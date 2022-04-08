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Moto2 / Austin Antrenman raporu

Moto2 Amerika 2. antrenman: Aldeguer en hızlısı, Vietti sorun yaşamaya devam ediyor

Moto2 Amerika GP'nin 2. antrenman seansında en hızlı isim 16 yaşındaki Fermin Aldeguer olurken, şampiyona lideri Celestino Vietti sorun yaşamaya devam etti.

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Moto2 Amerika 2. antrenman: Aldeguer en hızlısı, Vietti sorun yaşamaya devam ediyor
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Moto2'nin Amerika raundu, birkaç saat önce gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansı ile devam etti. 

Moto2 Amerika: 1. antrenman raporu :

Bir hafta önce Arjantin'de gerçekleştirilen hafta sonuna damga vuran ve pole pozisyonunun sahibi olan Aldeuguer, güçlü formunu Amerika'ya da taşımış gibi duruyor. 16 yaşındaki çaylak sürücü, COTA Pisti'nde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında 2:09.155'lik derecesiyle en hızlı isim oldu. 

Texas, beklenildiği üzere sıcaktı ve orada öğlen saatlerine gelinmesiyle birlikte hava sıcaklığı 22 dereceye yükselmişti. Asfalt ise 45 dereceydi. 

Moto2'nin ilk antrenman seansının sonrasında, MotoGP ve Moto3 motosikletlerinin de pistte turlamasıyla birlikte, yol tutuş seviyesi 1. antrenmana kıyasla daha iyiydi ve 1. antrenmandaki dereceler hızla geçildi. 

Seansın ilk dakikalarında birçok kaza gördük. Jorge Navarro, Gabriel Rodrigo ve Sean Dylan Kelly; kaza yaptılar. Kendi evinde yarışan Dylan Kelly, 11. virajdaki kazasının ardından sedyeyle ambulansa alındı ve kontrol için tıbbi merkeze götürüldü. Yapılan kontrollerin ardından Kelly'nin durumunun iyi olduğu açıklandı. 

 

Şampiyona lideri Celestino Vietti de seansın ilk dakikalarında kaza yaptı. İtalyan sürücü, 5. virajda kaza yapsa da durumu iyiydi ve seansın son dakikalarında yeniden piste çıkabildi. Vietti, piste çıkabilse de tempo bulmakta zorlanmaya devam etti. Vietti liderin 0.830 sn gerisinde, 15. sırada. Vietti yarın ilk 14'e giremezse, sıralama turlarında Q1'den çıkması gerekecek.  

Aldeuger, 2:09.155 saniyelik derecesiyle birçok sürücünün kaza yaptığı seansı ilk sırada tamamlamış oldu. Onu Tony Arbolino takip etti. 

İlk seansı 2. sırada tamamlayan Cameron Beaubier, güçlü temposunu ikinci seansa da taşıdı ve 3. sırayı aldı. Amerikalı Beaubier, kendi evinde podyum mücadelesi verebilecek gibi duruyor. 

Jake Dixon dördüncü olurken, Aron Canet ilk 5'i tamamladı. İlk seansın lideri Augusto Fernandez 6. sırayı aldı. Moto3 şampiyonu Pedro Acosta ise en hızlı 7. zamanı kaydetti. 

Ai Ogura, Navarro'nun önünde 8. olurken; Albert Arenas ilk 10'u tamamladı. Endonezya GP galibi Somkiat Chantra, seansı 12. sırada noktaladı. Sam Lowes 13. sırada yer alıyor. 

Moto2, yarın TSİ 17.00'de başlayacak 3. antrenman seansı ile devam edecek.

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Fermin Aldeguer 12 2'09.155     153.666
2 Italy Tony Arbolino 14 2'09.201 0.046 0.046 153.611
3 United States Cameron Beaubier 16 2'09.327 0.172 0.126 153.462
4 United Kingdom Jake Dixon 15 2'09.334 0.179 0.007 153.453
5 Spain Aron Canet 13 2'09.353 0.198 0.019 153.431
6 Spain Augusto Fernandez 14 2'09.362 0.207 0.009 153.420
7 Spain Pedro Acosta 14 2'09.363 0.208 0.001 153.419
8 Japan Ai Ogura 14 2'09.640 0.485 0.277 153.091
9 Spain Jorge Navarro 11 2'09.733 0.578 0.093 152.981
10 Spain Albert Arenas 8 2'09.781 0.626 0.048 152.925
11 United States Joe Roberts 14 2'09.818 0.663 0.037 152.881
12 Thailand Somkiat Chantra 15 2'09.920 0.765 0.102 152.761
13 United Kingdom Sam Lowes 15 2'09.952 0.797 0.032 152.724
14 Germany Marcel Schrötter 15 2'09.967 0.812 0.015 152.706
15 Italy Celestino Vietti Ramus 12 2'09.985 0.830 0.018 152.685
16 Italy Simone Corsi 17 2'10.482 1.327 0.497 152.103
17 Czech Republic Filip Salač 11 2'10.538 1.383 0.056 152.038
18 Netherlands Bo Bendsneyder 13 2'10.542 1.387 0.004 152.033
19 Spain Marcos Ramírez 10 2'10.955 1.800 0.413 151.554
20 Italy Lorenzo Porta 14 2'11.181 2.026 0.226 151.293
21 Spain Manuel Gonzalez 14 2'11.321 2.166 0.140 151.131
22 Spain Jeremy Alcoba 14 2'11.362 2.207 0.041 151.084
23 Italy Romano Fenati 10 2'11.573 2.418 0.211 150.842
24 Italy Alessandro Zaccone 14 2'12.014 2.859 0.441 150.338
25 Belgium Barry Baltus 15 2'12.141 2.986 0.127 150.194
26 Netherlands Zonta van den Goorbergh 13 2'12.871 3.716 0.730 149.368
27 Sean Dylan 3 2'14.235 5.080 1.364 147.851
28 Argentina Gabriel Rodrigo 1        
29 Italy Niccolò Antonelli 0        
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