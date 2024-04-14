Moto2 Amerika GP: Garcia ilk galibiyetine ulaştı, Deniz Öncü yirmi ikinci

MT Helmets - MSI'dan Garcia, yarışa üçüncü sıradan başlamıştı. İlk virajda liderliği ele geçirdikten sonra pozisyonunu korudu ve sadece üçüncü yarışında ilk Moto2 zaferine ulaştı.

Bugüne kadar COTA'da hiç puan alamayan İspanyol sürücü, yarış ilerledikçe arkasındakilerle olan farkı korumayı başardı ve 11. virajda hata yapmasına rağmen damalı bayrağı Joe Roberts'in 0.492 saniye önünde ilk sırada geçti.

Fermin Aldeguer, kötü bir ilk turun ardından toparlanarak Speed Up-run motosikletiyle podyumun son basamağına çıkmayı başardı.

İspanyol pilot, 13. turda Roberts'ın 12. virajda pist dışına çıkmasıyla ikinci sıraya yükseldi ancak Amerikalı pilotun pozisyonunu geri almasını engelleyemedi.

Alonso Lopez takım arkadaşı Aldeguer ile girdiği düelloyu kaybederek dördüncü olurken, Marcos Ramirez American Racing motosikletiyle beşinci oldu.

Dennis Foggia Italtrans Racing adına altıncı olurken, Ai Ogura (MT Helmets - MSI), Jeremy Alcoba (Yamaha VR46 Master Camp), Aron Canet (Fantic Racing) ve Celestino Vietti (KTM Ajo) ilk 10'u tamamladı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Canet yarışın başından itibaren zorlandı ve pist dışına çıkıp sonlara doğru avantaj elde ettiği için zaman cezası aldı.

Garcia şu anda şampiyonada Roberts'ın iki puan önünde liderliğini sürdürürken, Lopez ve Canet liderin 13 puan gerisinde eşit puana sahipler. Aldeguer 22 puan geride yedinci sırada yer alıyor.

Temsilcimiz Deniz Öncü, yarışa 21. sırada başlamıştı. İlk turda pozisyonunu kaybedip geriye düşmüştü ancak yarışın son bölümünde toparlanarak 22. sırada yarışı tamamlamayı başardı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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