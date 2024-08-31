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Sıralama turları raporu
Moto2 Motorland Aragon

Moto2 Aragon sıralama: Dixon pole'de, Deniz Öncü dördüncü!

Jake Dixon, Aragon'da gerçekleşen sıralama seansında sezonun ilk pole pozisyonunu elde ederken, temsilcimiz Deniz Öncü harika bir sıralama seansıyla dördüncü oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Jake Dixon, CFMOTO Aspar Team

Jake Dixon, CFMOTO Aspar Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jake Dixon, Aragon'da pole pozisyonunu elde eden isim oldu. İngiliz sürücü son turunda 1:51.636'lık bir derece yaparak ikinci sıradaki Diogo Moreira'ya 0.134 saniye fark attı. Üçüncü sırayı ise Aron Canet elde etti.

Q2 başladığında, geçici pole pozisyonunda olan isim Aron Canet'ti. 44 numaralı sürücünün turu, Moreira'nın kısa süreliğine ilk sırayı aldığı son tura kadar geçerliydi. Ancak sonrasında Dixon olağanüstü bir turla Canet'i geride bıraktı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise harika bir sıralama turu geçirerek seansı dördüncü sırada tamamladı ve 1:51.923'lük derecesiyle ikinci çizgiye yerleşti.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Tony Arbolino, Öncü'nün arkasında beşinci olurken pazar günü grid cezası alacak olan Albert Arenas altıncı oldu.

Güçlü bir hafta sonu geçirmeye devam eden Alonso Lopez seansı yedinci sırada tamamladı ancak Arenas'ın cezası nedeniyle yarışa altıncı sıradan başlayacak.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise sırasıyla Joe Roberts, Celestino Vietti ve Manuel Gonzalez oldu. 

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Inde Aspar Team 96 Kalex 7

1'51.636

   163.753 287
2 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 7

+0.134

1'51.770

 0.134 163.557 283
3 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 7

+0.148

1'51.784

 0.014 163.536 283
4 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 7

+0.287

1'51.923

 0.139 163.333 291
5 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 7

+0.302

1'51.938

 0.015 163.311 288
6 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 7

+0.329

1'51.965

 0.027 163.272 286
7 Spain A. Lopez Sync SpeedUp 21 Boscoscuro B-21 7

+0.332

1'51.968

 0.003 163.268 282
8 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 7

+0.408

1'52.044

 0.076 163.157 282
9 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 7

+0.475

1'52.111

 0.067 163.059 285
10 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 7

+0.505

1'52.141

 0.030 163.016 283
11 Spain F. Aldeguer Sync SpeedUp 54 Boscoscuro B-21 7

+0.722

1'52.358

 0.217 162.701 285
12 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 7

+0.738

1'52.374

 0.016 162.678 282
13 Netherlands B. Bendsneyder Preicanos Racing Team 64 Kalex 6

+1.114

1'52.750

 0.376 162.135 280
14 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 7

+1.142

1'52.778

 0.028 162.095 284
15 Spain I. Guevara CFMOTO Inde Aspar Team 28 Kalex 7

+1.251

1'52.887

 0.109 161.938 285
16 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 7

+1.375

1'53.011

 0.124 161.761 283
17 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 6

+1.870

1'53.506

 0.495 161.055 287
18 Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 6

+1.912

1'53.548

 0.042 160.996 281
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