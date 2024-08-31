Moto2 Aragon sıralama: Dixon pole'de, Deniz Öncü dördüncü!
Jake Dixon, Aragon'da gerçekleşen sıralama seansında sezonun ilk pole pozisyonunu elde ederken, temsilcimiz Deniz Öncü harika bir sıralama seansıyla dördüncü oldu.
Jake Dixon, CFMOTO Aspar Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Jake Dixon, Aragon'da pole pozisyonunu elde eden isim oldu. İngiliz sürücü son turunda 1:51.636'lık bir derece yaparak ikinci sıradaki Diogo Moreira'ya 0.134 saniye fark attı. Üçüncü sırayı ise Aron Canet elde etti.
Q2 başladığında, geçici pole pozisyonunda olan isim Aron Canet'ti. 44 numaralı sürücünün turu, Moreira'nın kısa süreliğine ilk sırayı aldığı son tura kadar geçerliydi. Ancak sonrasında Dixon olağanüstü bir turla Canet'i geride bıraktı.
Temsilcimiz Deniz Öncü ise harika bir sıralama turu geçirerek seansı dördüncü sırada tamamladı ve 1:51.923'lük derecesiyle ikinci çizgiye yerleşti.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Tony Arbolino, Öncü'nün arkasında beşinci olurken pazar günü grid cezası alacak olan Albert Arenas altıncı oldu.
Güçlü bir hafta sonu geçirmeye devam eden Alonso Lopez seansı yedinci sırada tamamladı ancak Arenas'ın cezası nedeniyle yarışa altıncı sıradan başlayacak.
İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise sırasıyla Joe Roberts, Celestino Vietti ve Manuel Gonzalez oldu.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team
|96
|Kalex
|7
|
1'51.636
|163.753
|287
|2
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|7
|
+0.134
1'51.770
|0.134
|163.557
|283
|3
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|7
|
+0.148
1'51.784
|0.014
|163.536
|283
|4
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|7
|
+0.287
1'51.923
|0.139
|163.333
|291
|5
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|7
|
+0.302
1'51.938
|0.015
|163.311
|288
|6
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|7
|
+0.329
1'51.965
|0.027
|163.272
|286
|7
|A. Lopez Sync SpeedUp
|21
|Boscoscuro B-21
|7
|
+0.332
1'51.968
|0.003
|163.268
|282
|8
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|7
|
+0.408
1'52.044
|0.076
|163.157
|282
|9
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|7
|
+0.475
1'52.111
|0.067
|163.059
|285
|10
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|7
|
+0.505
1'52.141
|0.030
|163.016
|283
|11
|F. Aldeguer Sync SpeedUp
|54
|Boscoscuro B-21
|7
|
+0.722
1'52.358
|0.217
|162.701
|285
|12
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|7
|
+0.738
1'52.374
|0.016
|162.678
|282
|13
|B. Bendsneyder Preicanos Racing Team
|64
|Kalex
|6
|
+1.114
1'52.750
|0.376
|162.135
|280
|14
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|7
|
+1.142
1'52.778
|0.028
|162.095
|284
|15
|I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team
|28
|Kalex
|7
|
+1.251
1'52.887
|0.109
|161.938
|285
|16
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|7
|
+1.375
1'53.011
|0.124
|161.761
|283
|17
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|6
|
+1.870
1'53.506
|0.495
|161.055
|287
|18
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|6
|
+1.912
1'53.548
|0.042
|160.996
|281
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