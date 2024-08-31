Moto2 Aragon sıralama: Dixon pole'de, Deniz Öncü dördüncü!

Jake Dixon, Aragon'da pole pozisyonunu elde eden isim oldu. İngiliz sürücü son turunda 1:51.636'lık bir derece yaparak ikinci sıradaki Diogo Moreira'ya 0.134 saniye fark attı. Üçüncü sırayı ise Aron Canet elde etti.

Q2 başladığında, geçici pole pozisyonunda olan isim Aron Canet'ti. 44 numaralı sürücünün turu, Moreira'nın kısa süreliğine ilk sırayı aldığı son tura kadar geçerliydi. Ancak sonrasında Dixon olağanüstü bir turla Canet'i geride bıraktı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise harika bir sıralama turu geçirerek seansı dördüncü sırada tamamladı ve 1:51.923'lük derecesiyle ikinci çizgiye yerleşti.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Tony Arbolino, Öncü'nün arkasında beşinci olurken pazar günü grid cezası alacak olan Albert Arenas altıncı oldu.

Güçlü bir hafta sonu geçirmeye devam eden Alonso Lopez seansı yedinci sırada tamamladı ancak Arenas'ın cezası nedeniyle yarışa altıncı sıradan başlayacak.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise sırasıyla Joe Roberts, Celestino Vietti ve Manuel Gonzalez oldu.