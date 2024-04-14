Moto2 Amerika GP: Garcia ilk galibiyetine ulaştı, Deniz Öncü yirmi ikinci
Moto2 Amerika GP'sinin ilk virajında ilk sıraya çıkan Sergio Garcia, yarışın geri kalanında iyi bir yarış çıkararar galibiyete ulaşırken bu galibiyet onun ilk Moto2 zaferi oldu, temsilcimiz Deniz Öncü ise yarışı 22. sırada tamamladı.
Gold and Goose / Motorsport Images
MT Helmets - MSI'dan Garcia, yarışa üçüncü sıradan başlamıştı. İlk virajda liderliği ele geçirdikten sonra pozisyonunu korudu ve sadece üçüncü yarışında ilk Moto2 zaferine ulaştı.
Bugüne kadar COTA'da hiç puan alamayan İspanyol sürücü, yarış ilerledikçe arkasındakilerle olan farkı korumayı başardı ve 11. virajda hata yapmasına rağmen damalı bayrağı Joe Roberts'in 0.492 saniye önünde ilk sırada geçti.
Fermin Aldeguer, kötü bir ilk turun ardından toparlanarak Speed Up-run motosikletiyle podyumun son basamağına çıkmayı başardı.
İspanyol pilot, 13. turda Roberts'ın 12. virajda pist dışına çıkmasıyla ikinci sıraya yükseldi ancak Amerikalı pilotun pozisyonunu geri almasını engelleyemedi.
Alonso Lopez takım arkadaşı Aldeguer ile girdiği düelloyu kaybederek dördüncü olurken, Marcos Ramirez American Racing motosikletiyle beşinci oldu.
Dennis Foggia Italtrans Racing adına altıncı olurken, Ai Ogura (MT Helmets - MSI), Jeremy Alcoba (Yamaha VR46 Master Camp), Aron Canet (Fantic Racing) ve Celestino Vietti (KTM Ajo) ilk 10'u tamamladı.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Canet yarışın başından itibaren zorlandı ve pist dışına çıkıp sonlara doğru avantaj elde ettiği için zaman cezası aldı.
Garcia şu anda şampiyonada Roberts'ın iki puan önünde liderliğini sürdürürken, Lopez ve Canet liderin 13 puan gerisinde eşit puana sahipler. Aldeguer 22 puan geride yedinci sırada yer alıyor.
Temsilcimiz Deniz Öncü, yarışa 21. sırada başlamıştı. İlk turda pozisyonunu kaybedip geriye düşmüştü ancak yarışın son bölümünde toparlanarak 22. sırada yarışı tamamlamayı başardı.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Moto2 Amerika GP Sonuçları
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|S. Garcia Dols MT Helmets - MSI
|3
|Boscoscuro B-21
|16
|
34'25.954
|153.7
|25
|2
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex
|16
|
+0.492
34'26.446
|0.492
|153.6
|20
|3
|F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing
|54
|Boscoscuro B-21
|16
|
+3.293
34'29.247
|2.801
|153.4
|16
|4
|A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing
|21
|Boscoscuro B-21
|16
|
+6.967
34'32.921
|3.674
|153.1
|13
|5
|M. Ramírez OnlyFans American Racing Team
|24
|Kalex
|16
|
+7.102
34'33.056
|0.135
|153.1
|11
|6
|D. Foggia Italtrans Racing Team
|71
|Kalex
|16
|
+7.150
34'33.104
|0.048
|153.1
|10
|7
|A. Ogura MT Helmets - MSI
|79
|Boscoscuro B-21
|16
|
+9.869
34'35.823
|2.719
|152.9
|9
|8
|J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team
|52
|Kalex
|16
|
+10.036
34'35.990
|0.167
|152.9
|8
|9
|A. Canet Fantic Racing
|44
|Kalex
|16
|
+11.004
34'36.958
|0.968
|152.9
|7
|10
|C. Vietti Ramus Ajo Motorsport
|13
|Kalex
|16
|
+12.751
34'38.705
|1.747
|152.7
|6
|11
|T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Kalex
|16
|
+13.229
34'39.183
|0.478
|152.7
|5
|12
|A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2
|75
|Kalex
|16
|
+14.734
34'40.688
|1.505
|152.6
|4
|13
|M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2
|18
|Kalex
|16
|
+17.509
34'43.463
|2.775
|152.4
|3
|14
|D. Moreira Italtrans Racing Team
|10
|Kalex
|16
|
+17.959
34'43.913
|0.450
|152.3
|2
|15
|F. Salač Elf Marc VDS Racing Team
|12
|Kalex
|16
|
+17.994
34'43.948
|0.035
|152.3
|1
|16
|B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP
|7
|Kalex
|16
|
+18.618
34'44.572
|0.624
|152.3
|17
|
S. Agius Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|81
|Kalex
|16
|
+19.460
34'45.414
|0.842
|152.2
|18
|B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team
|64
|Kalex
|16
|
+26.185
34'52.139
|6.725
|151.7
|19
|J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team
|5
|Kalex
|16
|
+26.272
34'52.226
|0.087
|151.7
|20
|I. Guevara CFMOTO Asterius Aspar Team
|28
|Kalex
|16
|
+26.351
34'52.305
|0.079
|151.7
|21
|S. Chantra Idemitsu Honda Team Asia
|35
|Kalex
|16
|
+29.786
34'55.740
|3.435
|151.5
|22
|D. Öncü Ajo Motorsport
|53
|Kalex
|16
|
+33.210
34'59.164
|3.424
|151.2
|23
|J. Dixon CFMOTO Asterius Aspar Team
|96
|Kalex
|16
|
+43.821
35'09.775
|10.611
|150.5
|24
|
Á. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|16
|
+44.984
35'10.938
|1.163
|150.4
|25
|X. Artigas KLINT Forward Factory Team
|43
|Forward F2
|16
|
+45.171
35'11.125
|0.187
|150.4
|26
|
X. Cardelús Fantic Racing
|20
|Kalex
|16
|
+1'00.083
35'26.037
|14.912
|149.3
|27
|D. Binder Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|15
|Kalex
|16
|
+1'17.291
35'43.245
|17.208
|148.1
|dnf
|Z. van den Goorbergh RW-Idrofoglia Racing GP
|84
|Kalex
|7
|
+9 Laps
15'37.803
|9 Laps
|148.1
|Yarış dışı
|dnf
|M. Aji Idemitsu Honda Team Asia
|34
|Kalex
|4
|
+12 Laps
8'46.796
|3 Laps
|150.6
|Kaza
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