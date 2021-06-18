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Moto2 Almanya 2. antrenman: Gardner yine lider, Red Bull KTM Ajo 1-2

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Almanya'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını yine Red Bull KTM Ajo sürücüsü Remy Gardner ilk sırada tamamladı. İkinci sıra ise Gardner'in takım arkadaşı Raul Fernandez'e gitti.

Moto2 Almanya 2. antrenman: Gardner yine lider, Red Bull KTM Ajo 1-2

11. virajdaki küçük bir hortum nedeniyle seans biraz geç başlayabildi. Seansı şampiyona lideri Gardner ilk sırada tamamlarken, Gardner'in bütün sezon boyunca mücadele ettiği Fernandez seansı takım arkadaşının 0.339 sn arkasında 2. sırada tamamladı.

Hafta içinde Gresini ile birlikte 2022 sezonunda MotoGP'de yarışacağı açıklanan Fabio Di Giannantonio yine ilk üçün içinde yer aldı.

Seansın büyük çoğunluğunda Fernandez liderdi ancak bitime 6 dakika kala Gardner 1:24.197 saniyelik bir derecesiyle takım arkadaşının 0.3 sn önünde liderliğe yükseldi. 

Sam Lowes, seanstaki en hızlı kişisel turunu seansın ilk bölümünde atabildi. İngiliz sürücü, bitime 5 dakika kala kaza yaptı. Xavi Vierge, güçlü formunu sürdürdü ve seansı 5. sırada noktaladı.  

 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Australia Remy Gardner 20 1'24.197     155.848
2 Spain Raul Fernandez 19 1'24.536 0.339 0.339 155.223
3 Italy Fabio Di Giannantonio 21 1'24.639 0.442 0.103 155.034
4 United Kingdom Sam Lowes 17 1'24.640 0.443 0.001 155.033
5 Spain Xavi Vierge 22 1'24.807 0.610 0.167 154.727
6 Spain Augusto Fernandez 21 1'24.840 0.643 0.033 154.667
7 Italy Simone Corsi 27 1'25.032 0.835 0.192 154.318
8 Germany Marcel Schrötter 19 1'25.045 0.848 0.013 154.294
9 Italy Tony Arbolino 17 1'25.085 0.888 0.040 154.222
10 Switzerland Thomas Luthi 18 1'25.093 0.896 0.008 154.207
11 Spain Marcos Ramírez 19 1'25.141 0.944 0.048 154.120
12 Spain Albert Arenas 19 1'25.152 0.955 0.011 154.100
13 Spain Jorge Navarro 22 1'25.162 0.965 0.010 154.082
14 Italy Marco Bezzecchi 23 1'25.183 0.986 0.021 154.044
15 United States Joe Roberts 20 1'25.436 1.239 0.253 153.588
16 Malaysia Hafizh Syahrin 21 1'25.462 1.265 0.026 153.541
17 Netherlands Bo Bendsneyder 21 1'25.553 1.356 0.091 153.378
18 Japan Ai Ogura 17 1'25.594 1.397 0.041 153.305
19 Spain Alonso Lopez 24 1'25.600 1.403 0.006 153.294
20 United States Cameron Beaubier 21 1'25.699 1.502 0.099 153.117
21 Italy Lorenzo Baldassari 23 1'25.717 1.520 0.018 153.085
22 Thailand Somkiat Chantra 21 1'25.725 1.528 0.008 153.070
23 Italy Lorenzo Porta 21 1'25.816 1.619 0.091 152.908
24 Italy Nicolo Bulega 19 1'25.848 1.651 0.032 152.851
25 United Kingdom Jake Dixon 20 1'25.864 1.667 0.016 152.823
26 Spain Aron Canet 15 1'25.886 1.689 0.022 152.783
27 Fermín Aldeguer 17 1'25.906 1.709 0.020 152.748
28 Italy Stefano Manzi 16 1'25.937 1.740 0.031 152.693
29 Belgium Barry Baltus 18 1'26.161 1.964 0.224 152.296
30 Italy Celestino Vietti Ramus 23 1'26.920 2.723 0.759 150.966
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