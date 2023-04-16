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Moto2 Amerika: Acosta, son turdaki geçişiyle 2023'teki 2. zaferine ulaştı

2023 Moto2 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışı olan Amerika Grand Prix'sini KTM Ajo sürücüsü Pedro Acosta kazandı.

Can Çarpıcı
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Moto2 Amerika: Acosta, son turdaki geçişiyle 2023'teki 2. zaferine ulaştı
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Moto2 padoğu, Portekiz ve Arjantin'de gerçekleştirilen yarışların ardından sezonun 3. ayağı için Texas, Amerika'ya geldi.

Takvimdeki en fiziksel, hızlı ve akıcı pistlerden biri olan COTA'da yarış gününde sahneye ilk olarak Moto3 sürücüleri çıkmıştı. 

Heyecan verici Moto3 yarışının ardından sıra Moto2 sınıfına geldi ve bu sefer de Moto2 sürücüleri Texas'ta "beygir rodeo"su yaptılar. 

Moto3 yarış raporu:

Büyük heyecana sahip olan yarışta zafer KTM Ajo sürücüsü Pedro Acosta'nın oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Acotsa, ilk virajı lider dönse de 2. virajda Alonso Lopez tarafından geçildi ve 2. sıraya geriledi. 

Acosta sonrasında liderliği geri almayı başardı ve birkaç tur lider gitti ancak arka düzlüğün sonunda yer alan 12. virajdaki hatasının ardından 4. sıraya geriledi. 

Bu noktada Tony Arbolino liderdi ve Acosta, hatasının ardından gerilese de sıralar kazandı ve 2. sıraya kadar çıkmıştı. İspanyol sürücü, son turda 12. virajda yaptığı atağıyla lider Arbolino'yu da geçti ve bu sezonki 2. zaferine ulaştı. 

Arbolino son turda geçilmesinin ardından ikinci oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Arbolino şampiyonanın zirvesinde yer almayı sürdürüyor, Acosta ise onun 7 puan arkasında ikinci. 

Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team

Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bo Bensneyder, çizgiyi üçüncü sırada geçti ve Moto2 kariyerinin ilk podyumunu aldı. 

Gresini sürücüleri damalı bayrağı arka arkaya gördüler: Jeremy Alcoba dördüncü, Filip Salac beşinciydi. Fermin Aldeguer, Alonso Lopez ve Aron Canet onları takip ettiler. Pole pozisyonundan başlayan Celestino Vetti 9. oldu, Manuel Gonzales ise ilk 10'u tamamladı. 

Moto2 sezonu, 30 Nisan'da Jerez'de gerçekleştirilecek yarışla devam edecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Pedro Acosta 16 34'42.879     152.4 25
2 Italy Tony Arbolino 16 34'43.025 0.146 0.146 152.4 20
3 Netherlands Bo Bendsneyder 16 34'48.730 5.851 5.705 152.0 16
4 Spain Jeremy Alcoba 16 34'48.928 6.049 0.198 152.0 13
5 Czech Republic Filip Salač 16 34'50.341 7.462 1.413 151.9 11
6 Spain Fermin Aldeguer 16 34'50.547 7.668 0.206 151.8 10
7 Spain Alonso Lopez 16 34'50.594 7.715 0.047 151.8 9
8 Spain Aron Canet 16 34'50.957 8.078 0.363 151.8 8
9 Italy Celestino Vietti Ramus 16 34'53.993 11.114 3.036 151.6 7
10 Spain Manuel Gonzalez 16 34'55.440 12.561 1.447 151.5 6
11 Thailand Somkiat Chantra 16 34'56.486 13.607 1.046 151.4 5
12 Spain Albert Arenas 16 34'56.880 14.001 0.394 151.4 4
13 United Kingdom Sam Lowes 16 35'02.933 20.054 6.053 151.0 3
14 Italy Dennis Foggia 16 35'05.869 22.990 2.936 150.7 2
15 Japan Ai Ogura 16 35'11.699 28.820 5.830 150.3 1
16 United States Joe Roberts 16 35'14.772 31.893 3.073 150.1  
17 Netherlands Zonta van den Goorbergh 16 35'17.613 34.734 2.841 149.9  
18 Sean Kelly 16 35'17.813 34.934 0.200 149.9  
19 United Kingdom Rory Skinner 16 35'25.419 42.540 7.606 149.4  
20 Borja Gomez 16 35'32.852 49.973 7.433 148.8  
21 Spain Izan Guevara 16 35'34.349 51.470 1.497 148.7  
22 David Sanchis 16 35'48.103 1'05.224 13.754 147.8  
23 Soichiro Minamimoto 16 36'27.326 1'44.447 39.223 145.1  
  Spain Sergio Garcia Dols 9 20'11.940 7 Laps 7 Laps 147.3  
  Spain Marcos Ramírez 8 18'02.159 8 Laps 1 Lap 146.7  
  Belgium Barry Baltus 7 15'13.644 9 Laps 1 Lap 152.0  
  Italy Lorenzo Porta 3 6'41.943 13 Laps 4 Laps 148.1  
  Germany Lukas Tulovic 0          
  United Kingdom Jake Dixon 0          
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