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Moto2 / Austin Yarış raporu

Moto2 Amerika: Arbolino ilk zaferini aldı, 12 sürücü yarış dışı kaldı

Moto2 Amerika Grand Prix'sini Tony Arbolino kazanırken, şampiyona lideri Celestino Vietti kaza yaptı.

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Moto2 Amerika: Arbolino ilk zaferini aldı, 12 sürücü yarış dışı kaldı
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Moto2'nin Amerika ayağında, kazalarla dolu bir yarış geride kaldı. Yarışa başlayan 29 sürücüden sadece 17'si seansı tamamlayabildi ve yüksek profilli isimlerin kaza yaptığını gördük. 

Yarışın ilk turunda, arka düzlükte birkaç pilotun karıştığı bir kaza yaşandı. Sam Lowes, Somkiat Chantra, Gabriel Rodrigo, Zonta van den Goorbergh ve Fermin Aldeguer gibi isimler bu kazada yer aldılar. 

Chantra, arka düzlükte Lowes'un arka lastiğine dokundu ve ikili kaza yaptı. Sonrasında bu ikiliyi yakından takip eden sürücüler bu olaydan kaçınamadılar ve kazaya karıştılar. Neyse ki kazada yer alan sürücülerin tümü iyiydi. 

18 turluk yarışın ilk turunda, şampiyona lideri Celestino Vietti liderdi. Aron Canet ise ikinci sıradaydı. Lider ikiliyi ise Beaubier, Arbolino ve Dixon takip ettiler. 

Vietti ile Canet, liderlik için mücadele ettiler ve Canet, 3. turda liderliği eline geçirdi.  Dördüncü tura geldiğimizde Moto3 şampiyonu Pedro Acosta, 5. sırada yer alırken kaza yaptı. Hızlı bir viraj olan 3. virajda düşen Acosta iyiydi. Acosta'nın motosikleti kazanın ardından pistten geçti, neyse ki motosiklete çarpan sürücü olmadı. 

5. tura geldiğimizde bu sefer şampiyona lideri Vietti kaza yaptı ve yarışa veda etti. Altıncı virajda düşen İtalyan sürücü, bu sezonki ilk hatasını yapmış oldu.

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Celestino Vietti, Team VR46

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu olaylı ilk 5 turun ardından yarış biraz daha sakinleşmiş gibiydi. Canet, 1.5 saniye farkla ilk sıradaydı. Onu Arbolino ile Dixon takip etmekteydi. Üç tur boyunca yarış biraz daha oturmuş gibi gözüktü ancak 8. turda, lider Canet kaza yaptı. 

7. virajda düşen Canet, 3. turdan bu yana lider götürdüğü yarışa veda etmiş oldu. Böylelikle liderlik Arbolino'ya geçti. Arbolino'yu Dixon ve Ai Ogura takip ettiler.

Arbolino, ilk sırada rahattı ve 3 saniyelik bir fark yarattı. Arkasında ise Dixon ile Ogura ikincilik için savaştılar. Ogura, bu mücadeleyi kazandı ve bir kez daha kendini podyuma taşıdı. 

Arbolino, ön tarafta yarışı hata yapmadan bitirdi. İtalyan sürücü böylelikle geçiş sınıflarındaki ilk zaferini almış oldu. İstikrarlı Ogura, ikinci oldu ve bir kez daha podyuma çıktı. Dixon ise podyumun son basamağında kendine yer buldu. Bu, Dixon'ın kariyerindeki ilk podyumuydu. 

Beaubier, bitime 2 tur kala kaza yaptı ve dördüncülüğü Schrötter'e bıraktı. Dördüncü olan Schrötter, bu sezonki en iyi sonucunu aldı. 

Navarro, Jeremy Alcoba,  Bo Bendsneyder, Joe Roberts, Augusto Fernandez ve Barry Baltus ise ilk 10'u tamamladılar. 

İlk 4 yarışın 2'sini kazanan Vietti, kazasına rağmen hâlâ şampiyona lideri konumunda. Ogura, şampiyonada ikinci sırada yer alıyor. Ogura ile Vietti arasında 14 puan var. Arbolino ise bu galibiyetle şampiyonada 3. sıraya yükseldi. Canet, dördüncü sıraya geriledi. 

Moto2, 24 Nisan'da Portimao'da gerçekleştirilecek yarışla devam edecek. 

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Italy Tony Arbolino 18 -       25
2 Japan Ai Ogura 18 3.439 3.439 3.439   20
3 United Kingdom Jake Dixon 18 4.787 4.787 1.348   16
4 Germany Marcel Schrötter 18 14.529 14.529 9.742   13
5 Spain Jorge Navarro 18 16.347 16.347 1.818   11
6 Spain Jeremy Alcoba 18 17.388 17.388 1.041   10
7 Netherlands Bo Bendsneyder 18 17.631 17.631 0.243   9
8 United States Joe Roberts 18 19.784 19.784 2.153   8
9 Spain Augusto Fernandez 18 24.595 24.595 4.811   7
10 Belgium Barry Baltus 18 30.291 30.291 5.696   6
11 Spain Albert Arenas 18 33.475 33.475 3.184   5
12 Spain Marcos Ramírez 18 34.785 34.785 1.310   4
13 Spain Manuel Gonzalez 18 34.988 34.988 0.203   3
14 Czech Republic Filip Salač 18 37.786 37.786 2.798   2
15 Italy Romano Fenati 18 38.408 38.408 0.622   1
16 Italy Lorenzo Porta 18 1'19.999 1'19.999 41.591    
17 Sean Dylan 18 1'24.437 1'24.437 4.438    
  United States Cameron Beaubier 17 1 lap        
  Italy Niccolò Antonelli 12 6 laps        
  Spain Aron Canet 7 11 laps        
  Italy Celestino Vietti Ramus 4 14 laps        
  Spain Pedro Acosta 3 15 laps        
  Italy Alessandro Zaccone 3 15 laps        
  Italy Simone Corsi 2 16 laps        
  Spain Fermin Aldeguer 0 18 laps        
  United Kingdom Sam Lowes 0 18 laps        
  Thailand Somkiat Chantra 0 18 laps        
  Netherlands Zonta van den Goorbergh 0 18 laps        
  Argentina Gabriel Rodrigo 0 18 laps        
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