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Moto2 Arjantin: Vietti zafere ulaştı, Aldeguer kaza yaptı

Şampiyona lideri Celestino Vietti, Arjantin'de zafere ulaşarak şampiyonadaki avantajını artırırken, Idemitsu Honda Team Asia 2-3 yaparak iki sürücüsüyle podyuma çıktı.

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Moto2 Arjantin: Vietti zafere ulaştı, Aldeguer kaza yaptı
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2022 Moto2 sezonunun 3. yarışı, bu hafta sonu Arjantin'de gerçekleştirildi. Yarışa kadar hafta sonuna 16 yaşındaki genç yetenek Fermin Aldeguer damga vurmuştu. Aldeguer, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu almış ve Moto2 tarihinde bunu başaran en genç isim olmuştu. 

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Pole adamı Aldeguer iyi bir start alsa da ikinci sırada yer alan Augusto Fernandez çizgiden iyi kalkamadı ve sıralar kaybetti. Fernandez, sonrasında ilk virajda Ai Ogura'nın arka lastiğine temas etti ve kaza yaptı. Fernandez'in yarışı böylelikle erken sona ermiş oldu. 

6. sıradan start alan Vietti, iyi bir ilk bölüm geçirdi ve ikinci sıraya yükseldi. İtalyan sürücü, yarışın ilk bölümünde Aldeguer'in temposuna cevap verebilen tek isimdi. 

4. tura geldiğimizde Vietti, Aldeguer'i ilk virajda geçti ve liderliğe yükseldi. Endonezya GP galibi Chantra 3. sıradaydı. Aron Canet ise 4. sırada yer alıyordu. 

Vietti'nin liderliği almasının ardından yarış bir süreliğine sakinleşti ve Vietti, Aldeguer, Chantra ilk 3'ü birbirlerini takip etmeye devam ettiler. 

Ancak bitime 16 tur kala, hafta sonunun yıldızı Aldeguer kaza yaptı. Vietti, 13. virajda ideal yarış çizgisinden taştı ve zaman kaybetti. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Aldeguer, ön lastiğini içeri soktu ve ikili arasında temas yaşandı. Bu temasta yere düşen Aldeguer, yarışa veda etmiş oldu. Hafta sonuna damga vuran genç İspanyol, sert kazaya rağmen iyiydi.

Fermin Aldeguer, Speed Up Racing

Fermin Aldeguer, Speed Up Racing

Fotoğraf: MotoGP

Aldeguer'in denklemden çıkmasıyla birlikte, galibiyet mücadelesi artık Vietti ile Chantra arasındaydı. Bu ikilinin arkasında Canet 3 ve Ogura 4. sırada yer alıyorlardı. 

Vietti, 13. virajda bir kez daha taştı. Chantra, rakibinin bu hatasını affetmedi ve liderliği eline geçirdi. Bir tur sonra ise bu kez Chantra 13. virajda taştı. Böylelikle liderlik Vietti'ye geçmiş oldu.

Liderlik mücadelesi veren ikilinin arkasında ise Ogura ile Canet arasındaki 3.'lük savaşı vardı. Ogura, rakibini geçmeyi başardı ve Canet'i yarışın sonuna kadar arkada tuttu.

Bitime 2 tur kala, Vietti, Chantra'yla arasındaki farkı 1 saniyeye kadar çıkardı ve yarışın geri kalanında da hata yapmayarak zafere ulaştı. Bu, Vietti'nin 3 yarıştaki 2. zaferi oldu ve İtalyan sürücü, şampiyona  liderliğindeki avantajını 21 puana çıkardı. Vietti, ilk 3 yarışta toplanabilecek 75 puanın 70'ini toplayarak inanılmaz bir sezon başlangıcına imza attı. 

Chantra yarışı ikinci sırada noktaladı ve üst üste 2. podyumunu aldı. Chantra'nın takım arkadaşı Ogura ise podyumu tamamladı. Idemitsu Honda Team Asia, iki pilotuyla birlikte podyuma çıkmanın sevincini yaşadı. 

Canet dördüncü, Jake Dixon beşinci sırayı aldı. Tony Arbolino 6. sırada finiş görürken, son Moto3 şampiyonu Pedro Acosta 7. oldu. Bo Bendsneyder, Sam Lowes'un önünde 9. oldu.  

Moto2 sezonu, 10 Nisan'da gerçekleştirilecek Amerika Grand Prix'si ile devam edecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Italy Celestino Vietti Ramus 23 -       25
2 Thailand Somkiat Chantra 23 1.538 1.538 1.538   20
3 Japan Ai Ogura 23 5.703 5.703 4.165   16
4 Spain Aron Canet 23 5.880 5.880 0.177   13
5 United Kingdom Jake Dixon 23 6.584 6.584 0.704   11
6 Italy Tony Arbolino 23 7.538 7.538 0.954   10
7 Spain Pedro Acosta 23 12.177 12.177 4.639   9
8 Spain Albert Arenas 23 12.418 12.418 0.241   8
9 Netherlands Bo Bendsneyder 23 13.656 13.656 1.238   7
10 United Kingdom Sam Lowes 23 14.254 14.254 0.598   6
11 United States Cameron Beaubier 23 20.077 20.077 5.823   5
12 Germany Marcel Schrötter 23 25.736 25.736 5.659   4
13 United States Joe Roberts 23 28.317 28.317 2.581   3
14 Spain Manuel Gonzalez 23 29.784 29.784 1.467   2
15 Spain Marcos Ramírez 23 30.270 30.270 0.486   1
16 Spain Jeremy Alcoba 23 37.884 37.884 7.614    
17 Italy Simone Corsi 23 37.956 37.956 0.072    
18 Italy Romano Fenati 23 38.325 38.325 0.369    
19 Thailand Keminth Kubo 23 1'04.858 1'04.858 26.533    
  Spain Jorge Navarro 0          
  Italy Lorenzo Porta 0          
  Argentina Gabriel Rodrigo 0          
  Czech Republic Filip Salač 0          
  Italy Alessandro Zaccone 0          
  Spain Fermin Aldeguer 0          
  Netherlands Zonta van den Goorbergh 0          
  Spain Augusto Fernandez 0          
  Italy Niccolò Antonelli 0          
  Sean Dylan 0          
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