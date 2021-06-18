Moto2 Almanya 2. antrenman: Gardner yine lider, Red Bull KTM Ajo 1-2
Almanya'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını yine Red Bull KTM Ajo sürücüsü Remy Gardner ilk sırada tamamladı. İkinci sıra ise Gardner'in takım arkadaşı Raul Fernandez'e gitti.
11. virajdaki küçük bir hortum nedeniyle seans biraz geç başlayabildi. Seansı şampiyona lideri Gardner ilk sırada tamamlarken, Gardner'in bütün sezon boyunca mücadele ettiği Fernandez seansı takım arkadaşının 0.339 sn arkasında 2. sırada tamamladı.
Hafta içinde Gresini ile birlikte 2022 sezonunda MotoGP'de yarışacağı açıklanan Fabio Di Giannantonio yine ilk üçün içinde yer aldı.
Seansın büyük çoğunluğunda Fernandez liderdi ancak bitime 6 dakika kala Gardner 1:24.197 saniyelik bir derecesiyle takım arkadaşının 0.3 sn önünde liderliğe yükseldi.
Sam Lowes, seanstaki en hızlı kişisel turunu seansın ilk bölümünde atabildi. İngiliz sürücü, bitime 5 dakika kala kaza yaptı. Xavi Vierge, güçlü formunu sürdürdü ve seansı 5. sırada noktaladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Remy Gardner
|20
|1'24.197
|155.848
|2
|Raul Fernandez
|19
|1'24.536
|0.339
|0.339
|155.223
|3
|Fabio Di Giannantonio
|21
|1'24.639
|0.442
|0.103
|155.034
|4
|Sam Lowes
|17
|1'24.640
|0.443
|0.001
|155.033
|5
|Xavi Vierge
|22
|1'24.807
|0.610
|0.167
|154.727
|6
|Augusto Fernandez
|21
|1'24.840
|0.643
|0.033
|154.667
|7
|Simone Corsi
|27
|1'25.032
|0.835
|0.192
|154.318
|8
|Marcel Schrötter
|19
|1'25.045
|0.848
|0.013
|154.294
|9
|Tony Arbolino
|17
|1'25.085
|0.888
|0.040
|154.222
|10
|Thomas Luthi
|18
|1'25.093
|0.896
|0.008
|154.207
|11
|Marcos Ramírez
|19
|1'25.141
|0.944
|0.048
|154.120
|12
|Albert Arenas
|19
|1'25.152
|0.955
|0.011
|154.100
|13
|Jorge Navarro
|22
|1'25.162
|0.965
|0.010
|154.082
|14
|Marco Bezzecchi
|23
|1'25.183
|0.986
|0.021
|154.044
|15
|Joe Roberts
|20
|1'25.436
|1.239
|0.253
|153.588
|16
|Hafizh Syahrin
|21
|1'25.462
|1.265
|0.026
|153.541
|17
|Bo Bendsneyder
|21
|1'25.553
|1.356
|0.091
|153.378
|18
|Ai Ogura
|17
|1'25.594
|1.397
|0.041
|153.305
|19
|Alonso Lopez
|24
|1'25.600
|1.403
|0.006
|153.294
|20
|Cameron Beaubier
|21
|1'25.699
|1.502
|0.099
|153.117
|21
|Lorenzo Baldassari
|23
|1'25.717
|1.520
|0.018
|153.085
|22
|Somkiat Chantra
|21
|1'25.725
|1.528
|0.008
|153.070
|23
|Lorenzo Porta
|21
|1'25.816
|1.619
|0.091
|152.908
|24
|Nicolo Bulega
|19
|1'25.848
|1.651
|0.032
|152.851
|25
|Jake Dixon
|20
|1'25.864
|1.667
|0.016
|152.823
|26
|Aron Canet
|15
|1'25.886
|1.689
|0.022
|152.783
|27
|Fermín Aldeguer
|17
|1'25.906
|1.709
|0.020
|152.748
|28
|Stefano Manzi
|16
|1'25.937
|1.740
|0.031
|152.693
|29
|Barry Baltus
|18
|1'26.161
|1.964
|0.224
|152.296
|30
|Celestino Vietti Ramus
|23
|1'26.920
|2.723
|0.759
|150.966
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