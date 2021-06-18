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Moto2 / Sachsenring Antrenman raporu

Moto2 Almanya 1. antrenman: Gardner hafta sonuna hızlı başladı

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Almanya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansını şampiyona lideri Remy Gardner ilk sırada tamamladı.

Moto2 Almanya 1. antrenman: Gardner hafta sonuna hızlı başladı

Bu hafta Gresini'yle 2022'de MotoGP'de yarışacağı açıklanan Fabio Di Giannantonio, seansa hızlı başlamış ve liderliği ele geçirmişti ancak Gardner seansın son 10 dakikasında gelen 1:24.873 saniyelik derecesiyle seansı lider tamamladı. 

Giannantonio, seansın sonunda derecesini geliştirse de Gardner'i geçemedi. Petronas Sprinta Racing sürücüsü Xavi Vierge de oldukça pozitif bir seansı geride bıraktı ve seansı 3. sırada tamamladı. 

Şampiyonada ikinci sırada bulunan çaylak Raul Fernandez, takım arkadaşı Gardner'in 0.251sn arkasında 4. olurken; Augosto Fernandez 5. oldu. 

Sam Lowes, iyi bir sonuca ihtiyacı olan hafta sonuna 7. sırada başlarken, Marco Bezzecchi 9. oldu.

 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Australia Remy Gardner 21 1'24.873     154.607
2 Italy Fabio Di Giannantonio 19 1'24.975 0.102 0.102 154.421
3 Spain Xavi Vierge 21 1'25.097 0.224 0.122 154.200
4 Spain Raul Fernandez 23 1'25.124 0.251 0.027 154.151
5 Spain Augusto Fernandez 21 1'25.161 0.288 0.037 154.084
6 Italy Lorenzo Porta 22 1'25.187 0.314 0.026 154.037
7 United Kingdom Sam Lowes 23 1'25.362 0.489 0.175 153.721
8 Spain Jorge Navarro 23 1'25.390 0.517 0.028 153.671
9 Italy Marco Bezzecchi 21 1'25.483 0.610 0.093 153.504
10 Italy Tony Arbolino 15 1'25.495 0.622 0.012 153.482
11 Italy Simone Corsi 28 1'25.518 0.645 0.023 153.441
12 Spain Aron Canet 17 1'25.551 0.678 0.033 153.382
13 Spain Albert Arenas 21 1'25.565 0.692 0.014 153.357
14 Malaysia Hafizh Syahrin 19 1'25.594 0.721 0.029 153.305
15 Germany Marcel Schrötter 9 1'25.609 0.736 0.015 153.278
16 Spain Marcos Ramírez 22 1'25.630 0.757 0.021 153.240
17 Switzerland Thomas Luthi 20 1'25.648 0.775 0.018 153.208
18 Netherlands Bo Bendsneyder 19 1'25.718 0.845 0.070 153.083
19 Italy Nicolo Bulega 20 1'25.727 0.854 0.009 153.067
20 Italy Stefano Manzi 23 1'25.906 1.033 0.179 152.748
21 Fermín Aldeguer 20 1'25.917 1.044 0.011 152.728
22 United States Joe Roberts 23 1'25.987 1.114 0.070 152.604
23 Japan Ai Ogura 21 1'26.022 1.149 0.035 152.542
24 Italy Lorenzo Baldassari 22 1'26.110 1.237 0.088 152.386
25 United Kingdom Jake Dixon 22 1'26.141 1.268 0.031 152.331
26 Italy Celestino Vietti Ramus 23 1'26.162 1.289 0.021 152.294
27 United States Cameron Beaubier 15 1'26.436 1.563 0.274 151.811
28 Thailand Somkiat Chantra 27 1'26.475 1.602 0.039 151.743
29 Spain Alonso Lopez 23 1'26.522 1.649 0.047 151.660
30 Belgium Barry Baltus 20 1'26.893 2.020 0.371 151.013
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