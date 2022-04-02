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Önceki / Moto2 Arjantin 1. antrenman: 16 yaşındaki çaylak Aldeguer, Fernandez'in önünde ilk sırada
Moto2 / Termas de Rio Hondo Sıralama turları raporu

Moto2 Arjantin: 16 yaşındaki Aldeguer pole pozisyonunda!

16 yaşındaki çaylak sürücü Fermin Aldeguer, Arjantin GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu aldı ve Moto2'de pole pozisyonu kazanan en genç isim olarak tarihe geçti.

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Moto2 Arjantin: 16 yaşındaki Aldeguer pole pozisyonunda!
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Cumartesi günü, Aldeguer için oldukça iyi başlamıştı ve mükemmel bir şekilde de son buldu. Genç İspanyol, bugün içinde gerçekleştirilen iki antrenman seansını da ilk sırada tamamlamıştı ve sıralama turları öncesinde hızlı görünüyordu. 

Aldeguer, antrenmanlarda gösterdiği temposunu sıralama turlarına da taşımayı başardı ve 1:43.306'lık derecesiyle kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı. 

16 yaşındaki Aldeguer, böylelikle Moto2 ve Moto3 tarihinde pole pozisyonunu kazanan en genç isim olmayı başardı. 

Aldeguer'i, Augusto Fernandez takip etti. Fernandez, Aldeguer'in 0.150 sn arkasında ikinci oldu. Tony Arbolino ise 3. sırada yer aldı ve ilk çizgide kendine yer bulabilen son isim oldu. 

 
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Bo Bendsneyder, Sam Lowes ve Manuel Gonzalez; seansın ilk dakikalarında liderliği sırayla ellerine geçirdiler. 

Sonrasında şampiyona lideri Celestino Vietti en hızlı zamanı kaydetti. Vietti, zirvede uzun süre kalamadı çünkü lider olma sırası Fernandez'deydi.

Fernandez, seansın bitimine 7 dakika kala ilk sıraya yükseldi. Son olarak Aldeguer geldi ve liderliği eline aldı. Aldeguer ile Fernandez arasında 0.019 sn bulunuyordu. 

Bitime 3 dakika kala, Aldeguer bir zaman turu daha kaydetti ve Fernandez'le arasındaki farkı 0.150 saniyeye çıkardı. 

Gridin geri kalanı ise seansın sonunda tur zamanlarını geliştirmekte zorlandı ve Aldeguer, Fernandez, Arbolino ilk 3'ü oluştu. 

Albert Aranas dördüncü oldu. Eski Moto3 şampiyonu Jake Dixon ise Aranas'ın hemen arkasından start alacak. 

Şampiyona lideri Vietti 6. olabildi, yarın üst üste 3. kez podyuma çıkmak için mücadele edecek. 

Endonezya GP galibi Somkiat Chantra yedinci olurken, Ai Ogura sekizinci sırayı aldı. Bendsneyder seansı 9. sırada noktalarken, Gonzalez ilk 10'u tamamladı. 

Moto2 Arjantin GP, yarın TSİ 19.20'de başlayacak.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Fermin Aldeguer 7 1'43.306     167.479
2 Spain Augusto Fernandez 8 1'43.456 0.150 0.150 167.236
3 Italy Tony Arbolino 8 1'43.513 0.207 0.057 167.144
4 Spain Albert Arenas 8 1'43.615 0.309 0.102 166.979
5 United Kingdom Jake Dixon 8 1'43.622 0.316 0.007 166.968
6 Italy Celestino Vietti Ramus 8 1'43.645 0.339 0.023 166.931
7 Thailand Somkiat Chantra 8 1'43.671 0.365 0.026 166.889
8 Japan Ai Ogura 8 1'43.710 0.404 0.039 166.826
9 Netherlands Bo Bendsneyder 8 1'43.727 0.421 0.017 166.799
10 Spain Manuel Gonzalez 8 1'43.761 0.455 0.034 166.744
11 United Kingdom Sam Lowes 9 1'43.787 0.481 0.026 166.702
12 Spain Aron Canet 8 1'43.810 0.504 0.023 166.666
13 Spain Jorge Navarro 8 1'43.839 0.533 0.029 166.619
14 Netherlands Zonta van den Goorbergh 8 1'44.068 0.762 0.229 166.252
15 United States Joe Roberts 7 1'44.189 0.883 0.121 166.059
16 United States Cameron Beaubier 8 1'44.189 0.883 0.000 166.059
17 Spain Pedro Acosta 8 1'44.205 0.899 0.016 166.034
18 Germany Marcel Schrötter 8 1'44.554 1.248 0.349 165.480
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Moto2 Arjantin 1. antrenman: 16 yaşındaki çaylak Aldeguer, Fernandez'in önünde ilk sırada
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