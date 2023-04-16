Moto2 Amerika: Acosta, son turdaki geçişiyle 2023'teki 2. zaferine ulaştı

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Moto2 padoğu, Portekiz ve Arjantin'de gerçekleştirilen yarışların ardından sezonun 3. ayağı için Texas, Amerika'ya geldi.

Takvimdeki en fiziksel, hızlı ve akıcı pistlerden biri olan COTA'da yarış gününde sahneye ilk olarak Moto3 sürücüleri çıkmıştı.

Heyecan verici Moto3 yarışının ardından sıra Moto2 sınıfına geldi ve bu sefer de Moto2 sürücüleri Texas'ta "beygir rodeo"su yaptılar.

Büyük heyecana sahip olan yarışta zafer KTM Ajo sürücüsü Pedro Acosta'nın oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Acotsa, ilk virajı lider dönse de 2. virajda Alonso Lopez tarafından geçildi ve 2. sıraya geriledi.

Acosta sonrasında liderliği geri almayı başardı ve birkaç tur lider gitti ancak arka düzlüğün sonunda yer alan 12. virajdaki hatasının ardından 4. sıraya geriledi.

Bu noktada Tony Arbolino liderdi ve Acosta, hatasının ardından gerilese de sıralar kazandı ve 2. sıraya kadar çıkmıştı. İspanyol sürücü, son turda 12. virajda yaptığı atağıyla lider Arbolino'yu da geçti ve bu sezonki 2. zaferine ulaştı.

Arbolino son turda geçilmesinin ardından ikinci oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Arbolino şampiyonanın zirvesinde yer almayı sürdürüyor, Acosta ise onun 7 puan arkasında ikinci.

Tony Arbolino, Marc VDS Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bo Bensneyder, çizgiyi üçüncü sırada geçti ve Moto2 kariyerinin ilk podyumunu aldı.

Gresini sürücüleri damalı bayrağı arka arkaya gördüler: Jeremy Alcoba dördüncü, Filip Salac beşinciydi. Fermin Aldeguer, Alonso Lopez ve Aron Canet onları takip ettiler. Pole pozisyonundan başlayan Celestino Vetti 9. oldu, Manuel Gonzales ise ilk 10'u tamamladı.

Moto2 sezonu, 30 Nisan'da Jerez'de gerçekleştirilecek yarışla devam edecek.

Yarış sonucu: