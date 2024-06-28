Moto2 Assen 1. Antrenman: Ogura zirvede, Garcia ikinci!

Moto2'nin Hollanda'da gerçekleştirdiği antrenman seansına temsilcimiz Deniz Öncü'nün çıkıp çıkmayacağı konuşuluyordu.

Seansın ilk turunu 1.38.097 saniye ile Gonzalez yaptı. Şampiyona lideri Joe Roberts, Gonzalez'den daha iyi bir tur yaparak, 1.37.758'lik saniye ile zirveye geçti.

Daha sonra Fermin Aldeguer 1.37.560 saniyeyle zirveye çıktı. Ancak Joe Roberts yeniden daha iyi bir süre yaparak, 1.37.332'lik saniye ile zirveye yükseldi.

Seansın bitimine 30 dakika kala Ai Ogura 1.37.157'lik saniyeyle Roberts'ı geçerek liderliğe yükseldi. Ogura yeniden turunu geliştirerek, 1.37.011'lik saniyeyle zirvede kalmaya devam etti.

Antrenmanın 25. dakikasında Joe Roberts, motosikletinin kontrolünü kaybedip, çakıl taşlarına girerek kaza yapan ilk kişi oldu. Diogo Moreria da kaza yapan diğer bir isim oldu.

Seansın bitimine 15 dakika kala hiçbir sürücü Ai Ogura'nın turunu geçemedi. Ancak Ogura yeniden turunu geliştirip, 1.36.458'lik saniye ile zirvede kalmaya devam ederken, takım arkadaşı Sergio Garcia 0.485 saniye geride ikinci sıraya yerleşti.

Bitime 11 dakika kala Sergio Garcia, son şikanda motosikletinin kontrolünü kaybederek çakıl taşlarına girdi ancak kendisini bariyerlere çarptırmaktan kurtardı.

Antrenman seansının lideri Ai Ogura olurken, Sergio Garcia 0.078 saniye geride ikinci sıraya yerleşti. Aron Canet 0.089 saniye geride üçüncülüğe çıktı.

Antrenman seansı sonucu: