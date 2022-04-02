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Moto2 Arjantin 1. antrenman: 16 yaşındaki çaylak Aldeguer, Fernandez'in önünde ilk sırada

16 yaşındaki çaylak sürücü Fermin Aldeguer, seansın son saniyelerindeki turuyla en hızlı isim olurken; onu Augusto Fernandez takip etti.

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Moto2 Arjantin 1. antrenman: 16 yaşındaki çaylak Aldeguer, Fernandez'in önünde ilk sırada
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Kargo gecikmeleri nedeniyle 1 gün ertelenen Arjantin GP hafta sonu, öğlen saatlerinde gerçekleştirilen Moto3 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve Moto2 antrenman seansıyla devam etti. 

Moto3 Arjantin 1. antrenman raporu:

50 dakikalık antrenman seansında en hızlı isim 16 yaşındaki İspanyol çaylak sürücü Aldeguer oldu. Aldeguer, seansın son saniyelerinde kaydettiği 1:43.356'lık derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı. 

Red Bull KTM Ajo sürücüsü Fernandez ise Aldeguer'in 0.130 sn arkasında ikinci sırada yer aldı. Endonezya Grand Prix'sinin galibi Somkiat Chantra seansı liderin 0.316 sn arkasında 3. sırada tamamladı. 

 

Tony Arboline dördüncü olurken, Aron Canet ise ilk 5'i tamamladı. Şampiyona lideri Celestino Vietti, Canet'in arkasında 6. sırada yer aldı. Moto2'nin tecrübeli ismi Sam Lowes seansı 8. sırada noktalarken, Ai Ogura 14. olabildi. 

Joe Roberts ve Pedro Acosta, ikinci virajda kazalar yaptılar. Acosta, kazadan önce iyi bir tempoya sahipti ve seansın ilk bölümlerinde ilk sırada yer alıyordu. Bu kaza Acosta'ya önemli pist üstü zamanına mâl oldu. 

İki sürücü de kazalarda sakatlanmazlarken, Joe Roberts seansın ilerleyen bölümlerinde yeniden piste çıkabildi. 

Moto2 Arjantin GP, TSİ 18.30'da başlayacak olan 2. antrenman seansı ile devam edecek. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Fermin Aldeguer 19 1'43.356     167.398
2 Spain Augusto Fernandez 23 1'43.486 0.130 0.130 167.187
3 Thailand Somkiat Chantra 21 1'43.672 0.316 0.186 166.887
4 Italy Tony Arbolino 19 1'43.775 0.419 0.103 166.722
5 Spain Aron Canet 18 1'43.781 0.425 0.006 166.712
6 Italy Celestino Vietti Ramus 20 1'43.824 0.468 0.043 166.643
7 United Kingdom Jake Dixon 21 1'43.887 0.531 0.063 166.542
8 United Kingdom Sam Lowes 24 1'43.904 0.548 0.017 166.515
9 Spain Jorge Navarro 22 1'43.937 0.581 0.033 166.462
10 Netherlands Bo Bendsneyder 23 1'44.130 0.774 0.193 166.153
11 United States Cameron Beaubier 24 1'44.220 0.864 0.090 166.010
12 Spain Albert Arenas 22 1'44.348 0.992 0.128 165.806
13 Spain Manuel Gonzalez 23 1'44.571 1.215 0.223 165.453
14 Japan Ai Ogura 18 1'44.605 1.249 0.034 165.399
15 Germany Marcel Schrötter 18 1'44.731 1.375 0.126 165.200
16 Czech Republic Filip Salač 21 1'44.789 1.433 0.058 165.108
17 Spain Jeremy Alcoba 19 1'44.803 1.447 0.014 165.086
18 Spain Pedro Acosta 9 1'44.853 1.497 0.050 165.008
19 Argentina Gabriel Rodrigo 21 1'44.905 1.549 0.052 164.926
20 Italy Romano Fenati 21 1'44.926 1.570 0.021 164.893
21 Italy Simone Corsi 23 1'44.996 1.640 0.070 164.783
22 Netherlands Zonta van den Goorbergh 20 1'45.002 1.646 0.006 164.774
23 United States Joe Roberts 13 1'45.018 1.662 0.016 164.748
24 Spain Marcos Ramírez 22 1'45.135 1.779 0.117 164.565
25 Italy Alessandro Zaccone 24 1'45.408 2.052 0.273 164.139
26 Italy Lorenzo Porta 23 1'45.479 2.123 0.071 164.028
27 Sean Dylan 21 1'45.597 2.241 0.118 163.845
28 Italy Niccolò Antonelli 19 1'45.785 2.429 0.188 163.554
29 Thailand Keminth Kubo 18 1'46.352 2.996 0.567 162.682
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