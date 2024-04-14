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Moto2 Circuit Of The Americas

Moto2 Amerika GP: Garcia ilk galibiyetine ulaştı, Deniz Öncü yirmi ikinci

Moto2 Amerika GP'sinin ilk virajında ilk sıraya çıkan Sergio Garcia, yarışın geri kalanında iyi bir yarış çıkararar galibiyete ulaşırken bu galibiyet onun ilk Moto2 zaferi oldu, temsilcimiz Deniz Öncü ise yarışı 22. sırada tamamladı.

Burak Yasul
Sergio Garcia, MT Helmets MSI

Gold and Goose / Motorsport Images

MT Helmets - MSI'dan Garcia, yarışa üçüncü sıradan başlamıştı. İlk virajda liderliği ele geçirdikten sonra pozisyonunu korudu ve sadece üçüncü yarışında ilk Moto2 zaferine ulaştı.

Bugüne kadar COTA'da hiç puan alamayan İspanyol sürücü, yarış ilerledikçe arkasındakilerle olan farkı korumayı başardı ve 11. virajda hata yapmasına rağmen damalı bayrağı Joe Roberts'in 0.492 saniye önünde ilk sırada geçti.

Fermin Aldeguer, kötü bir ilk turun ardından toparlanarak Speed Up-run motosikletiyle podyumun son basamağına çıkmayı başardı. 

İspanyol pilot, 13. turda Roberts'ın 12. virajda pist dışına çıkmasıyla ikinci sıraya yükseldi ancak Amerikalı pilotun pozisyonunu geri almasını engelleyemedi.

Alonso Lopez takım arkadaşı Aldeguer ile girdiği düelloyu kaybederek dördüncü olurken, Marcos Ramirez American Racing motosikletiyle beşinci oldu.

Dennis Foggia Italtrans Racing adına altıncı olurken, Ai Ogura (MT Helmets - MSI), Jeremy Alcoba (Yamaha VR46 Master Camp), Aron Canet (Fantic Racing) ve Celestino Vietti (KTM Ajo) ilk 10'u tamamladı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Canet yarışın başından itibaren zorlandı ve pist dışına çıkıp sonlara doğru avantaj elde ettiği için zaman cezası aldı.

Garcia şu anda şampiyonada Roberts'ın iki puan önünde liderliğini sürdürürken, Lopez ve Canet liderin 13 puan gerisinde eşit puana sahipler. Aldeguer 22 puan geride yedinci sırada yer alıyor.

Temsilcimiz Deniz Öncü, yarışa 21. sırada başlamıştı. İlk turda pozisyonunu kaybedip geriye düşmüştü ancak yarışın son bölümünde toparlanarak 22. sırada yarışı tamamlamayı başardı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto2 Amerika GP Sonuçları

   
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 - 
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 16

34'25.954

   153.7   25
2 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 16

+0.492

34'26.446

 0.492 153.6   20
3 Spain F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 16

+3.293

34'29.247

 2.801 153.4   16
4 Spain A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 16

+6.967

34'32.921

 3.674 153.1   13
5 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 16

+7.102

34'33.056

 0.135 153.1   11
6 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 16

+7.150

34'33.104

 0.048 153.1   10
7 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 16

+9.869

34'35.823

 2.719 152.9   9
8 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 16

+10.036

34'35.990

 0.167 152.9   8
9 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 16

+11.004

34'36.958

 0.968 152.9   7
10 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 16

+12.751

34'38.705

 1.747 152.7   6
11 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 16

+13.229

34'39.183

 0.478 152.7   5
12 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 16

+14.734

34'40.688

 1.505 152.6   4
13 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 16

+17.509

34'43.463

 2.775 152.4   3
14 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 16

+17.959

34'43.913

 0.450 152.3   2
15 Czech Republic F. Salač Elf Marc VDS Racing Team 12 Kalex 16

+17.994

34'43.948

 0.035 152.3   1
16 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 16

+18.618

34'44.572

 0.624 152.3    
17
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
 81 Kalex 16

+19.460

34'45.414

 0.842 152.2    
18 Netherlands B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team 64 Kalex 16

+26.185

34'52.139

 6.725 151.7    
19 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 16

+26.272

34'52.226

 0.087 151.7    
20 Spain I. Guevara CFMOTO Asterius Aspar Team 28 Kalex 16

+26.351

34'52.305

 0.079 151.7    
21 Thailand S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia 35 Kalex 16

+29.786

34'55.740

 3.435 151.5    
22 Turkey D. Öncü Ajo Motorsport 53 Kalex 16

+33.210

34'59.164

 3.424 151.2    
23 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Asterius Aspar Team 96 Kalex 16

+43.821

35'09.775

 10.611 150.5    
24
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
 11 Forward F2 16

+44.984

35'10.938

 1.163 150.4    
25 Spain X. Artigas KLINT Forward Factory Team 43 Forward F2 16

+45.171

35'11.125

 0.187 150.4    
26
X. Cardelús Fantic Racing
 20 Kalex 16

+1'00.083

35'26.037

 14.912 149.3    
27 South Africa D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP 15 Kalex 16

+1'17.291

35'43.245

 17.208 148.1    
dnf Netherlands Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP 84 Kalex 7

+9 Laps

15'37.803

 9 Laps 148.1 Yarış dışı  
dnf Indonesia M. Aji Idemitsu Honda Team Asia 34 Kalex 4

+12 Laps

8'46.796

 3 Laps 150.6 Kaza  
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