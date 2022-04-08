Moto2 Amerika 2. antrenman: Aldeguer en hızlısı, Vietti sorun yaşamaya devam ediyor

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Moto2'nin Amerika raundu, birkaç saat önce gerçekleştirilen 1. antrenman seansı ile başlamıştı ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansı ile devam etti.

Bir hafta önce Arjantin'de gerçekleştirilen hafta sonuna damga vuran ve pole pozisyonunun sahibi olan Aldeuguer, güçlü formunu Amerika'ya da taşımış gibi duruyor. 16 yaşındaki çaylak sürücü, COTA Pisti'nde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında 2:09.155'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.

Texas, beklenildiği üzere sıcaktı ve orada öğlen saatlerine gelinmesiyle birlikte hava sıcaklığı 22 dereceye yükselmişti. Asfalt ise 45 dereceydi.

Moto2'nin ilk antrenman seansının sonrasında, MotoGP ve Moto3 motosikletlerinin de pistte turlamasıyla birlikte, yol tutuş seviyesi 1. antrenmana kıyasla daha iyiydi ve 1. antrenmandaki dereceler hızla geçildi.

Seansın ilk dakikalarında birçok kaza gördük. Jorge Navarro, Gabriel Rodrigo ve Sean Dylan Kelly; kaza yaptılar. Kendi evinde yarışan Dylan Kelly, 11. virajdaki kazasının ardından sedyeyle ambulansa alındı ve kontrol için tıbbi merkeze götürüldü. Yapılan kontrollerin ardından Kelly'nin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Şampiyona lideri Celestino Vietti de seansın ilk dakikalarında kaza yaptı. İtalyan sürücü, 5. virajda kaza yapsa da durumu iyiydi ve seansın son dakikalarında yeniden piste çıkabildi. Vietti, piste çıkabilse de tempo bulmakta zorlanmaya devam etti. Vietti liderin 0.830 sn gerisinde, 15. sırada. Vietti yarın ilk 14'e giremezse, sıralama turlarında Q1'den çıkması gerekecek.

Aldeuger, 2:09.155 saniyelik derecesiyle birçok sürücünün kaza yaptığı seansı ilk sırada tamamlamış oldu. Onu Tony Arbolino takip etti.

İlk seansı 2. sırada tamamlayan Cameron Beaubier, güçlü temposunu ikinci seansa da taşıdı ve 3. sırayı aldı. Amerikalı Beaubier, kendi evinde podyum mücadelesi verebilecek gibi duruyor.

Jake Dixon dördüncü olurken, Aron Canet ilk 5'i tamamladı. İlk seansın lideri Augusto Fernandez 6. sırayı aldı. Moto3 şampiyonu Pedro Acosta ise en hızlı 7. zamanı kaydetti.

Ai Ogura, Navarro'nun önünde 8. olurken; Albert Arenas ilk 10'u tamamladı. Endonezya GP galibi Somkiat Chantra, seansı 12. sırada noktaladı. Sam Lowes 13. sırada yer alıyor.

Moto2, yarın TSİ 17.00'de başlayacak 3. antrenman seansı ile devam edecek.

Seans sonucu: