Moto2 Almanya 3. antrenman: Gardner lider, Red Bull KTM Ajo 1-2

Gardner, bu sonuçla birlikte 3 antrenman seansını da zirvede tamamlamış oldu. Fernandez takım arkadaşının 0.118 sn arkasında 2. oldu ve Red Bull KTM Ajo 1-2'sini tamamlamış oldu.

Fabio Di Giannantonio, hafta sonu boyunca gösterdiği güçlü performansı devam ettirdi ve yeni kendine ilk üçün içinde yer buldu.

Xaxi Vierge 4. olurken, Marcos Ramirez ilk beşi tamamladı.

Dün kaza yapan Sam Lowes, kötü bir seans geçirdi. İngiliz pilot sıralama turları öncesi 12. sırada bulunuyor.

Ai Ogura, etkileyici bir performansla Gardner'a yarım saniye kadar yaklaşmayı başardı.

Bo Bendsneyder, seansı 16. tamamlayarak sürpriz bir şekilde Q2'ye kalamadı.

Q2'ye direkt olarak kalma fırsatını kaçıran pilotlardan biri de şampiyonada üçüncü sırada bulunan Mario Bezzecchi oldu. Felaket bir seans geçiren İtalyan sürücü kendini 18. sırada buldu.

Seans sonucu: