaya devam etti. 

Antrenmanın 25. dakikasında Joe Roberts, motosikletinin kontrolünü kaybedip, çakıl taşlarına girerek kaza yapan ilk kişi oldu. Diogo Moreria da kaza yapan diğer bir isim oldu. 

Seansın bitimine 15 dakika kala hiçbir sürücü Ai Ogura'nın turunu geçemedi. Ancak Ogura yeniden turunu geliştirip, 1.36.458'lik saniye ile zirvede kalmaya devam ederken, takım arkadaşı Sergio Garcia 0.485 saniye geride ikinci sıraya yerleşti.

Bitime 11 dakika kala Sergio Garcia, son şikanda motosikletinin kontrolünü kaybederek çakıl taşlarına girdi ancak kendisini bariyerlere çarptırmaktan kurtardı.

Antrenman seansının lideri Ai Ogura olurken, Sergio Garcia 0.078 saniye geride ikinci sıraya yerleşti. Aron Canet 0.089 saniye geride üçüncülüğe çıktı. 

Antrenman seansı sonucu: 

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 17

1'36.458

   169.516  
2 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 20

+0.078

1'36.536

 0.078 169.379  
3 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 16

+0.089

1'36.547

 0.011 169.360  
4 Spain A. Lopez Folladore SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 21

+0.092

1'36.550

 0.003 169.354  
5 Spain F. Aldeguer Folladore SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 18

+0.129

1'36.587

 0.037 169.289  
6 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 18

+0.330

1'36.788

 0.201 168.938  
7 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 17

+0.424

1'36.882

 0.094 168.774  
8 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 18

+0.539

1'36.997

 0.115 168.574  
9 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 10

+0.565

1'37.023

 0.026 168.529  
10 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 20

+0.578

1'37.036

 0.013 168.506  
11 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 15

+0.595

1'37.053

 0.017 168.477  
12 Netherlands B. Bendsneyder Preicanos Racing Team 64 Kalex 16

+0.680

1'37.138

 0.085 168.329  
13 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 18

+0.739

1'37.197

 0.059 168.227  
14 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 17

+0.775

1'37.233

 0.036 168.165  
15 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 19

+0.798

1'37.256

 0.023 168.125  
16 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 9

+0.914

1'37.372

 0.116 167.925  
17 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 17

+1.014

1'37.472

 0.100 167.752  
18 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 18

+1.226

1'37.684

 0.212 167.388  
19 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 19

+1.312

1'37.770

 0.086 167.241  
20 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 15

+1.335

1'37.793

 0.023 167.202  
21 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 17

+1.389

1'37.847

 0.054 167.109  
22
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 19

 

      
23 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 18

+1.753

1'38.211

 0.364 166.490  
24 Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 20

+2.091

1'38.549

 0.338 165.919  
25 Spain J. Masia Preicanos Racing Team 5 Kalex 12

+1.488

1'37.946

   166.940  
26 Germany M. Schrötter Ajo Motorsport 32 Kalex 18

 

      
27
D. Muñoz Preicanos Racing Team
 17 Kalex 22

+2.268

1'38.726

 0.780 165.622  
28
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 20

 

      
29
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 19

+2.923

1'39.381

 0.655 164.530  
30 Japan A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team 22 Kalex 22

+2.881

1'39.339

   164.600  
31 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 11

+3.101

1'39.559

 0.220 164.236  
Tüm sonuçları görüntüle  

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Deniz Öncü, Hollanda ve Almanya GP'de yer almayacak!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Rümeysa Öztürk
F2 Avusturya Sıralama: Hauger ikinci kez pole'de, Duerksen ikinci, Bortoleto üçüncü!

F2 Avusturya Sıralama: Hauger ikinci kez pole'de, Duerksen ikinci, Bortoleto üçüncü!

FIA F2
Spielberg
F2 Avusturya Sıralama: Hauger ikinci kez pole'de, Duerksen ikinci, Bortoleto üçüncü!
Moto2 Assen 2. Antrenman: Aldeguer lider, Ogura ikinci, Roberts üçüncü!

Moto2 Assen 2. Antrenman: Aldeguer lider, Ogura ikinci, Roberts üçüncü!

Moto2
Assen
Moto2 Assen 2. Antrenman: Aldeguer lider, Ogura ikinci, Roberts üçüncü!
F3 Avusturya Sıralama: Browning pole'de, Lindblad ikinci, Tramnitz üçüncü!

F3 Avusturya Sıralama: Browning pole'de, Lindblad ikinci, Tramnitz üçüncü!

FIA F3
Spielberg
F3 Avusturya Sıralama: Browning pole'de, Lindblad ikinci, Tramnitz üçüncü!

Son Haberler

Horner, Wolff'u Verstappen konusunda oyalama taktikleri uygulamakla suçluyor

Horner, Wolff'u Verstappen konusunda oyalama taktikleri uygulamakla suçluyor

F1 Formula 1
Avusturya GP
Horner, Wolff'u Verstappen konusunda oyalama taktikleri uygulamakla suçluyor
WRC Polonya: 7. Etap seyirci sorunuyla iptal edildi, Mikkelsen Cuma gününü lider tamamladı

WRC Polonya: 7. Etap seyirci sorunuyla iptal edildi, Mikkelsen Cuma gününü lider tamamladı

WRC WRC
Polonya Rallisi
WRC Polonya: 7. Etap seyirci sorunuyla iptal edildi, Mikkelsen Cuma gününü lider tamamladı
Hamilton mutsuz: "Felaket bir sıralamaydı"

Hamilton mutsuz: "Felaket bir sıralamaydı"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Hamilton mutsuz: "Felaket bir sıralamaydı"
Horner, Jos Verstappen'in "çocukça" suçlamalarının ardından müdahale iddialarını reddetti

Horner, Jos Verstappen'in "çocukça" suçlamalarının ardından müdahale iddialarını reddetti

F1 Formula 1
Avusturya GP
Horner, Jos Verstappen'in "çocukça" suçlamalarının ardından müdahale iddialarını reddetti

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye