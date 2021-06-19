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Moto2 / Sachsenring Haberler

Moto2 Almanya 3. antrenman: Gardner lider, Red Bull KTM Ajo 1-2

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Sıralama turlarının öncesinde gerçekleştirilen son antrenman seansını da Remy Gardner lider tamamlarken; Gardner'in takım arkadaşı Raul Fernandez seansı 2. sırada tamamladı.

Moto2 Almanya 3. antrenman: Gardner lider, Red Bull KTM Ajo 1-2

Gardner, bu sonuçla birlikte 3 antrenman seansını da zirvede tamamlamış oldu. Fernandez takım arkadaşının 0.118 sn arkasında 2. oldu ve Red Bull KTM Ajo 1-2'sini tamamlamış oldu.

Fabio Di Giannantonio, hafta sonu boyunca gösterdiği güçlü performansı devam ettirdi ve yeni kendine ilk üçün içinde yer buldu.

 

Xaxi Vierge 4. olurken, Marcos Ramirez ilk beşi tamamladı.

Dün kaza yapan Sam Lowes, kötü bir seans geçirdi. İngiliz pilot sıralama turları öncesi 12. sırada bulunuyor.

Ai Ogura, etkileyici bir performansla Gardner'a yarım saniye kadar yaklaşmayı başardı.

Bo Bendsneyder, seansı 16. tamamlayarak sürpriz bir şekilde Q2'ye kalamadı.

Q2'ye direkt olarak kalma fırsatını kaçıran pilotlardan biri de şampiyonada üçüncü sırada bulunan Mario Bezzecchi oldu. Felaket bir seans geçiren İtalyan sürücü kendini 18. sırada buldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Australia Remy Gardner 22 1'24.003     156.208
2 Spain Raul Fernandez 20 1'24.121 0.118 0.118 155.989
3 Italy Fabio Di Giannantonio 18 1'24.183 0.180 0.062 155.874
4 Spain Xavi Vierge 19 1'24.293 0.290 0.110 155.671
5 Spain Marcos Ramírez 18 1'24.397 0.394 0.104 155.479
6 Spain Augusto Fernandez 20 1'24.495 0.492 0.098 155.299
7 Germany Marcel Schrötter 18 1'24.559 0.556 0.064 155.181
8 Japan Ai Ogura 19 1'24.577 0.574 0.018 155.148
9 United Kingdom Jake Dixon 18 1'24.612 0.609 0.035 155.084
10 Spain Jorge Navarro 20 1'24.619 0.616 0.007 155.071
11 Thailand Somkiat Chantra 19 1'24.629 0.626 0.010 155.053
12 United Kingdom Sam Lowes 20 1'24.693 0.690 0.064 154.936
13 United States Joe Roberts 21 1'24.702 0.699 0.009 154.919
14 Italy Nicolo Bulega 18 1'24.717 0.714 0.015 154.892
15 Italy Tony Arbolino 15 1'24.724 0.721 0.007 154.879
16 Netherlands Bo Bendsneyder 20 1'24.773 0.770 0.049 154.789
17 Spain Aron Canet 18 1'24.818 0.815 0.045 154.707
18 Spain Albert Arenas 17 1'24.844 0.841 0.026 154.660
19 Italy Marco Bezzecchi 20 1'24.877 0.874 0.033 154.600
20 Italy Lorenzo Porta 16 1'24.979 0.976 0.102 154.414
21 Italy Simone Corsi 23 1'25.066 1.063 0.087 154.256
22 Switzerland Thomas Luthi 19 1'25.153 1.150 0.087 154.099
23 Spain Alonso Lopez 21 1'25.215 1.212 0.062 153.986
24 Malaysia Hafizh Syahrin 13 1'25.276 1.273 0.061 153.876
25 Italy Lorenzo Baldassari 19 1'25.301 1.298 0.025 153.831
26 Fermín Aldeguer 23 1'25.414 1.411 0.113 153.628
27 United States Cameron Beaubier 19 1'25.434 1.431 0.020 153.592
28 Italy Stefano Manzi 22 1'25.501 1.498 0.067 153.471
29 Italy Celestino Vietti Ramus 21 1'25.768 1.765 0.267 152.994
30 Belgium Barry Baltus 15 1'26.003 2.000 0.235 152.576
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Moto2 Almanya 2. antrenman: Gardner yine lider, Red Bull KTM Ajo 1-2

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