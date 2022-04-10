Moto2 Amerika: Arbolino ilk zaferini aldı, 12 sürücü yarış dışı kaldı

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Moto2'nin Amerika ayağında, kazalarla dolu bir yarış geride kaldı. Yarışa başlayan 29 sürücüden sadece 17'si seansı tamamlayabildi ve yüksek profilli isimlerin kaza yaptığını gördük.

Yarışın ilk turunda, arka düzlükte birkaç pilotun karıştığı bir kaza yaşandı. Sam Lowes, Somkiat Chantra, Gabriel Rodrigo, Zonta van den Goorbergh ve Fermin Aldeguer gibi isimler bu kazada yer aldılar.

Chantra, arka düzlükte Lowes'un arka lastiğine dokundu ve ikili kaza yaptı. Sonrasında bu ikiliyi yakından takip eden sürücüler bu olaydan kaçınamadılar ve kazaya karıştılar. Neyse ki kazada yer alan sürücülerin tümü iyiydi.

18 turluk yarışın ilk turunda, şampiyona lideri Celestino Vietti liderdi. Aron Canet ise ikinci sıradaydı. Lider ikiliyi ise Beaubier, Arbolino ve Dixon takip ettiler.

Vietti ile Canet, liderlik için mücadele ettiler ve Canet, 3. turda liderliği eline geçirdi. Dördüncü tura geldiğimizde Moto3 şampiyonu Pedro Acosta, 5. sırada yer alırken kaza yaptı. Hızlı bir viraj olan 3. virajda düşen Acosta iyiydi. Acosta'nın motosikleti kazanın ardından pistten geçti, neyse ki motosiklete çarpan sürücü olmadı.

5. tura geldiğimizde bu sefer şampiyona lideri Vietti kaza yaptı ve yarışa veda etti. Altıncı virajda düşen İtalyan sürücü, bu sezonki ilk hatasını yapmış oldu.

Celestino Vietti, Team VR46 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu olaylı ilk 5 turun ardından yarış biraz daha sakinleşmiş gibiydi. Canet, 1.5 saniye farkla ilk sıradaydı. Onu Arbolino ile Dixon takip etmekteydi. Üç tur boyunca yarış biraz daha oturmuş gibi gözüktü ancak 8. turda, lider Canet kaza yaptı.

7. virajda düşen Canet, 3. turdan bu yana lider götürdüğü yarışa veda etmiş oldu. Böylelikle liderlik Arbolino'ya geçti. Arbolino'yu Dixon ve Ai Ogura takip ettiler.

Arbolino, ilk sırada rahattı ve 3 saniyelik bir fark yarattı. Arkasında ise Dixon ile Ogura ikincilik için savaştılar. Ogura, bu mücadeleyi kazandı ve bir kez daha kendini podyuma taşıdı.

Arbolino, ön tarafta yarışı hata yapmadan bitirdi. İtalyan sürücü böylelikle geçiş sınıflarındaki ilk zaferini almış oldu. İstikrarlı Ogura, ikinci oldu ve bir kez daha podyuma çıktı. Dixon ise podyumun son basamağında kendine yer buldu. Bu, Dixon'ın kariyerindeki ilk podyumuydu.

Beaubier, bitime 2 tur kala kaza yaptı ve dördüncülüğü Schrötter'e bıraktı. Dördüncü olan Schrötter, bu sezonki en iyi sonucunu aldı.

Navarro, Jeremy Alcoba, Bo Bendsneyder, Joe Roberts, Augusto Fernandez ve Barry Baltus ise ilk 10'u tamamladılar.

İlk 4 yarışın 2'sini kazanan Vietti, kazasına rağmen hâlâ şampiyona lideri konumunda. Ogura, şampiyonada ikinci sırada yer alıyor. Ogura ile Vietti arasında 14 puan var. Arbolino ise bu galibiyetle şampiyonada 3. sıraya yükseldi. Canet, dördüncü sıraya geriledi.

Moto2, 24 Nisan'da Portimao'da gerçekleştirilecek yarışla devam edecek.

Yarış sonucu: