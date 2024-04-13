Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci

Aron Canet (Fantic Racing) sıralamanın son anlarında 2:07.631'lik harika bir derece yaparak pole pozisyonunu aldı.

İspanyol sürücü pole pozisyonunu, seansın büyük bir bölümünü zaman tablosunun zirvesinde geçiren vatandaşı Fermin Aldeguer'in (Beta Tools SpeedUp) 0.109 saniye önünde aldı. Sergio Garcia (MT Helmets - MSI) seansı üçüncü sırada tamamlayarak bu sezon ikinci kez ilk çizgi başarısını elde etti.

Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) Q1'de zirveye çıktıktan sonra Q2'ye kalmayı başardı. Jaume Masia (Pertamina Mandalika GAS UP Team), Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Racing Moto2) ve Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) da Q2'ye çıkan isimler oldu.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Deniz Öncü, sıralama turların Q2'ye kalma mücadelesinde 2:08.601'lik derecesiyle yedinci sırayı elde etti ve ne yazık ki Q2'ye kalmayı başaramadı. Deniz yarın yapılacak yarışta 21. sırada yarışa başlayacak.

Q2'nin ilk bölümlerinde, Canet ve Barry Baltus (RW-Idrofoglia Racing GP) dahil olmak üzere birkaç sürücü ilk sıraya çıktı ve Aldeguer de kısa bir süre zirvedeki yerini aldı.

Arenas, kendisini dördüncü sıraya yerleştiren harika bir turun ardından gridde ikinci sıraya yerleşti ve ilk çizgiden başlama şansını 0.046 saniye farkla kaybetti. Ev sahibi isim Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) seansı beşinci tamamladı. Roberts'ın takım arkadaşı Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) ise ikinci çizgiyi kapatan son isim oldu.

Moto2 Amerika GP Q2 Sonuçları