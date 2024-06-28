Moto2 Assen 1. Antrenman: Ogura zirvede, Garcia ikinci!
Hollanda'da düzenlenen Moto2'nin 8. ayağında serbest antrenman seansının lideri, Ai Ogura oldu. Sergio Garcia, Ogura'nın 0.078 saniye ardında ikinci olurken, Aron Canet üçüncü oldu.
Ai Ogura, MT Helmets MSI, Triumph
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Moto2'nin Hollanda'da gerçekleştirdiği antrenman seansına temsilcimiz Deniz Öncü'nün çıkıp çıkmayacağı konuşuluyordu.
Seansın ilk turunu 1.38.097 saniye ile Gonzalez yaptı. Şampiyona lideri Joe Roberts, Gonzalez'den daha iyi bir tur yaparak, 1.37.758'lik saniye ile zirveye geçti.
Daha sonra Fermin Aldeguer 1.37.560 saniyeyle zirveye çıktı. Ancak Joe Roberts yeniden daha iyi bir süre yaparak, 1.37.332'lik saniye ile zirveye yükseldi.
Seansın bitimine 30 dakika kala Ai Ogura 1.37.157'lik saniyeyle Roberts'ı geçerek liderliğe yükseldi. Ogura yeniden turunu geliştirerek, 1.37.011'lik saniyeyle zirvede kalmaya devam etti.
Antrenmanın 25. dakikasında Joe Roberts, motosikletinin kontrolünü kaybedip, çakıl taşlarına girerek kaza yapan ilk kişi oldu. Diogo Moreria da kaza yapan diğer bir isim oldu.
Seansın bitimine 15 dakika kala hiçbir sürücü Ai Ogura'nın turunu geçemedi. Ancak Ogura yeniden turunu geliştirip, 1.36.458'lik saniye ile zirvede kalmaya devam ederken, takım arkadaşı Sergio Garcia 0.485 saniye geride ikinci sıraya yerleşti.
Bitime 11 dakika kala Sergio Garcia, son şikanda motosikletinin kontrolünü kaybederek çakıl taşlarına girdi ancak kendisini bariyerlere çarptırmaktan kurtardı.
Antrenman seansının lideri Ai Ogura olurken, Sergio Garcia 0.078 saniye geride ikinci sıraya yerleşti. Aron Canet 0.089 saniye geride üçüncülüğe çıktı.
Antrenman seansı sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|17
|
1'36.458
|169.516
|2
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|20
|
+0.078
1'36.536
|0.078
|169.379
|3
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|16
|
+0.089
1'36.547
|0.011
|169.360
|4
|A. Lopez Folladore SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|21
|
+0.092
1'36.550
|0.003
|169.354
|5
|F. Aldeguer Folladore SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|18
|
+0.129
1'36.587
|0.037
|169.289
|6
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|18
|
+0.330
1'36.788
|0.201
|168.938
|7
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|17
|
+0.424
1'36.882
|0.094
|168.774
|8
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|18
|
+0.539
1'36.997
|0.115
|168.574
|9
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|10
|
+0.565
1'37.023
|0.026
|168.529
|10
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|20
|
+0.578
1'37.036
|0.013
|168.506
|11
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|15
|
+0.595
1'37.053
|0.017
|168.477
|12
|B. Bendsneyder Preicanos Racing Team
|64
|Kalex
|16
|
+0.680
1'37.138
|0.085
|168.329
|13
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|18
|
+0.739
1'37.197
|0.059
|168.227
|14
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|17
|
+0.775
1'37.233
|0.036
|168.165
|15
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|19
|
+0.798
1'37.256
|0.023
|168.125
|16
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|9
|
+0.914
1'37.372
|0.116
|167.925
|17
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|17
|
+1.014
1'37.472
|0.100
|167.752
|18
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|18
|
+1.226
1'37.684
|0.212
|167.388
|19
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|19
|
+1.312
1'37.770
|0.086
|167.241
|20
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|15
|
+1.335
1'37.793
|0.023
|167.202
|21
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|17
|
+1.389
1'37.847
|0.054
|167.109
|22
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|19
|
|23
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|18
|
+1.753
1'38.211
|0.364
|166.490
|24
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|20
|
+2.091
1'38.549
|0.338
|165.919
|25
|J. Masia Preicanos Racing Team
|5
|Kalex
|12
|
+1.488
1'37.946
|166.940
|26
|M. Schrötter Ajo Motorsport
|32
|Kalex
|18
|
|27
|
D. Muñoz Preicanos Racing Team
|17
|Kalex
|22
|
+2.268
1'38.726
|0.780
|165.622
|28
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|20
|
|29
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|19
|
+2.923
1'39.381
|0.655
|164.530
|30
|A. Sasaki Yamaha VR46 Master Camp Team
|22
|Kalex
|22
|
+2.881
1'39.339
|164.600
|31
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|11
|
+3.101
1'39.559
|0.220
|164.236
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