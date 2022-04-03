Moto2 Arjantin: Vietti zafere ulaştı, Aldeguer kaza yaptı

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2022 Moto2 sezonunun 3. yarışı, bu hafta sonu Arjantin'de gerçekleştirildi. Yarışa kadar hafta sonuna 16 yaşındaki genç yetenek Fermin Aldeguer damga vurmuştu. Aldeguer, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu almış ve Moto2 tarihinde bunu başaran en genç isim olmuştu.

Pole adamı Aldeguer iyi bir start alsa da ikinci sırada yer alan Augusto Fernandez çizgiden iyi kalkamadı ve sıralar kaybetti. Fernandez, sonrasında ilk virajda Ai Ogura'nın arka lastiğine temas etti ve kaza yaptı. Fernandez'in yarışı böylelikle erken sona ermiş oldu.

6. sıradan start alan Vietti, iyi bir ilk bölüm geçirdi ve ikinci sıraya yükseldi. İtalyan sürücü, yarışın ilk bölümünde Aldeguer'in temposuna cevap verebilen tek isimdi.

4. tura geldiğimizde Vietti, Aldeguer'i ilk virajda geçti ve liderliğe yükseldi. Endonezya GP galibi Chantra 3. sıradaydı. Aron Canet ise 4. sırada yer alıyordu.

Vietti'nin liderliği almasının ardından yarış bir süreliğine sakinleşti ve Vietti, Aldeguer, Chantra ilk 3'ü birbirlerini takip etmeye devam ettiler.

Ancak bitime 16 tur kala, hafta sonunun yıldızı Aldeguer kaza yaptı. Vietti, 13. virajda ideal yarış çizgisinden taştı ve zaman kaybetti. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Aldeguer, ön lastiğini içeri soktu ve ikili arasında temas yaşandı. Bu temasta yere düşen Aldeguer, yarışa veda etmiş oldu. Hafta sonuna damga vuran genç İspanyol, sert kazaya rağmen iyiydi.

Fermin Aldeguer, Speed Up Racing Fotoğraf: MotoGP

Aldeguer'in denklemden çıkmasıyla birlikte, galibiyet mücadelesi artık Vietti ile Chantra arasındaydı. Bu ikilinin arkasında Canet 3 ve Ogura 4. sırada yer alıyorlardı.

Vietti, 13. virajda bir kez daha taştı. Chantra, rakibinin bu hatasını affetmedi ve liderliği eline geçirdi. Bir tur sonra ise bu kez Chantra 13. virajda taştı. Böylelikle liderlik Vietti'ye geçmiş oldu.

Liderlik mücadelesi veren ikilinin arkasında ise Ogura ile Canet arasındaki 3.'lük savaşı vardı. Ogura, rakibini geçmeyi başardı ve Canet'i yarışın sonuna kadar arkada tuttu.

Bitime 2 tur kala, Vietti, Chantra'yla arasındaki farkı 1 saniyeye kadar çıkardı ve yarışın geri kalanında da hata yapmayarak zafere ulaştı. Bu, Vietti'nin 3 yarıştaki 2. zaferi oldu ve İtalyan sürücü, şampiyona liderliğindeki avantajını 21 puana çıkardı. Vietti, ilk 3 yarışta toplanabilecek 75 puanın 70'ini toplayarak inanılmaz bir sezon başlangıcına imza attı.

Chantra yarışı ikinci sırada noktaladı ve üst üste 2. podyumunu aldı. Chantra'nın takım arkadaşı Ogura ise podyumu tamamladı. Idemitsu Honda Team Asia, iki pilotuyla birlikte podyuma çıkmanın sevincini yaşadı.

Canet dördüncü, Jake Dixon beşinci sırayı aldı. Tony Arbolino 6. sırada finiş görürken, son Moto3 şampiyonu Pedro Acosta 7. oldu. Bo Bendsneyder, Sam Lowes'un önünde 9. oldu.

Moto2 sezonu, 10 Nisan'da gerçekleştirilecek Amerika Grand Prix'si ile devam edecek.

Yarış sonucu: