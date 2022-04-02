Moto2 Arjantin 1. antrenman: 16 yaşındaki çaylak Aldeguer, Fernandez'in önünde ilk sırada

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Kargo gecikmeleri nedeniyle 1 gün ertelenen Arjantin GP hafta sonu, öğlen saatlerinde gerçekleştirilen Moto3 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve Moto2 antrenman seansıyla devam etti.

50 dakikalık antrenman seansında en hızlı isim 16 yaşındaki İspanyol çaylak sürücü Aldeguer oldu. Aldeguer, seansın son saniyelerinde kaydettiği 1:43.356'lık derecesiyle en hızlı isim olmayı başardı.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü Fernandez ise Aldeguer'in 0.130 sn arkasında ikinci sırada yer aldı. Endonezya Grand Prix'sinin galibi Somkiat Chantra seansı liderin 0.316 sn arkasında 3. sırada tamamladı.

Tony Arboline dördüncü olurken, Aron Canet ise ilk 5'i tamamladı. Şampiyona lideri Celestino Vietti, Canet'in arkasında 6. sırada yer aldı. Moto2'nin tecrübeli ismi Sam Lowes seansı 8. sırada noktalarken, Ai Ogura 14. olabildi.

Joe Roberts ve Pedro Acosta, ikinci virajda kazalar yaptılar. Acosta, kazadan önce iyi bir tempoya sahipti ve seansın ilk bölümlerinde ilk sırada yer alıyordu. Bu kaza Acosta'ya önemli pist üstü zamanına mâl oldu.

İki sürücü de kazalarda sakatlanmazlarken, Joe Roberts seansın ilerleyen bölümlerinde yeniden piste çıkabildi.

Moto2 Arjantin GP, TSİ 18.30'da başlayacak olan 2. antrenman seansı ile devam edecek.

Seans sonucu: