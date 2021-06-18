Moto2 / Sachsenring Antrenman raporu
Moto2 Almanya 1. antrenman: Gardner hafta sonuna hızlı başladı
Ekleyen: Can Çarpıcı
Almanya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansını şampiyona lideri Remy Gardner ilk sırada tamamladı.
Bu hafta Gresini'yle 2022'de MotoGP'de yarışacağı açıklanan Fabio Di Giannantonio, seansa hızlı başlamış ve liderliği ele geçirmişti ancak Gardner seansın son 10 dakikasında gelen 1:24.873 saniyelik derecesiyle seansı lider tamamladı.
Giannantonio, seansın sonunda derecesini geliştirse de Gardner'i geçemedi. Petronas Sprinta Racing sürücüsü Xavi Vierge de oldukça pozitif bir seansı geride bıraktı ve seansı 3. sırada tamamladı.
Şampiyonada ikinci sırada bulunan çaylak Raul Fernandez, takım arkadaşı Gardner'in 0.251sn arkasında 4. olurken; Augosto Fernandez 5. oldu.
Sam Lowes, iyi bir sonuca ihtiyacı olan hafta sonuna 7. sırada başlarken, Marco Bezzecchi 9. oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Remy Gardner
|21
|1'24.873
|154.607
|2
|Fabio Di Giannantonio
|19
|1'24.975
|0.102
|0.102
|154.421
|3
|Xavi Vierge
|21
|1'25.097
|0.224
|0.122
|154.200
|4
|Raul Fernandez
|23
|1'25.124
|0.251
|0.027
|154.151
|5
|Augusto Fernandez
|21
|1'25.161
|0.288
|0.037
|154.084
|6
|Lorenzo Porta
|22
|1'25.187
|0.314
|0.026
|154.037
|7
|Sam Lowes
|23
|1'25.362
|0.489
|0.175
|153.721
|8
|Jorge Navarro
|23
|1'25.390
|0.517
|0.028
|153.671
|9
|Marco Bezzecchi
|21
|1'25.483
|0.610
|0.093
|153.504
|10
|Tony Arbolino
|15
|1'25.495
|0.622
|0.012
|153.482
|11
|Simone Corsi
|28
|1'25.518
|0.645
|0.023
|153.441
|12
|Aron Canet
|17
|1'25.551
|0.678
|0.033
|153.382
|13
|Albert Arenas
|21
|1'25.565
|0.692
|0.014
|153.357
|14
|Hafizh Syahrin
|19
|1'25.594
|0.721
|0.029
|153.305
|15
|Marcel Schrötter
|9
|1'25.609
|0.736
|0.015
|153.278
|16
|Marcos Ramírez
|22
|1'25.630
|0.757
|0.021
|153.240
|17
|Thomas Luthi
|20
|1'25.648
|0.775
|0.018
|153.208
|18
|Bo Bendsneyder
|19
|1'25.718
|0.845
|0.070
|153.083
|19
|Nicolo Bulega
|20
|1'25.727
|0.854
|0.009
|153.067
|20
|Stefano Manzi
|23
|1'25.906
|1.033
|0.179
|152.748
|21
|Fermín Aldeguer
|20
|1'25.917
|1.044
|0.011
|152.728
|22
|Joe Roberts
|23
|1'25.987
|1.114
|0.070
|152.604
|23
|Ai Ogura
|21
|1'26.022
|1.149
|0.035
|152.542
|24
|Lorenzo Baldassari
|22
|1'26.110
|1.237
|0.088
|152.386
|25
|Jake Dixon
|22
|1'26.141
|1.268
|0.031
|152.331
|26
|Celestino Vietti Ramus
|23
|1'26.162
|1.289
|0.021
|152.294
|27
|Cameron Beaubier
|15
|1'26.436
|1.563
|0.274
|151.811
|28
|Somkiat Chantra
|27
|1'26.475
|1.602
|0.039
|151.743
|29
|Alonso Lopez
|23
|1'26.522
|1.649
|0.047
|151.660
|30
|Barry Baltus
|20
|1'26.893
|2.020
|0.371
|151.013
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Moto2 Almanya 1. antrenman: Gardner hafta sonuna hızlı başladı
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