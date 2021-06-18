Moto2 Almanya 2. antrenman: Gardner yine lider, Red Bull KTM Ajo 1-2

11. virajdaki küçük bir hortum nedeniyle seans biraz geç başlayabildi. Seansı şampiyona lideri Gardner ilk sırada tamamlarken, Gardner'in bütün sezon boyunca mücadele ettiği Fernandez seansı takım arkadaşının 0.339 sn arkasında 2. sırada tamamladı.

Hafta içinde Gresini ile birlikte 2022 sezonunda MotoGP'de yarışacağı açıklanan Fabio Di Giannantonio yine ilk üçün içinde yer aldı.

Seansın büyük çoğunluğunda Fernandez liderdi ancak bitime 6 dakika kala Gardner 1:24.197 saniyelik bir derecesiyle takım arkadaşının 0.3 sn önünde liderliğe yükseldi.

Sam Lowes, seanstaki en hızlı kişisel turunu seansın ilk bölümünde atabildi. İngiliz sürücü, bitime 5 dakika kala kaza yaptı. Xavi Vierge, güçlü formunu sürdürdü ve seansı 5. sırada noktaladı.

Seans sonucu: