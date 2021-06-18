Moto2 Almanya 1. antrenman: Gardner hafta sonuna hızlı başladı

Bu hafta Gresini'yle 2022'de MotoGP'de yarışacağı açıklanan Fabio Di Giannantonio, seansa hızlı başlamış ve liderliği ele geçirmişti ancak Gardner seansın son 10 dakikasında gelen 1:24.873 saniyelik derecesiyle seansı lider tamamladı.

Giannantonio, seansın sonunda derecesini geliştirse de Gardner'i geçemedi. Petronas Sprinta Racing sürücüsü Xavi Vierge de oldukça pozitif bir seansı geride bıraktı ve seansı 3. sırada tamamladı.

Şampiyonada ikinci sırada bulunan çaylak Raul Fernandez, takım arkadaşı Gardner'in 0.251sn arkasında 4. olurken; Augosto Fernandez 5. oldu.

Sam Lowes, iyi bir sonuca ihtiyacı olan hafta sonuna 7. sırada başlarken, Marco Bezzecchi 9. oldu.

Seans sonucu: