Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Moto2 Circuit Of The Americas

Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci

Moto2 Amerika GP'si sıralama turlarında pole pozisyonunun sahibi Aron Canet oldu, Temsilcimiz Deniz Öncü ise yirmi birinci sırada yarışa başlayacak.

Burak Yasul
Aron Canet, Fantic Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Aron Canet (Fantic Racing) sıralamanın son anlarında 2:07.631'lik harika bir derece yaparak pole pozisyonunu aldı.

İspanyol sürücü pole pozisyonunu, seansın büyük bir bölümünü zaman tablosunun zirvesinde geçiren vatandaşı Fermin Aldeguer'in (Beta Tools SpeedUp) 0.109 saniye önünde aldı. Sergio Garcia (MT Helmets - MSI) seansı üçüncü sırada tamamlayarak bu sezon ikinci kez ilk çizgi başarısını elde etti.

Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) Q1'de zirveye çıktıktan sonra Q2'ye kalmayı başardı. Jaume Masia (Pertamina Mandalika GAS UP Team), Albert Arenas (QJMOTOR Gresini Racing Moto2) ve Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) da Q2'ye çıkan isimler oldu. 

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Deniz Öncü, sıralama turların Q2'ye kalma mücadelesinde 2:08.601'lik derecesiyle yedinci sırayı elde etti ve ne yazık ki Q2'ye kalmayı başaramadı. Deniz yarın yapılacak yarışta 21. sırada yarışa başlayacak.

Q2'nin ilk bölümlerinde, Canet ve Barry Baltus (RW-Idrofoglia Racing GP) dahil olmak üzere birkaç sürücü ilk sıraya çıktı ve Aldeguer de kısa bir süre zirvedeki yerini aldı.

Arenas, kendisini dördüncü sıraya yerleştiren harika bir turun ardından gridde ikinci sıraya yerleşti ve ilk çizgiden başlama şansını 0.046 saniye farkla kaybetti. Ev sahibi isim Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) seansı beşinci tamamladı. Roberts'ın takım arkadaşı Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) ise ikinci çizgiyi kapatan son isim oldu.

Moto2 Amerika GP Q2 Sonuçları

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain A. Canet Fantic Racing 44 Kalex 6

2'07.631

   155.501 284
2 Spain F. Aldeguer Beta Tools - Speed Up Racing 54 Boscoscuro B-21 7

+0.109

2'07.740

 0.109 155.368 280
3 Spain S. Garcia Dols MT Helmets - MSI 3 Boscoscuro B-21 6

+0.188

2'07.819

 0.079 155.272 287
4 Spain A. Arenas QJMOTOR Gresini Moto2 75 Kalex 7

+0.234

2'07.865

 0.046 155.216 285
5 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex 7

+0.237

2'07.868

 0.003 155.213 283
6 Spain M. Ramírez OnlyFans American Racing Team 24 Kalex 7

+0.280

2'07.911

 0.043 155.161 284
7 Italy D. Foggia Italtrans Racing Team 71 Kalex 6

+0.400

2'08.031

 0.120 155.015 285
8 Spain A. Lopez Beta Tools - Speed Up Racing 21 Boscoscuro B-21 7

+0.432

2'08.063

 0.032 154.976 282
9 Spain M. Gonzalez QJMOTOR Gresini Moto2 18 Kalex 7

+0.443

2'08.074

 0.011 154.963 284
10 Netherlands B. Bendsneyder Pertamina Mandalika GAS UP Team 64 Kalex 7

+0.481

2'08.112

 0.038 154.917 281
11 Italy T. Arbolino Elf Marc VDS Racing Team 14 Kalex 5

+0.496

2'08.127

 0.015 154.899 284
12 Belgium B. Baltus RW-Idrofoglia Racing GP 7 Kalex 7

+0.511

2'08.142

 0.015 154.881 280
13 Spain J. Alcoba Yamaha VR46 Master Camp Team 52 Kalex 6

+0.516

2'08.147

 0.005 154.875 286
14 United Kingdom J. Dixon CFMOTO Asterius Aspar Team 96 Kalex 7

+0.650

2'08.281

 0.134 154.713 283
15 Italy C. Vietti Ramus Ajo Motorsport 13 Kalex 4

+0.680

2'08.311

 0.030 154.677 284
16 Brazil D. Moreira Italtrans Racing Team 10 Kalex 6

+0.734

2'08.365

 0.054 154.612 282
17 Japan A. Ogura MT Helmets - MSI 79 Boscoscuro B-21 6

+0.830

2'08.461

 0.096 154.496 284
18 Spain J. Masia Pertamina Mandalika GAS UP Team 5 Kalex 7

+0.881

2'08.512

 0.051 154.435 285
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Moto2 Amerika GP 2. Antrenman: Aldeguer bir tur rekoruyla tekrar lider, Deniz öncü yirminci

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Moto2 Amerika GP 2. Antrenman: Aldeguer bir tur rekoruyla tekrar lider, Deniz öncü yirminci

Moto2 Amerika GP 2. Antrenman: Aldeguer bir tur rekoruyla tekrar lider, Deniz öncü yirminci

Moto2
Circuit Of The Americas
Moto2 Amerika GP 2. Antrenman: Aldeguer bir tur rekoruyla tekrar lider, Deniz öncü yirminci
Moto2 Amerika GP: Aldeguer tur rekoruyla lider, Deniz öncü 25. sırada

Moto2 Amerika GP: Aldeguer tur rekoruyla lider, Deniz öncü 25. sırada

Moto2
Circuit Of The Americas
Moto2 Amerika GP: Aldeguer tur rekoruyla lider, Deniz öncü 25. sırada
Formula E İtalya E-Prix 1. Antrenman: Vergne lider, DS PENSKE 1-2

Formula E İtalya E-Prix 1. Antrenman: Vergne lider, DS PENSKE 1-2

Formula E
Roma ePrix I
Formula E İtalya E-Prix 1. Antrenman: Vergne lider, DS PENSKE 1-2

Son Haberler

MotoGP Amerika GP: Vinales domine ederek kazandı, Marquez ikinci oldu

MotoGP Amerika GP: Vinales domine ederek kazandı, Marquez ikinci oldu

MGP MotoGP
Amerika GP
MotoGP Amerika GP: Vinales domine ederek kazandı, Marquez ikinci oldu
Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci

Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci

MOT2 Moto2
Circuit Of The Americas
Moto2 Amerika GP: Canet pole pozisyonunda, Deniz öncü yirmi birinci
Hamilton: "2025'te ilk yarışın Melbourne'de olması harika"

Hamilton: "2025'te ilk yarışın Melbourne'de olması harika"

F1 Formula 1
Hamilton: "2025'te ilk yarışın Melbourne'de olması harika"
Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"

Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"

MGP MotoGP
Amerika GP
Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye